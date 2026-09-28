El tren que está cambiando la forma de descubrir España

España está llena de destinos que merecen una visita y cada vez son más los que están conectados por la alta velocidad. Una ciudad para descubrir su patrimonio, una ruta gastronómica, un museo, una playa, un festival o un entorno natural donde desconectar de la rutina. La expansión de la alta velocidad ha convertido el tren, además de un medio para desplazarse entre dos puntos, en una herramienta para ampliar el mapa de las posibilidades de viaje.

Las conexiones entre grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga han contribuido a que desplazarse por el país resulte más sencillo a la hora de organizar un viaje. Una transformación que coincide también con el creciente número de personas que utilizan este medio de transporte. Según datos de iryo, el primer operador privado de alta velocidad en España por número de frecuencias, la compañía ya ha superado los 26 millones de pasajeros y las 75.000 operaciones desde el inicio de su actividad en 2022 hasta agosto de 2026.

El tren ya no tiene por qué entenderse como un viaje aislado / iryo

España se hace más accesible

La alta velocidad permite plantear el turismo nacional con una mirada diferente. Ciudades que antes requerían más tiempo de desplazamiento pasan a formar parte de las opciones para un fin de semana, una visita cultural o una gastronómica. En este contexto, la red ferroviaria se ha convertido en un aliado para quienes buscan viajar más sin que el desplazamiento suponga una barrera a la hora de planificar el viaje. Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla o Madrid-Málaga son algunos de los corredores que ilustran esta nueva forma de moverse por España.

La llegada de nuevos operadores también ha favorecido una mayor variedad de opciones para los viajeros y una reducción de los precios. En 2025, fueron un 50 % inferiores a los de 2019 en el corredor Madrid-Valencia y alrededor de un 40 % inferiores en el resto de los corredores abiertos a la competencia.

Y la oferta continúa creciendo. De cara a 2027, iryo incorpora tres nuevos trenes a su flota, lo que supone un aumento adicional de capacidad operativa, y ha puesto ya a la venta su calendario completo de viajes, con un total de 22.764 circulaciones programadas y hasta 67 frecuencias diarias.

Nuevas conexiones para seguir descubriendo

Las conexiones con diferentes destinos a través del tren consiguen que viajar resulte mucho más sencillo. Al mismo tiempo, aumenta el número de lugares que pueden entrar en el radar de los viajeros. La ampliación de las conexiones ferroviarias no solo refuerza los grandes destinos turísticos, sino que acerca otras ciudades y territorios que pueden convertirse en protagonistas de un viaje. Es el caso de Puertollano y Ciudad Real, incorporados por iryo a su red en 2026 para facilitar la llegada a la región de La Mancha. Además, ambas estaciones experimentarán en 2027 un crecimiento del 207,4 % en el número de paradas, con 1.804 adicionales al año en cada una.

Puesta de sol en Puertollano / Shutterstock

El crecimiento también se extiende a otros puntos de la red. Córdoba sumará 2.779 paradas adicionales, un 40,05 % más que en 2026, mientras que Zaragoza incorporará 577, un 10,2 % más. En los grandes corredores, Madrid-Málaga será una de las conexiones que más crecerá, con un 63,67 % más de circulaciones, y Madrid-Sevilla aumentará su oferta un 39,06 %. Madrid-Barcelona, por su parte, seguirá siendo la ruta con mayor volumen de tráfico de iryo, con 7.240 frecuencias anuales.

El atractivo está también en la variedad de experiencias que ofrece el turismo nacional. El viaje puede tener como objetivo conocer el patrimonio de una ciudad, disfrutar de su gastronomía, adentrarse en la naturaleza o simplemente cambiar de escenario. Y cuanto más conectados estén los destinos, más fácil resulta improvisar, combinar planes y viajar con mayor frecuencia.

Cuando el viaje también forma parte de la experiencia

Hay otra transformación menos visible, pero igualmente importante: el desplazamiento deja de ser un paréntesis entre el punto de partida y el destino. En el tren, el trayecto también forma parte de la experiencia. La comodidad, el espacio y la posibilidad de trabajar, descansar o disfrutar de una propuesta gastronómica hacen que el tiempo a bordo se perciba de otra manera. Esa es precisamente una de las apuestas de iryo, que, a partir del próximo mes de octubre, contará con una flota de 23 trenes Frecciarossa de última generación y una propuesta centrada en el confort y las necesidades del viajero.

Se puede disfrutar de una experiencia gastronómica a bordo de la mano de Haizea / iryo

En este sentido, la flexibilidad también ocupa un lugar protagonista. No todos los viajeros tienen las mismas necesidades y las prioridades pueden cambiar dependiendo del tipo de viaje. En algunos casos, el precio tendrá más peso, mientras que en otros será más importante poder hacer cambios si surge algún imprevisto. Las distintas tarifas de iryo permiten adaptar el viaje a diferentes perfiles, desde quienes buscan una opción competitiva hasta quienes priorizan una mayor flexibilidad, comodidad o servicios adicionales.

Un viaje que empieza antes de llegar

El tren ya no tiene por qué entenderse como un viaje aislado. Llegar a una estación, continuar hacia un hotel, un coche de alquiler o un servicio de taxi o combinar el trayecto con otros medios de transporte forma parte de una misma experiencia. Es la filosofía que plantea iryo Conecta, que integra el tren con diferentes opciones de transporte y servicios, desde Cercanías, autobús y taxi hasta vehículos de alquiler, conexiones aéreas o alojamiento. Una forma de entender el viaje como un recorrido completo y no únicamente como un trayecto entre dos estaciones.

A esta visión se suma la dimensión medioambiental. Los trenes de Iryo están fabricados con un 94 % de materiales reciclables y funcionan con energía 100 % renovable, reduciendo el impacto y logrando la certificación Carbon Neutral. Una forma de viajar que permite combinar el descubrimiento de nuevos destinos con una movilidad más responsable.

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La alta velocidad está cambiando la relación entre viajeros y territorio, haciendo que sea cada vez más fácil realizar un viaje espontáneo, o incluir un nuevo destino entre en los planes del fin de semana. Una forma de viajar que demuestra que descubrir más no consiste en ir más lejos, sino en estar mejor conectados.