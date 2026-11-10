Cuesta solo 15 euros y lo llaman “el viaje en tren más bonito del mundo”: está en Portugal y es la única línea del mundo que une tres Patrimonios de la Humanidad

En la segunda mitad del siglo XIX, Portugal decidió llevar el tren por el valle del Duero. El río baja encajado entre montañas de esquisto, con laderas tan empinadas que los viñedos se cultivan en terrazas, y para tender los raíles hubo que excavar 26 túneles y levantar 30 puentes. Las obras empezaron en la década de 1870 y avanzaron por tramos, y en 1887 la línea llegó hasta Barca d'Alva, en la frontera con España, desde donde los trenes seguían hacia Salamanca.

Es uno de los viajes en tren más espectaculares del mundo... y está en Portugal. / Istock

Casi siglo y medio después, aquella vía sigue funcionando. Se llama Linha do Douro, y sus trenes regionales salen del centro de Oporto y recorren unos 160 kilómetros hasta Pocinho, siguiendo durante buena parte del camino la orilla del río. El billete sencillo cuesta 15,10 euros, y su fama ha ido mucho más allá de Portugal. La guía Lonely Planet recoge que muchos lo consideran "uno de los viajes en tren más bonitos de Europa", y la propia compañía ferroviaria portuguesa, CP, recuerda que es la única línea del mundo que une tres lugares Patrimonio de la Humanidad: el centro histórico de Oporto, el Alto Douro Vinhateiro y los grabados rupestres del valle del Côa, a los que se llega desde Pocinho.

Adriana Fernández

Salida desde São Bento

El viaje empieza en la estación de São Bento, en pleno centro de Oporto, que ya merece una visita por sí sola. Su vestíbulo está forrado con unos 20.000 azulejos pintados por Jorge Colaço a principios del siglo XX, con escenas de la historia de Portugal y de la vida en el campo.

Estación de tren Sao Bento, en Oporto. / Istock / Diego Grandi

Desde São Bento salen dos trenes directos a Pocinho, a las 9.25 y a las 13.25, que tardan unas 3 horas y 20 minutos. Son trenes Inter-Regional, sin asientos numerados, así que conviene llegar con tiempo y elegir bien el sitio: en el viaje de ida, el río queda a la derecha, y a la vuelta, a la izquierda. Durante la primera hora el tren atraviesa los alrededores de Oporto y el interior del norte de Portugal, y poco a poco el valle se va cerrando hasta que la vía se pega al río.

Régua, la puerta del vino de Oporto

Algo menos de dos horas después de salir de Oporto se llega a Peso da Régua, la ciudad que durante siglos fue el centro del comercio del vino de Oporto. La región del Douro fue en 1756 la primera región vinícola demarcada y reglamentada del mundo, y en 2001 la UNESCO declaró el Alto Douro Vinhateiro Patrimonio de la Humanidad como paisaje cultural. El escritor Miguel Torga, nacido en esta región, lo resumió en tres palabras: "un poema geológico".

Régua, Valle del Duero. / Istock

Régua es una buena parada para quien quiera bajarse a mitad de camino. Aquí está el Museu do Douro, dedicado a la historia del vino y de la región, y de su muelle salen los barcos que recorren el río. Es también el mejor sitio para terminar el día, porque desde aquí hay más trenes de vuelta a Oporto que desde las estaciones más alejadas.

Pinhão, la estación de los azulejos

A partir de Régua empieza el tramo más espectacular. La vía avanza junto al agua, entre laderas cubiertas de viñedos en terrazas y quintas, las fincas donde se elabora el vino. En otoño, después de la vendimia, las viñas cambian de color y el valle se llena de ocres y rojos.

Estación de Pinhão / Istock

Unos 25 minutos después aparece Pinhão, que la propia CP presenta como "la estación más bonita de la Linha do Douro". En 1937, tras unas obras de reforma, se cubrieron sus fachadas con 24 paneles de azulejos, con más de 3.000 piezas, que muestran los paisajes del Duero y el trabajo de su gente: la vendimia, el pisado de la uva y el transporte del vino río abajo, en los barcos rabelos, hasta Vila Nova de Gaia. Alrededor del pueblo hay varias quintas que se pueden visitar.

Hasta el final de la vía

Más allá de Pinhão, el valle se vuelve más salvaje y hay menos pueblos. Para Lonely Planet, este tramo final hasta Pocinho es "probablemente el más bonito de la línea". El tren pasa por Tua, donde arrancaba la antigua línea del Tua, y sigue junto al río hasta Pocinho, donde termina el recorrido.

Este tren pasa por paisajes preciosos. / Istock / Matthew Ragen

Pocinho no siempre fue el final. La vía seguía 28 kilómetros más hasta Barca d'Alva y enlazaba con la red española hacia Salamanca, pero en 1984 se cerró la conexión con España y en 1988 el servicio portugués se recortó hasta Pocinho. Desde entonces, el último tramo está abandonado, aunque el Gobierno portugués estudia volver a abrirlo.

Precios y consejos

El billete de Oporto a Pocinho cuesta 15,10 euros solo ida y 27,20 euros ida y vuelta. Si se prefiere un viaje más corto, el trayecto hasta Pinhão cuesta 12,45 euros, y hasta Régua, 11,10 euros en tren Inter-Regional o 8,70 en Regional. Los billetes se compran en la web de CP, la compañía ferroviaria portuguesa, o en la propia estación.