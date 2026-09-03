El mejor viaje europeo para hacer este otoño: a bordo de un tren Patrimonio de la Humanidad que atraviesa los Alpes con vistas panorámicas

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en una frontera? Si bien cruzar de un país a otro suele estar envuelto en una atmósfera a caballo entre la ilusión de descubrir un nuevo destino y la pesadez de la burocracia, viajar de Suiza a Italia a bordo del Bernina Express se convierte en una de las mejores experiencias del itinerario.

El Bernina Express atraviesa los paisajes nevados de los Alpes / Unsplash / Patrick Federi

Este tren panorámico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las experiencias que podrán disfrutar los viajeros que se unan a la próxima Expedición VIAJAR a Suiza y el norte de Italia. Con salidas en septiembre de 2026, ña Expedición pasará seis días recorriendo desde la Alta Engadina hasta Milán, pasando por el Lago de Como y Tirano.

El tren atraviesa algunos de los viaductos más impresionantes de los Alpes / Unsplash / Nicolas Hans

Por qué el Bernina Express es Patrimonio de la Humanidad

Solo hay cuatro líneas ferroviarias en todo el mundo que estén reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primero fue el Ferrocarril de Semmering, en Austria, que fue inscrito en 1998. Le siguieron las tres rutas históricas de ferrocarriles de montaña de la India, y el más reciente es el Ferrocarril Transiriano de Irán, que cruza el país desde el mar Caspio hasta el golfo Pérsico.

El que hoy nos ocupa es el Ferrocarril Rético de los paisajes de Albula y Bernina. Inscritos en la lista en 2008, este trayecto en tren destaca por su integración alpina. En lugar de atravesar el subterráneo de los Alpes, el recorrido del tren sigue un complejo entramado de subidas y bajadas, atravesando un total de 55 túneles y 196 puentes y ascendiendo de 585 metros a nivel del mar hasta los 2.253 metros, para después volver a bajar hasta los 429 metros en Tirano. Esta gran proeza técnica, unida a la belleza de sus paisajes, le ha valido la protección especial de la UNESCO

Los lagos de altura son uno de los grandes atractivos del Bernina Express / Unsplash / Robin Ulrich

A bordo del Bernina Express: este es el recorrido que sigue el tren más bonito de Europa

¡Todos al tren! El Bernina Express se embarca en la estación de Coira, al este de Suiza. Desde allí, viaja por la línea del Albula hasta Pontresina, donde cambia la alimentación de la catenaria. El tren asciende hasta la estación de Ospizio Bernina, a 2.253 metros sobre el nivel del mar, y desciende hacia el remoto Alp Grüm –un rincón al que solo se puede llegar a pie o por esta vía– y Poschiavo.

Por el camino, el ferrocarril atraviesa paisajes como la curva de Montebello, que ofrece unas vistas privilegiadas al macizo de Bernina; el glaciar Monteratsch, el viaducto circular de Brusio y tres lagos de altura: Let Pitschen, Lej Nair y Lago Bianco.

La última parada es Tirano, ya en territorio italiano y a solo 429 metros sobre el nivel del mar.

A bordo del Bernina Express, el tren panorámico que une Suiza e Italia / Unsplash / Alejandra Cifre González

Cómo es viajar a bordo del Bernina Express

El trayecto dura entre 4 horas y 4 horas y media. Todos los vagones son panorámicos, por lo que ofrecen vistas ininterrumpidas al espectacular paisaje.

Aunque el tren no cuenta con vagón comedor, sí hay un minibar donde es posible tomar un refrigerio para amenizar el recorrido. Además, en los meses de verano es posible completar el viaje con un autobús que va de Tirano a Lugano, recorriendo en unas 3 horas los últimos 90 kilómetros del viaje.

No será este el destino de los expedicionarios. La Expedición VIAJAR a Suiza y el norte de Italia partirá de Tirano hacia el Lago de Como, una de las postales más codiciadas de las redes sociales y el destino de moda entre las grandes fortunas.