El tren más espectacular de España es el favorito de los mayores de 65 años: para en ciudades Patrimonio de la Humanidad y sus viajes duran una semana

Existe una forma de viajar que parece que ya casi nadie practica, pero que cada vez se cuela más en los planes de los aventureros: sin maletas que hacer y deshacer cada noche, sin coger un taxi corriendo a una estación, o sin mirar el reloj. Es la que ofrece el Al Ándalus, un histórico tren turístico que atraviesa algunos de los grandes escenarios del patrimonio español recuperando una manera de viajar que parecía reservada a otra época. ¡Sigue leyendo!

Se trata de uno de los trenes más lujosos del mundo, con reconocimiento internacional, cuyo modelo principal fue el mítico Orient Express, con una decoración interior al estilo Belle Époque. El tren recorre Andalucía (aunque en 2026 también incorpora Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) parando en algunas de las ciudades con más patrimonio histórico de España. Y hay un dato que sorprende a quien no lo conoce: buena parte de sus pasajeros rondan los 60 años, y no es casualidad. Es, sencillamente, el tipo de viaje que mejor encaja con quienes buscan la comodidad.

Sara Fernández García

El origen de este ferrocarril se remonta a 1985, cuando comenzó sus lujosas rutas por Andalucía, aunque su historia como material rodante es más antigua todavía. Comenzó a operar con el nombre de "Al Ándalus Expreso" en 1983. Desafortunadamente, diversos contratiempos hicieron que en 2005 el tren dejara de circular y quedara aparcado en Sevilla, hasta que en 2011 se llevó a cabo una cuidadísima restauración, volviendo a su vida activa en 2012. Los coches que hoy tienen no son una recreación: cinco de sus vagones cama proceden de aquellos de lujo construidos en Francia en 1929. Sí, este tren es historia sobre raíles.

Por qué es el favorito de los mayores de 65

Renfe y las agencias que comercializan el Al Ándalus llevan años ofreciendo descuentos específicos para mayores de 55 años, y el perfil de sus pasajeros más habituales ronda o supera esa edad. Las razones son prácticas, no solo sentimentales. El ritmo pausado propio de un tren de época permite redescubrir la riqueza de la geografía cultural, algo que se agradece cuando llega el momento en el que lo más importante del viaje es simplemente disfrutar del trayecto.

Tren Al Andalus / Wikimedia Commons

Transporte, alojamiento, comida y guía cultural, en un único billete. ¿Qué más se puede pedir? De hecho, el tren suele circular a unos 100 kilómetros por hora, una velocidad que hoy puede parecer modesta, pero que permite detenerse frente a la ventana para apreciar la belleza de las ciudades que recorre. Otro detalle es que no es casual que algunos de sus espacios tengan nombres como Alhambra, Gibralfaro o Medina Azahara. El viaje nació estrechamente vinculado al legado andalusí y ese hilo histórico continúa presente.

Siete días, cinco ciudades Patrimonio de la Humanidad

La experiencia comienza en Sevilla, donde una visita guiada y un almuerzo en el Hotel Alfonso XIII dan paso a una noche de flamenco en el barrio de Santa Cruz. Después llega Córdoba, antes de continuar hacia Jerez y Cádiz, donde la historia marítima de la ciudad se combina con la tradición vinícola y ecuestre de la provincia. El recorrido prosigue hacia Extremadura. Cáceres permite adentrarse en uno de los conjuntos medievales más impresionantes de España y Mérida conduce directamente hasta la antigua Emerita Augusta, con su extraordinario legado romano.

El tren continúa después hacia La Mancha, con paradas vinculadas a bodegas, gastronomía y los célebres molinos de viento que forman parte del imaginario cervantino. Toledo y Aranjuez ponen el broche histórico al recorrido. La primera, con su pasado como ciudad de convivencia entre culturas; la segunda, con su Palacio Real y sus jardines vinculados a la monarquía española. Finalmente, el viaje concluye en Madrid después de una última jornada en Aranjuez.

La capacidad máxima del tren es de solo 64 viajeros, lo que convierte cada salida en algo muy parecido a viajar en un hotel de lujo con ruedas y no en un tren al uso. Del mismo modo, duran 7 días y 6 noches. Las visitas en cada parada son guiadas, con guías multilingües, y toda la logística del viaje (comidas, traslados, entradas a monumentos) viene incluida, sin que el pasajero tenga que gestionar nada por su cuenta.