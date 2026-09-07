El viaje en tren más bonito del mundo cuesta 15 euros y recorre terrazas de viñedos: un trayecto en paralelo al río que atraviesa un Patrimonio de la Humanidad

No hace falta irse al otro lado del mundo para disfrutar de uno de los viajes en tren más bonitos. ¿Sabías que a pocos kilómetros de España hay uno que es un espectáculo extraordinario? Pues así. Se trata de la Linha do Douro, un trayecto en tren que atraviesa uno de los paisajes más fascinantes de Portugal, con más de 2000 años de historia y que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué es lo mejor? El precio, porque recorrerlo y disfrutarlo desde la ventanilla solo cuesta unos 15 euros.

Un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad / Istock

Para descubrirlo solo hay que viajar hasta Oporto, punto de partida de la que muchos consideran una de las líneas de tren más bonitas del mundo. Desde la ciudad de los vinos y las fachadas de colores parte un trayecto en tren histórico que se adentra en el interior de Portugal. Y lo hace siguiendo el cauce del río Duero (Douro, en portugués), conectando la capital con Pocinho, en el distrito de Guarda, a solo unos kilómetros de la frontera con España, a la altura del Parque Natural de Arribes del Duero (en la provincia de Salamanca).

Adriana Fernández

Durante los más de 170 kilómetros de trayecto en tren, la Linha do Douro avanza al son del agua del Duero, ya que buena parte del recorrido, el tren circula casi en paralelo al cauce del Douro, avanzando juntos por este valle vitivinícola declarado Patrimonio de la Humanidad: el Alto Douro Vinhateiro, la región por la que atraviesan las vías de este tren y que se compone de más de 24000 hectáreas de viñedos en terrazas.

Desde las ventanillas aparecen continuamente el agua, las laderas y los viñedos en terrazas, junto a quintas y pueblos rurales en un paisaje que por momentos se vuelve más y más agreste a medida que se acerca a la ciudad de Tua.

La estación de tren más bonita del mundo es el punto de partida / Istock

El tramo con el paisaje más bonito

Todo el trayecto es un espectáculo. Desde Oporto, el paisaje comienza siendo relativamente verde y atlántico. Poco a poco el valle se estrecha, las montañas ganan protagonismo y aparecen las terrazas de viñedos. Después, hacia Tua y el Douro Superior, el paisaje se hace más seco, rocoso y mediterráneo.

Durante el viaje se pueden distinguir claramente las tres grandes zonas vitivinícolas que atraviesa la línea: Baixo Corgo, Cima Corgo y Douro Superior. Pero si hubiera que elegir solo un tramo, sin duda es el que hay entre Peso da Régua (conocida simplemente como Régua) y Tua ,que son las dos localidades situadas a orillas del río Duero en el norte de Portugal, famosas por marcar el tramo más bello y vitivinícola del valle.

Un paisaje con más de 2000 años de historia / Istock

Frente a la importancia histórica de Régua, ciudad elegida por el Marqués de Pombal en el siglo XVIII para organizar la producción vinícola y considerada hoy en día como la capital del vino de Oporto y de la región del Douro Vinhateiro (hoy en día alberga incluso el Museo del Duero y funciona como punto de partida clave de cruceros y rutas turísticas por los viñedos en bancales), Tua es mucho más modesta, pero igualmente singular.

Se trata de una pequeña localidad y antigua estación de tren situada en la confluencia del río Tua con el río Duero y marca el final del tramo más espectacular del valle. Además, es conocida por su estación histórica y por ser el punto donde los trenes turísticos suelen realizar maniobras de giro antes de emprender el camino de regreso.

Todo el viaje es un espectáculo / Istock

Un tren histórico con locomotoras de vapor

En esta ruta, cuyo billete más barato apenas cuesta unos 15 euros, opera frecuentemente un tren turístico con locomotoras de vapor de los años 20, permitiendo ver bancales de viñedos y estaciones decoradas con azulejos tradicionales, como la de Sao Bento, en Oporto, la más bonita y que, casualmente, es el punto de partida y de llegada de este fascinante viaje en tren.