Uno de los viajes más fascinantes entre literatura y cine: cafés de El Cairo, templos del Nilo y el misterio de Agatha Christie

Egipto fue uno de mis primeros viajes y allí decidí que viajaría toda la vida por el mundo. Quizá por eso me gusta volver a sus paisajes desde los libros y las películas: el bullicio de El Cairo que aparece en las novelas de Naguib Mahfouz, el Nilo convertido en escenario de una intriga de Agatha Christie y las tumbas que el cine egipcio ha filmado con una mirada muy distinta a la de Hollywood. Viajar a Egipto es entrar en una historia que sigue escribiéndose entre sus ciudades, sus templos y el río.

Atardecer sobre El Cairo, con las pirámides de Guiza en el horizonte. / Tomasz Kowalski

El Cairo: ¿por dónde empezar a leer la ciudad?

El Cairo no funciona solo como telón de fondo: en las novelas de Naguib Mahfouz, la ciudad es también protagonista. Su Trilogía de El Cairo, formada por Entre dos palacios, Palacio del deseo y La azucarera, sigue a varias generaciones de una familia y retrata los cambios sociales y políticos del país. Mahfouz, nacido en la capital, recibió el Nobel de Literatura en 1988; sus páginas ofrecen una puerta de entrada a una ciudad hecha de contrastes, conversaciones y vida cotidiana.

El barrio de Gamaliya, las callejuelas del Cairo histórico y los cafés ayudan a imaginar ese universo literario, aunque no conviene buscar cada escenario como si fuera una dirección exacta. La ciudad que describe Mahfouz combina lugares reconocibles con personajes y espacios de ficción. Para completar esa mirada, se puede enlazar esta lectura con el viaje a medida por Egipto y con la visita al Museo Kavafis de Alejandría, otra ciudad donde la literatura forma parte del paisaje.

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Qué ver en un viaje literario y cinematográfico por Egipto

Las pirámides de Guiza y la Esfinge imponen una primera imagen; el Cairo histórico, con sus mezquitas, madrasas, mercados y calles, muestra otra escala de la ciudad. El centro histórico forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1979 y conserva un tejido urbano que permite recorrer distintas etapas de su historia.

Más al sur, Luxor reúne los templos de Karnak y Luxor y los yacimientos de la antigua Tebas; en Asuán, el Nilo cambia el ritmo del viaje y conduce hacia templos como Filae y Abu Simbel. Una travesía fluvial une muchos de estos lugares y deja que el paisaje acompañe la lectura: orillas cultivadas, pueblos y monumentos que aparecen desde el agua. Este recorrido por los grandes ríos del mundo ofrece otra puerta para imaginar el Nilo como ruta. La Unesco incluye los templos de Karnak y Luxor y las necrópolis de la antigua Tebas en un mismo conjunto patrimonial.

Una faluca navega por el Nilo al atardecer en Luxor, la antigua Tebas. / Minoandriani

¿Qué Egipto aparece en Muerte en el Nilo?

La novela de Agatha Christie convierte el crucero por el Nilo en un escenario de sospechas y secretos. Hercule Poirot viaja entre pasajeros que contemplan templos y paisajes mientras la tensión crece a bordo. La historia invita a mirar el río no como un simple trayecto, sino como un espacio narrativo: cada parada amplía el escenario y cada conversación puede cambiar el rumbo de la trama.

En Asuán, el histórico hotel Old Cataract ofrece una pausa frente al río y una atmósfera que encaja con esa imagen literaria del viaje. También se puede recuperar la historia desde sus adaptaciones cinematográficas: la versión de 1978, con Peter Ustinov como Poirot, y la de 2022 trasladan la intriga a la pantalla con aproximaciones visuales distintas. La película más reciente recreó buena parte de sus escenarios en estudio, así que sus imágenes no deben confundirse con un rodaje íntegro en Egipto.

El hotel Old Cataract, frente a la isla Elefantina, a orillas del Nilo en Asuán. / Chalffy

¿Cómo cuenta el cine egipcio su propia historia?

Para descubrir otra mirada, merece la pena acercarse a Youssef Chahine y a Estación central (Cairo Station, 1958). La estación ferroviaria y la vida urbana sirven de marco para una película que observa las tensiones, los deseos y las desigualdades de la sociedad cairota. El resultado se aleja de la postal monumental: aquí la ciudad se expresa en el movimiento de la gente y en sus encuentros.

En La momia (Al-Mummia o The Night of Counting the Years, 1969), Shadi Abdel Salam mira hacia el Egipto antiguo desde un conflicto situado en el siglo XIX: el saqueo de una necrópolis y la decisión de una comunidad ante ese legado. El British Film Institute la describe como una obra clave del cine egipcio, una reflexión sobre la memoria y la relación con el pasado. Verla antes de visitar Luxor cambia la forma de mirar las tumbas: no solo como recintos arqueológicos, sino como parte de una historia viva y disputada.

También me gusta la obra de Terenci Moix, cuya fascinación por Egipto se convirtió en una parte esencial de su literatura. En No digas que fue un sueño recreó el Egipto de Cleopatra; en El sueño de Alejandría, la ciudad que da título a la novela; y en El arpista ciego, el mundo de Tutankamón. A esos títulos se suma Terenci del Nilo. Viaje sentimental a Egipto, donde el escritor cuenta su relación con el país. Leerlo es otra manera de regresar a Egipto, esta vez siguiendo las huellas de un autor que también quedó cautivado por el Nilo.

Interior de la tumba faraónica de Ramsés V y VI, en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, decorada con jeroglíficos y escenas funerarias. / Adrian Kelson

Alejandría y Asuán: otras páginas junto al agua

Alejandría suma una voz distinta a este viaje: la del poeta griego Constantino Cavafis, que vivió y escribió en la ciudad. Su antigua vivienda, convertida en museo, permite acercarse a la vida y la obra del autor y entender por qué Alejandría se ha asociado tantas veces con la memoria, el exilio y la mezcla de culturas. Es una parada para cambiar de ritmo entre los grandes monumentos y atender a la escala más íntima de una habitación, un poema o una calle.

Asuán, en cambio, invita a dejar que el río ocupe el primer plano. Desde sus orillas se puede contemplar la navegación, visitar Filae y acercarse a la historia de Abu Simbel, trasladado piedra a piedra para protegerlo de la subida de las aguas tras la construcción de la presa. La ciudad también aparece en el imaginario de Muerte en el Nilo: leer la novela allí, con el paisaje delante, permite que la ficción y el viaje se acompañen sin necesidad de confundirlos.

El templo de Hathor y Nefertari, dedicado a la diosa Hathor, reina de Ramsés II, Nefertari, en Abu Simbel, Egipto / Matias Planas

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Combinar El Cairo, Alejandría, Luxor y Asuán requiere decidir qué historias quieres seguir y cuánto tiempo dedicar a cada lugar. Club VIAJAR y PANGEA ayudan a diseñar un recorrido a medida que conecte los escenarios literarios y cinematográficos con los templos, las ciudades y la navegación por el Nilo, adaptándolo a tus intereses y al ritmo del viaje. Si te atraen otros paisajes ligados a la obra de Christie, Petra también aparece en la ruta de Cita con la muerte.

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El templo de Luxor, con sus columnas y estatuas monumentales, al atardecer. / Stephane

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