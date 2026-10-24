El sendero más largo del mundo recorre 4.325 kilómetros por el litoral: a menos de 3 horas en avión desde España, entre acantilados blancos y una reserva natural de 1.500 hectáreas

Imagínate caminando sobre una moqueta de hierba verde mientras a tu lado tienes una pared vertical gigante de tiza blanca que cae a las aguas azules del Canal de la Mancha. Allí el viento sopla con fuerza y el salitre se nota en la cara. El horizonte parece no tener fin. Aunque parezca que estamos describiendo el escenario de una película, este lugar es la costa sur de Inglaterra y es el punto de partida de uno de los proyectos de senderismo más ambiciosos del planeta.

Seven Sisters Country Park, Inglaterra / Istock

En marzo de este año, el rey Carlos III dio la salida oficial al King Charles III England Coast Path (Sendero de la Costa de Inglaterra del Rey Carlos III), un recorrido diseñado para bordear absolutamente todo el perímetro de la costa inglesa. Cuando todos sus tramos estén listos, llegará hasta casi 4.350 kilómetros de longitud, convirtiéndose en el itinerario costero señalizado y gestionado más largo del mundo. ¿Te animas a recorrerlo?

Sara Fernández García

Seven Sisters: el balcón blanco del condado de East Sussex

Si vas a elegir un tramo para enamorarte de esta gran ruta, pon rumbo directo al condado de East Sussex, en el sureste del país. Allí te esperan lomas onduladas, torres defensivas históricas y, sobre todo, el mítico paisaje de las Seven Sisters (las Siete Hermanas).

Faro de Beachy Head y acantilados blancos, Sussex / Istock / Richard Whitcombe

Estas imponentes paredes de tiza blanca se formaron a lo largo de millones de años por la acumulación de microscópicos organismos marinos. Justo a sus pies está el valle del río Cuckmere, que se abre paso entre praderas, meandros y marismas hasta desembocar en el mar. Te garantizamos que son una postal muy difícil de olvidar.

1.500 hectáreas de naturaleza protegida junto al mar

Coincidiendo con el estreno del sendero, se ha inaugurado en la zona una gran Reserva Natural Nacional que protege cerca de 1.500 hectáreas. Este espacio va mucho más allá de los propios acantilados y abarca bosques, llanuras inundables, arrecifes submarinos y estuarios donde se refugian aves como la alondra y mariposas.

El camino fue inaugurado en marzo de 2026 / Istock / Melanie Hobson

Esta iniciativa forma parte del compromiso de crear 25 grandes reservas naturales en suelo británico. Es un refugio de biodiversidad que puedes recorrer a pie, sintiendo el aire puro de la costa y el silencio de la campiña inglesa.

Cómo llegar en tren desde el aeropuerto

Llegar hasta aquí desde España es un viaje rápido y comodísimo. Lo mejor es volar directamente al aeropuerto de London Gatwick (a menos de tres horas de vuelo). Desde allí no necesitas ni alquilar coche porque la red de trenes inglesa te lo pone en bandeja. Tomas un tren de Southern Railway en la misma terminal del aeropuerto hacia Lewes o Brighton y, tras un sencillo transbordo, te plantas en apenas una hora en estaciones de costa como Seaford o Eastbourne.

Un letrero en Bempton Cliffs, East Yorkshire, Inglaterra / Istock / Steve Goacher

Desde ambas localidades salen autobuses locales (como el Coaster 12X) que te dejan directamente en el Centro de Visitantes del parque de Seven Sisters. Si te apetece un paseo tranquilo sin desniveles, puedes hacer el recorrido de unos 4 kilómetros (ida y vuelta) que bordea el curso del río Cuckmere hasta la playa. Si prefieres hacer más esfuerzo, los senderos que coronan los acantilados son los que te ofrecerán las mejores panorámicas. Eso sí, ten en cuenta quee la tiza es una roca que sufre erosión continua, así que respeta siempre las señales, no te acerques al borde para hacerte la foto y disfruta de las vistas a una distancia segura.