Las tarifas más sencillas para viajar en tren

Como respuesta al trabajo de escucha activa de las sugerencias de sus clientes, el operador privado de alta velocidad propone nuevas tarifas sin perder su esencia de siempre, agrupándolas en dos zonas de confort: Inicial e Infinita. Dentro de la primera, la tarifa Inicial sigue siendo la opción más competitiva permitiendo viajar con todo el confort al mejor precio. Por su parte, la tarifa Inicial Superior se posiciona como la mejor opción para empresas, al permitir economizar los desplazamientos combinando ahorro inteligente con mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios propios de los viajes de negocio. Incluye beneficios corporativos exclusivos como cambios de horario gratuitos en el mismo día y acceso a programas de fidelización, lo que permite a las compañías mejorar la experiencia de los empleados.