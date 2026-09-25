La ciudad favorita de la clase media para una escapada en octubre es el "templo del vino": Patrimonio de la Humanidad, tiene gastronomía marinera y está a 2 horas de España

No hace falta viajar demasiado lejos para localizar un destino agradable, manejable y delicioso, en todos los sentidos, que se convierta en la escapada perfecta para el mes de octubre. Porque si de algo podemos presumir los españoles es, precisamente, de ser el país que más cerca está de Portugal. Y eso nos convierte en unos absolutos privilegiados.

La escapada perfecta de otoño / Istock

Si ya conoces Lisboa, es el momento de descubrir su hermana pequeña, Oporto, una ciudad ideal para descubrir en apenas dos o tres días sin demasiada complicación. La combinación entre patrimonio, gastronomía, vinos, cafés y el idílico paisaje que dibuja el río Duero a su paso por la ciudad, es parte de su encanto.

¿Lo mejor? Que la ciudad de Oporto se puede recorrer a pie, eso sí, con zapatillas de deporte: la cantidad de cuestas que ahí, sumadas al suelo empedrado que cubre la ciudad, no está a la altura de calzados que no sean cómodos.

Qué ver en Oporto en un fin de semana

El centro histórico de Oporto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, concentra muchísimos de sus principales atractivos. Desde la estación de São Bento, considerada una de las estaciones de tren más bonitas del mundo por su increíble mural de azulejos: más de 20000 azulejos hechos y pintados a mano en un característico color azul.

Una ciudad forrada de azulejos / Istock / Anastasy Yarmolovich

Desde São Bento es fácil adentrarse en el centro de la ciudad , recorriendo lugares emblemáticos como la Catedral, la Rua das Flores, el Palacio de la Bolsa, la Iglesia de São Francisco, Mercado do Bolhão, Rua de Santa Catarina, la Ribeira del Duero, el famoso Ponte Luís I y, para rematar la visita, Vila Nova de Gaia, situada precisamente al otro lado del río.

Al otro lado del Douro

Vila Nova de Gaia es el lugar donde se encuentran las bodegas míticas de vino de Oporto, el vino que dio fama a la ciudad a partir del siglo XVII. Una de las bodegas más célebres es Kopke, considerada la casa de vino de Oporto más antigua del mundo. Lleva en pie desde 1638, fecha en la que el comerciante alemán Nicolau Köpke la puso en pie en la ribera sur del Duero, a un paso del Ponte Luís I. Eso significa que cuenta con casi cuatro siglos de historia dedicados a la elaboración de vinos fortificados excepcionales.

Al otro lado del Douro / Istock

Y hoy, además, es la casa del hotel Tívoli Kopke, un lujo de alojamiento que une la historia de la mítica casa de vinos con una de las cadenas de hospitalidad más antiguas de Portugal. Menuda pareja.

La mejor postal de otoño

No nos movemos de la ribera porque, precisamente, aquí está la postal más bonita que uno puede llevarse en la retina de la ciudad de Oporto: la de las fachadas de colores y casas estrechas de varias plantas que parecen caer al río, como descendiendo desde lo alto de la colina en la que se encuentra la ciudad. Y, para rematar la foto, las embarcaciones tradicionales en las que se transportaba el vino de Oporto y que todavía sirven de reclamo para el visitante que pasa por esta ciudad.