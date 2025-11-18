5 viajes de Navidad que deberías hacer después de los 60 años: son baratos, acogedores e históricos por derecho propio

Aprovecha las breves horas de sol para redescurbrir la colina de Wawel, al sur de donde se alzan el castillo medieval, el palacio real y la catedral del siglo XIV. Cuando la tarde dé comienzo, acércate a la Plaza del Mercado, donde se instala uno de los mercadillos navideños más bonitos del centro de Europa. Parte del encanto es la propia ubicación: desde sus casetas se contempla la Lonja de Paños, una suerte de centro comercial del siglo XIII; la Torre del antiguo Ayuntamiento; la Iglesia de San Alberto; y la Basílica de Santa María