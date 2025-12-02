Las tarifas más sencillas para viajar en tren
iryo simplifica sus tarifas para ofrecer una experiencia de viaje más clara, flexible y adaptada a las necesidades de cada viajero.
Planear un viaje no tiene por qué ser complicado. Solo hay que saber elegir la tarifa más adecuada para cada trayecto. La oferta de iryo permite que cada viajero encuentre rápidamente la opción que mejor se adapta a sus necesidades.
Como respuesta al trabajo de escucha activa de las sugerencias de sus clientes, el operador privado de alta velocidad propone nuevas tarifas sin perder su esencia de siempre, agrupándolas en dos zonas de confort: Inicial e Infinita. Dentro de la primera, la tarifa Inicial sigue siendo la opción más competitiva permitiendo viajar con todo el confort al mejor precio. Por su parte, la tarifa Inicial Superior se posiciona como la mejor opción para empresas, al permitir economizar los desplazamientos combinando ahorro inteligente con mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios propios de los viajes de negocio. Incluye beneficios corporativos exclusivos como cambios de horario gratuitos en el mismo día y acceso a programas de fidelización, lo que permite a las compañías mejorar la experiencia de los empleados.
En la segunda zona de confort, la tarifa Infinita suma comodidad, con asientos XL y amplias prestaciones. Si además se quiere disfrutar de buena comida, lo ideal es elegir la experiencia más completa con la tarifa Infinita Bistró, que combina confort, flexibilidad con la posibilidad de disfrutar de la gastronomía llena de sabores locales sin levantarse del asiento. Y lo que no cambia en ninguna de ellas son las ventajas exclusivas de la operadora, como el servicio gratuito de Cercanías.
Soluciones para grandes empresas y pymes.
Además, gracias a su nuevo programa ‘iryo Empresas’, el operador incorpora soluciones adaptadas para grandes empresas y pymes. Ventajas especialmente destinadas a las tarifas Inicial Superior Infinita e Infinita Bistró como anular el billete sin coste adicional, modificar la hora de salida, seleccionar el asiento o contar con la posibilidad de viajar en otro tren hasta dos horas después de la salida prevista en caso de pérdida del original. A esto se añade una atención personalizada a cada empresa en todo momento —tanto telefónica como presencial a bordo— y descuentos exclusivos.
Programa de fidelización exclusivo.
Para las corporaciones, el operador de alta velocidad también ha creado un completo programa de recompensas para sus clientes denominado Club YO Empresas. Así, los usuarios pueden acumular “iryos” en cada viaje, y canjearlos por un descuento del 30% en un billete y del 50% en otro a partir del segundo año de adhesión, y posibilidad de canjear iryos por tarjetas regalo de El Corte Inglés y Amazon, o de convertirlos en puntos de otros programas de fidelización.
Un modelo sostenible.
La compañía de alta velocidad mantiene su compromiso con la sostenibilidad, con un modelo de transporte 100% libre de emisiones.
Desde 2024, la operadora cuenta con la certificación Carbon Neutral, que avala su compromiso con la reducción del impacto ambiental. Este esfuerzo por ofrecer una movilidad responsable se refleja también en sus resultados.
Desde su lanzamiento en 2022, iryo ha transportado a más de 18 millones de pasajeros, ha operado más de 51.000 servicios y recorrido más de 29 millones de kilómetros. Gracias a esta trayectoria, la compañía alcanza actualmente una cuota del 25% en el mercado de Alta Velocidad y se consolida como uno de los principales operadores ferroviarios del país.