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Sara Fernández García

Las raíces de Candela Peña (53 años) están en un pueblo con las minas neolíticas más antiguas de Europa sus padres regentaban un bar junto al único cine del municipio

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Con tres Goya en las vitrinas y una carrera que empezó a fraguarse muy lejos de los platós, la actriz vuelve estos días a hablar de su infancia en un municipio del área metropolitana de Barcelona donde nació el 14 de julio de 1973 y donde sus padres, Antonio, llegado de Lora del Río, y Pepa, de Caravaca de la Cruz, regentaron durante años el Bar Frankfurt.

Un pueblo que apenas se conoce por su nombre propio: mucha gente que ha pasado media vida veraneando en su costa ni siquiera asocia esa playa con el municipio del interior, separado por poco más que una carretera y una franja de pinar. Son casi 47.000 habitantes repartidos entre el núcleo urbano y la zona costera, y ambos forman parte del mismo municipio. Dale al play para conocer más detalles.