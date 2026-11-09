El lujo de volar está en los detalles: así es la nueva clase business de Delta que cambiará la forma de viajar

Después de varios ensayos, el equipo de Delta descubrió que la boquilla de una tetera de diseño no funcionaba cómo debía y que el líquido se derramaba sutilmente. Algo parecido ocurría con la salsera. Eran fallos insignificantes, pero, aún así, decidieron rediseñarlas. Con estos ejemplos, los artífices de la nueva clase business de la aerolínea relatan cómo el lujo a bordo no consiste en añadir más accesorios, sino en conseguir que todo lo que ya existe funcione mejor.

Desde las alturas del SUMMIT One Vanderbilt, uno de los últimos rascacielos en transformar el skyline de Manhattan, tuve el privilegio de formar parte de un selecto grupo de treinta periodistas llegados desde distintos puntos del mundo para presenciar el nacimiento de una nueva era para Delta One, su exclusiva clase ejecutiva. La expectación en la industria era máxima, y con razón, pues la compañía no afrontaba un cambio de tal envergadura desde hacía casi treinta años.

La suite a bordo de la nueva clase ejecutiva de Delta / PARTNERS & COMPANY

Cómo diseñar la clase ejecutiva de un avión (poniéndose en el lugar del pasajero)

La comodidad ya no se puede medir únicamente por la anchura del asiento o por si este se convierte en cama. Las clases ejecutivas recuperan la época dorada de la aviación al ofrecer experiencias completas que abarcan desde la alta gastronomía hasta el descanso o el entretenimiento. En este sentido, Delta One ha integrado su producto de largo radio, combinando una cuidada propuesta gastronómica y de hospitalidad con la incorporación progresiva de una nueva generación de suites para sus Airbus A350-1000. Estas novedosas cabinas han debutado en las rutas transoceánicas desde Los Ángeles y se extenderán por toda su red en 2027.

Durante la presentación, una frase resumió a la perfección la filosofía de Delta: “ponerse en los zapatos de los clientes”. “Probé el asiento durante 12 horas seguidas para asegurarme de que siguiera siendo cómodo tras todo ese tiempo” afirmó Michael Steinfield, responsable del desarrollo de productos y de la experiencia a bordo. Así lo compruebo unos minutos más tarde elevada ante los rascacielos de Nueva York.

La cama plana de la suite maximiza el confort y la ergonomía en vuelos largos / PARTNERS & COMPANY

Lo primero que llama la atención es la orientación, con todos los asientos ubicados hacia la ventanilla para maximizar la intimidad. Las suites cuentan con almacenamiento mejorado, carga inalámbrica y pantallas de 24 pulgadas, pero el punto fuerte es la ergonomía, que combina una almohada viscoelástica con un colchón de alto gramaje y funciones de masaje integrado en el asiento ideales para mitigar la tensión lumbar. Al fin y al cabo, después de un vuelo de larga distancia, todos sabemos que el verdadero lujo es llegar al destino como nuevo.

Pero la compañía parece haber llevado su filosofía más allá, poniéndose también los zapatos de la tripulación, porque ellos son su “superpoder”. Un trabajo de más de 14 meses en el que participaron varios tripulantes de cabina para ayudar a detectar problemas. Hubo más de 200 propuestas, cuatro fases de pruebas y 36 vuelos únicamente destinados a comprobar el correcto funcionamiento de los nuevos elementos.

La renovación llega acompañada de nuevos amenities de la prestigiosa firma italiana Missoni con productos de Grown Alchemist y un kit dental de Marvis.

El kit de cosméticos a bordo es de Missoni / PARTNERS & COMPANY

Alta cocina en las alturas: qué incluye la nueva propuesta de Delta One

Uno de los platos que más atención ha recibido es una hamburguesa, hecho que demuestra que el lujo no tiene por qué basarse en la alta cocina formal. Eso sí, está elaborada con carne Wagyu y servida con cebolla caramelizada, queso cheddar y pepinillos en un pan brioche ligeramente tostado. No obstante, en la carta de Delta tampoco faltan platos sofisticados como la lubina al estilo hongkonés, el cordero estofado, la costilla de ternera cocinada lentamente durante horas, el risotto cremoso con setas silvestres y diversas opciones vegetarianas y menús sin gluten.

A la hora de endulzarse, el sorbete con champán Taittinger, con el que mantienen una estrecha colaboración, es la estrella. Todo servido en una vajilla diseñada mediante investigación y maridado con una selección de vinos y bebidas seleccionadas por la Master Sommelier Andrea Robinson, una de las pocas mujeres del mundo en ostentar este título otorgado por el Court of Master Sosmmeliers y encargada del programa de vinos de Delta. Entre la cuidada selección de 13 etiquetas, procedentes de 11 bodegas, destaca Silver Oak, un vino del valle de Napa cuyo precio supera los 200 dólares por botella.

La hamburguesa de Wagyu que se sirve a bordo del avión / DR

“El gusto cambia en altura” argumenta Robinson. “Con la presión de la cabina y el aire seco algunos aromas se perciben de una forma diferente, por lo que seleccionar un vino para un avión no es lo mismo que elegirlo para un restaurante”.

Por su parte, la propuesta gastronómica de Delta One busca recuperar clásicos y mejorarlos mediante ingredientes de alta calidad. Para ello cuentan con la colaboración de Simon Hulstone, el reconocido chef británico al frente de The Elephant, un restaurante localizado en el pueblo inglés de Torquay que conserva su estrella Michelin desde el año 2004. Hulstone ha trabajado con el equipo culinario de la aerolínea para perfeccionar métodos aplicables a un entorno en el que la comida ha de prepararse con antelación, conservarse, transportarse y recalentarse conservando sus propiedades. El resultado rompe completamente con el estigma de que las carnes se resecan en las alturas.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de la nueva propuesta de Delta / DR

Esta impecable propuesta culinaria y de hospitalidad capitanea la transformación de la aerolínea, que cuenta en su flota con cerca de 1.300 aviones equipados con wifi de alta velocidad gratuito. Un espacio diseñado en tierra para hacernos amar el cielo.