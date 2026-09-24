El curioso pueblo de Burgos que ha ganado 66 habitantes en siete años: "Aquí hay trabajo y se vive bien. Si tuviera viviendas, seríamos 500"

Eran las doce y pico y Paula y Adriana ya habían acabado. Estaban sentadas en las escaleras de la antigua nave de la cooperativa, todavía con la ropa del campo, y lo contaban sin darle mucha importancia: "Hay mucho trabajo en el campo, y estos días hay que madrugar para no pasar calor". Son podadoras y no están de paso: "Llevamos diez años aquí y estamos muy contentas". Ellas son, aunque sin saberlo, las que representan a la perfección el éxito de este pueblo contra la 'España vaciada'.

Vista aérea de Gumiel de Mercado. / Wikicommons

El pueblo llegó a tener unos 2.000 habitantes el siglo pasado, ahora no llega ni a los 500. En 2018 el INE contaba 310, cinco años después 385, setenta y cinco más en una zona donde lo normal es que la tendencia vaya a menos. Luego la cuenta se paró ligeramente: 380 en 2024 y ya, en 2025, unos 376. Pero eso no le quita el éxito de haber conseguido 66 habitantes en 6 años, algo que se entiende a la perfección si damos una vuelta por Gumiel de Mercado, a tan solo 14 kilómetros de la famosísima Aranda del Duero.

Sara Fernández García

El éxito del pueblo

El aumento de su población se entiende cuando uno presencia las cuatro bodegas que tienen instalación fija en el termino de Gumiel de Mercado: Pradorey, Valduero, Arrocal y Raúl Calvo. Otras tantas tienen aquí sus viñedos aunque sus bodegas no estén en el pueblo. A eso súmale cebaderos de vacuno, explotaciones ganaderas y cinco granjas de cerdos. Y con esto... no hace falta entender mucho más del éxito del pueblo, que se entiende bien con lo que dijo el alcalde de Gumiel de Mercado a El Periòdico con la vendimia casi terminada: "Todo eso es dinero y fija población. Además, no es trabajo estacional". Se está acabando de vendimiar y muy pronto, ya en noviembre, se empieza a podar. "Aquí cada cepa se trabaja casi de forma individual".

Calles de Gumiel de Mercado. / Rowanwindwhistler | Wikicommons

Porque la viña no da un mes de jornal y se acaba. Da vendimia en otoño, poda en invierno y mucho trabao entre medias. Y eso es, precisamente, lo que permite quedarse el año entero en un pueblo que reclama su luagr. Al acercarse al pueblo se ve al llegar sin mucha dificultad: remolques cargados de uva en otoño y cuadrillas podando de noviembre en adelante dan una pista concreta de por qué este pueblo está teniendo un éxito que no se ve en el resto de la comarca.

Lo importante: para crecer hay que convivir

Hay una tienda en el pueblo, pegada al bar, que regenta Margiela. Aquí encuentas todo tipo de productos españoles... pero también salami, salchichas de pollo, chocolates, latas de carne, pate, especias y dules rumanos. Y es, literalmente, la forma más rápida de entender quién vive aquí. "Estoy contenta aquí, aunque hay días buenos y días malos; hoy es día bueno", decía ella.

Vista de pueblo de Gumiel de Mercado. / Wikicommons

Según el Observatorio por la Repoblación Rural de la Universidad de Burgos, a finales de 2021 el 30% de los censados era de origen extranjero: 116 personas, 86 de ellas rumanas, 17 marroquíes y 11 búlgaras. El alcalde lo calculaba a ojo en "una tercera parte" de la población. Y los que llegaron han empezado a comprar: 'Juan', entre comillas porque es el nombre que ha adoptado, lo contaba así: "Antes eran más baratas, ahora han subido; igual somos ya 12 los rumanos que tenemos casa comprada aquí".

José Manuel, que trabaja en Michelin, vino por otra cosa: "Nos vinimos porque estaba el colegio abierto". Y lo decía sin rodeos: "Es que si no hay vida, nos vamos". El colegio tenía entonces 14 niños y el Ayuntamiento pagaba el apoyo de dos a cuatro. A finales de 2025 había en marcha una reforma de más de 70.000 euros, con 24.000 pedidos a la Diputación, según El Correo de Burgos. Médico había todos los días, aunque el alcalde ya avisaba de que se jubilaba pronto. Sobre la convivencia, él no dudaba: "La relación es muy buena, incluso a nivel cultural. Se sienten acogidos".

Ermita de San Juan, Gumiel de Mercado / Wikicommons

500 casas y ninguna en alquiler

"Muchos temen meter a gente a vivir dentro de sus casas". Ahí está el tapón. Cerca de 500 casas vacías, muchas en ruina y otras trabadas entre herederos. Un problema que realentiza el crecimiento del pueblo y que el alcalde reclama: "De acuerdo a nuestros datos, somos más de 400, aunque si tuviera viviendas, seríamos 500". Sus datos no son los del INE, son los de una persona que se pasea cada mañana por Gumiel de Mercado y saluda personalmente a cada uno de sus vecinos. En diciembre de 2025 el Ayuntamiento manejaba 409 vecinos, frente a los 376 del padrón a 1 de enero de ese año. Que la curva se haya parado desde 2023 y que él señale la vivienda como techo no demuestra que una cosa explique la otra, pero coinciden.

Iglesia de San Pedro, Gumiel de Mercado. / Wikicommons

Debajo de las casas está lo que hace famoso al pueblo. El Cerro del Castillo está lleno de bodegas, y las zarceras, los respiraderos, asoman entre las viviendas. "Hay más de 140, tenemos más de tres kilómetros de túneles", decía el alcalde. El catálogo municipal documenta 106 bodegas y 69 lagares en una red de tres kilómetros. El problema es el agua: "Hay agua para aburrir", y eso más que una bendicion les provoca hundimientos. La conclusión es clara: las bodegas son casi todas de particulares o asociaciones y se hunden de vez en cuando.

Arriba quedan las ruinas del castillo, más de 13 casas con blasón, la iglesia de San Pedro, del XVI y la de Santa María, gótica y del XV. Las dos puertas medievales tienen doble nombre: San Pedro y Las Pradas según las nombran los habitantes del pueblo y Carrasotillo y Carramonzón según la web municipal. Para verlo con alguien del pueblo que te lo cuenta con todo el cariño del mundo existe el programa "Te Enseño Mi Pueblo" de ADRI Ribera, que sale el segundo fin de semana de cada mes desde el barrio de Santa María.