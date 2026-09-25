Nadie la visita, pero dicen que es "la Petra española" y está en Andalucía: una cantera del siglo V excavada en piedra con esculturas de 13 metros de altura
Este impresionante lugar escondido en un pueblo de Sevilla parece la misma Petra.
Pensar que en España tenemos algo muy parecido a Petra, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, parece incluso surrealista. Esta antigua capital nabatea en el desierto de Jordania que nace de la roca como si siempre hubiera estado ahí, realmente data del siglo VII. "La Petra española" es incluso anterior, del siglo V a. C., y resulta tan imponente que incluso el Premio Nobel Mario Vargas Llosa quedó fascinado ante ella y fue quien la rebautizó.
Cuando visitó el Coto las Canteras hace casi veinte años dijo: "Me siento en el corazón de Petra". Este lugar de Osuna, Sevilla, se usó como cantera durante más de dos mil años. En el momento en el que se le dio forma habitaban allí los turdetanos, uno de los pueblos prerromanos más avanzados de la Península Ibérica. Fueron los primeros en aprovechar los materiales que se extraían de allí. Aunque fue perdiendo utilidad poco a poco, se intensificaría hasta 1960.
Después de los turdetanos, llegan los romanos, con técnicas más avanzadas para la extracción de material. De hecho, de esta cantera tomaron lo necesario para construir murallas, teatros y calzadas de la antigua ciudad de Urso, que hoy es Osuna. Durante la Edad Media también se hace uso, empleando sus piedras para levantar iglesias, fortificaciones y murallas. Entre medias hay un parón y ya en el XVIII aumenta la demanda de sillares hasta mediados del XX.
Esculturas del siglo XXI que parecen íberas
De lo que hoy queda del Coto de las Canteras es solamente el recuerdo de lo que fue. Aunque parezca sorprendente, los restos más antiguos son los de la ermita de la Vía Sacra del siglo XVII. Casi todas las obras son del año 2004. Como de aquella época no se ha podido conservar nada, se encargó a Francisco Valdivia Gómez crear todas las esculturas inspirándose en el antiguo arte íbero. Así, los cuatro mil metros cuadrados de jardines nos hacen viajar en el tiempo.
Algunas de las más destacables son el Cornicen de Osuna o la estatua en el prótomo íbero de carnero de la ciudad. Pero hay muchas más, como 'El guardián del Coto Las Canteras', un león a las puertas que es de los más representativos del espacio; un búho de 1,2 metros de altura; una fuente con la cabeza de un lobo; o un sillón de estilo íbero desde donde contemplar el paisaje que se abre ante nosotros. Sin embargo, lo más impresionante es otra cosa.
El interior del recinto está repleto de referencias a esos tiempos pasados, con tinajas o un retablo a la entrada del auditorio natural. Está considerado como uno de los retablos más grandes y antiguos de España, inspirado en un extracto del libro 'Fortaleza íbera en Osuna' de Arthur Engel y Pierre Paris. Mide casi 13 metros de altura, 1,25 de profundidad y 8,5 de ancho. La obra refleja la gratificación de recoger los frutos sembrados.
En los alrededores...
En los alrededores, además, es posible visitar otros lugares interesantes en el propio pueblo de Osuna. Por ejemplo, algunas localizaciones de la quinta temporada de 'Juego de Tronos'. Tal fue el orgullo de los vecinos al aparecer en la serie, que en el Museo de Osuna, que está en el antiguo palacio de los Hermanos Arjona y Cubas del siglo XVIII, se habilitó una sala dedicada a la serie, con el nombre de Salón de Hierro y Fuego.
En ese mismo museo se guardan archivos de la antigua universidad, uno de los edificios patrimoniales más reconocidos que hoy sigue en uso como escuela universitaria adscrita a la de Sevilla. Por otro lado, está la Colegiata o Insigne Iglesia Colegial, que se levantó sobre los restos del castillo con piedras de la cantera. Y a modo de curiosidad, el Museo Andaluz del Juguete Vintage, con más de cuatro mil piezas con las que volver a la infancia.
- Nadie lo visita, pero dicen que es 'el mar Muerto de Aragón', perfecto para ir en octubre: tiene propiedades medicinales, se puede flotar en su agua salada y está en plena naturaleza
- Todos van a Jordania, pero pocos conocen la joya de Almería que llaman 'la Petra española': un cañón de 15 metros de altura que se puede recorrer en una ruta de senderismo
- Mario Pérez (23 años), dueño de un bar en un pueblo de 100 habitantes en Cuenca: 'Quiero poder vivir en mi pueblo. Para mí el éxito es que no me tenga que ir
- El pueblo perfecto para un fin de semana en octubre donde se fabrican 'las galletas más antiguas de España': una joya románica, un monasterio del siglo X y la cuna del pianista Isaac Albéniz
- De estilo Belle Époque y Bien de Interés Cultural: la estación de tren más bonita de España es perfecta para un fin de semana en octubre y parece el palacio de una emperatriz
- El pueblo templario con el último paso fluvial sin motor de España: casas colgantes y paisajes impresionantes en uno de los lugares más bonitos de España
- Ángeles García, viajera habitual del Imserso, dicta sentencia sobre los hoteles: ' barato no significa que todo valga
- El pueblo de Valencia que intenta atraer nuevos vecinos con alquileres de menos de 300 euros: colegio, médico, farmacia y una piscina municipal entre el bosque