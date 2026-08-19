La estación de tren más bonita del mundo está en España y se llama "el Titanic de los Pirineos": 241 metros de fachada y columnas de mármol - Canfranc, Huesca

Doscientos cuarenta y un metros de fachada, setenta y cinco puertas a cada lado y una simetría casi obsesiva partida en dos: la mitad para un país, la mitad para el vecino. Cuando se levantó este edificio en un valle estrecho de los Pirineos, en 1928, era el segundo complejo ferroviario más grande de Europa, solo por detrás de Leipzig. Su desmesura -tanta que parecía innecesaria en un rincón de montaña con apenas unos cientos de vecinos- le valió pronto un apodo con menos glamour del que sugiere hoy: el de un transatlántico condenado a un final trágico.

Estación de ferrocarril de Canfranc / Istock / Carlos Soler

Durante la Segunda Guerra Mundial, sus andenes vieron pasar wolframio camuflado a cambio de oro robado por los nazis, a judíos huyendo hacia la libertad y a agentes de la Resistencia francesa jugándose la vida entre control y control aduanero. Después llegó el silencio: un accidente en un puente al otro lado de la frontera cortó la conexión internacional en 1970 y el edificio quedó como un decorado fantasma durante décadas, con la nieve entrando por las ventanas rotas. Hoy ese mismo vestíbulo recibe a los huéspedes bajo columnas de mármol, y un restaurante instalado en un vagón restaurado suma una estrella Michelin a su leyenda. Bienvenidos a Canfranc.

Adriana Fernández

De frontera imperial a estación fantasma

El proyecto lo firmó el ingeniero alicantino Fernando Ramírez de Dampierre, que no llegó a verlo terminado: murió durante las obras y fue Ramón Martínez de Velasco quien cerró el diseño. Los trabajos arrancaron en 1921 y culminaron en 1928, cuando el rey Alfonso XIII y el presidente de la República francesa, Gaston Doumergue, inauguraron la estación el 18 de julio de ese año. En ese momento se convirtió en el segundo complejo ferroviario más grande de Europa, únicamente superado por el de Leipzig.

La estación de Canfranc es una estación de tren histórica. / Istock

La Segunda Guerra Mundial convirtió estos andenes en un cruce de historias que hoy suenan a novela de espías: contrabando de wolframio a cambio de oro nazi, refugiados judíos cruzando hacia la libertad y agentes de la Resistencia francesa jugándose el pellejo entre aduana y aduana. Ese capítulo sigue vivo cada verano: el Ayuntamiento organiza visitas teatralizadas nocturnas, "Huir por Canfranc", que recrean las redes de evasión que ayudaron a cruzar los Pirineos a cientos de fugitivos.

El declive llegó en 1970, cuando un accidente en el puente de L'Estanguet, en el lado francés, cortó para siempre la conexión internacional. Le siguieron décadas de abandono: el edificio se convirtió en un gigante de hormigón, hierro y cristal que fotógrafos urbanos y curiosos visitaban como quien entra en un decorado de posguerra. La declaración como Bien de Interés Cultural en 2002 fue el primer paso hacia la recuperación; la compra del edificio por parte del Gobierno de Aragón en 2013, el segundo.

Vestíbulo de la antigua estación de Canfranc en Huesca / Istock

Un vestíbulo con memoria de mármol

La estructura responde a una simetría casi milimétrica: 241 metros de longitud, poco más de 12 de ancho y 75 puertas de acceso a cada lado, repartidas en cinco cuerpos independientes. La mitad del edificio era territorio francés y la otra mitad, español, con aduana propia en cada lado por la diferencia de ancho de vía entre los dos países -una rareza técnica que obligaba a cambiar de tren para seguir viaje-. La leyenda popular habla de 365 ventanas, una por cada día del año, aunque los recuentos reales durante la restauración han oscilado entre 300 y más de 400 según la fuente.

Lateral de la estación de Canfranc. / Istock

La reconversión en hotel, a cargo del Grupo Barceló bajo la marca Royal Hideaway y con una concesión de 75 años, ha respetado ese esqueleto histórico mientras sumaba 104 habitaciones. El estudio ILMIODESIGN, fundado por el arquitecto Michele Corbani y el diseñador industrial Andrea Spada, firmó un interiorismo que mezcla mármol, latón envejecido, terciopelo y madera con elementos originales recuperados: la escalera que antes dividía el acceso hispano-francés, las molduras del techo y buena parte del suelo del vestíbulo. En ese mismo espacio, columnas y acabados en mármol enmarcan hoy la recepción, bajo los escudos enfrentados de España y Francia que antes señalaban qué mitad del edificio pisaba cada viajero.

Canal del río Aragón que atraviesa el pueblo de Canfranc en los Pirineos / Istock

Valles, cumbres y un vagón con estrella

Alrededor del edificio se extiende el valle de Canfranc, encajado a casi 1.200 metros de altitud entre cumbres del Pirineo aragonés, con el Parque Natural de los Valles Occidentales como telón de fondo de rutas de senderismo, ibones y cuevas como la de las Güixas. En invierno, las estaciones de esquí de Candanchú y Astún -de las más veteranas del país- atraen a quienes buscan nieve sin renunciar después a dormir entre mármol y terciopelo. Más al sur, Jaca conserva su catedral románica, una de las primeras de este estilo en la península, y una ciudadela abaluartada del siglo XVI que sigue marcando el perfil de la ciudad.

La mesa completa el relato. El restaurante Canfranc Express ocupa un vagón de 1928 restaurado hasta el último detalle, con capacidad para apenas una decena de comensales repartidos en tres mesas: ahí, el chef Eduardo Salanova -nacido en el propio Canfranc- y la jefa de sala Ana Acín firman una cocina que recupera el recetario aragonés con técnicas de vanguardia, reconocida con una estrella Michelin. Junto a él, un segundo vagón alberga el restaurante 1928, de apertura más reciente y servicio solo de cenas, que traslada esa misma filosofía hacia el lado francés de la carta, con guiños al menú que se sirvió el día de la inauguración de la estación.