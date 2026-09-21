Todos van a Jordania, pero pocos conocen la joya de Almería que llaman "la Petra española": un cañón de 15 metros de altura que se puede recorrer en una ruta de senderismo
Es uno de los lugares más mágicos y especiales de toda la provincia.
La antigua ciudad de Petra es considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, y no solo por su importancia histórica, sino por estar completamente esculpida en piedra sobre imponentes acantilados de roca y arenisca rosada en mitad del desierto de Jordania. Es el ejemplo ideal de la convivencia perfecta entre arquitectura y naturaleza, un lugar que el ser humano supo leer tan bien que su mano queda camuflada entre las piedras.
En el valle de Almanzora, al norte de Almería, se esconde un lugar que bien podría recordar a esa entrada angosta y misteriosa de Petra. Se trata del estrecho de Urrácal, un desfiladero situado en la rambla Salada al pie del cerro 'El Castillico' que también podría recordar perfectamente a los paisajes del Gran Cañón de Estados Unidos. Solo que está en un pequeño municipio que ni siquiera llega a los 400 habitantes, Urrácal.
La Petra de Almería
Su paso es tan estrecho, que durante décadas era imposible atravesarlo debido a la gran cantidad de vegetación de la rambla. Antaño, la crecida del cauce cumplía una función de limpieza para la vegetación, pero con la construcción de diques para prevenir inundaciones provocó que aparecieran adelfas, tarays, zarzamoras y falsos juncos que hacían una suerte de muralla natural. Hoy está completamente limpio y se puede pasear entre sus paredes.
Ha sido precisamente el paso del agua durante siglos lo que ha ido erosionando la roca y dando forma a estas formaciones geológicas -valga la redundancia-. Los colores rojizos, esa sensación de aislamiento y soledad y el entorno desértico recuerda a Petra en todos sus rincones, guardando todavía ese carácter de tesoro oculto en mitad de la naturaleza. Una pequeña ruta nos permite conocerlo desde dentro, aunque no es apta para claustrofóbicos.
La ruta hasta el estrecho
Al igual que el Siq de Petra, el desfiladero que conduce hasta la ciudad, no supera el kilómetro de longitud y sus paredes alcanzan los 15 metros de altura (las de Petra, hasta 80). El recorrido mide 545 metros, pero no todo es igual de angosto, solo el tramo central. En su punto más estrecho, el hueco no supera el metro y medio, un espacio justo para pasar de lado y con los brazos pegados al cuerpo. Al otro lado, el área recreativa Carmen de Burgos.
La ruta completa es de tres kilómetros, dura en torno a una hora y media y es circular. Comienza en la plaza del Ayuntamiento de Urrácal y baja por la calle principal, hasta pasar por los antiguos lavaderos. Luego se alcanza la carretera y, a unos 300 metros a la izquierda, aparece un cartel indicativo del sendero y el área recreativa. A partir de ahí, solo hay 500 metros hasta llegar al Cañón de Urrácal por una senda estrecha y repleta de belleza.
Esta joya almeriense no hace más que confirmar que la provincia rebosa escenarios mágicos que parecen la localización de cualquier película. Desde costas que parecen sacadas del Caribe hasta desiertos del salvaje oeste. Este espectacular pasillo nos traslada hasta la misma Petra en el desierto de Jordania. Algo tan similar a uno de los lugares más famosos del mundo que parece mentira que sea un espacio tan desconocido.
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