El tren regional más bonito del norte de España cuesta menos de 30 euros: recorre acantilados, rías y pueblos marineros de toda la cornisa cantábrica

Desde que se inauguró la primera línea ferroviaria pública del mundo en 1825, de Stockton a Darlington en Gran Bretaña, el panorama del transporte cambió por completo. El tren se convirtió en el medio de transporte por excelencia y se crearon redes ferroviarias de miles de kilómetros a lo largo de todo el continente. La evolución ha sido clara, pero lo que pocas personas consideran es que el tren también es un medio para disfrutar del viaje.

No es necesario reservar trenes turísticos de lujo, cuyos precios escapan los bolsillos de la mayoría de la población, para contemplar paisajes maravillosos. Por entre 18 y 27 euros se puede reservar plaza en un tren regional normal y corriente pero que atraviesa los lugares más bellos del país. El más bonito del norte es el que va de Santander a Oviedo. Valles verdes, pueblos pesqueros y la costa cantábrica esperando al otro lado de la ventanilla.

Sara Fernández García

Qué ver en el viaje en tren más bonito del norte de España

Es un recorrido que dura alrededor de las cinco horas y media e incluso las seis. Un viaje largo pero que merece mucho la pena, sobre todo si haces paradas y lo divides en varios días, como se organiza desde otros trenes turísticos como el Transcantábrico Gran Lujo. Santander es el punto de partida, la capital cántabra que combina una elegante arquitectura señorial con paisajes costeros únicos.

Faro Cabo Mayor en Santander, Cantabria / Istock / saiko3p

Postales de Cantabria

Este recorrido es posible gracias al antiguo trazado de FEVE. Ahora se puede recorrer buena parte de la cornisa cantábrica a un ritmo pausado y enlazar con pueblos y paisajes que, de otra manera, pasarían desapercibidos. El primer pueblo que aparece es Torrelavega (Cantabria), una de las ciudades más importantes de la región con edificios como la iglesia de la Asunción, de estilo neogótico, o el palacio de Demetrio Herrero, el antiguo ayuntamiento.

San Vicente de la Barquera, Cantabria / Istock / AGA GLOWALA

Sin salir de Cantabria hallamos una de las postales más emblemáticas es San Vicente de la Barquera, una villa marinera con una ría salpicada de salpicada de barcas, puentes históricos y un casco antiguo gobernado por una preciosa iglesia. En días despejados, además, se pueden vislumbrar los Picos de Europa de fondo. Así como una alternativa a la costa, más en el interior, como es Cabezón de la Sal, con el bosque de secuoyas más grande de Europa.

Arquitectura indiana en Colombres, Asturias / Istock / Al Carrera

Entrada en Asturias

Luego entramos a Asturias por Colombres, que destaca por su arquitectura indiana, como la Quinta de Guadalupe, donde ahora está instalada la Fundación Archivo de Indianos que permite conocer las historias de emigración a América. Más adelante está Llanes, un pueblo pesquero que combina calles medievales, palacios, casas a los pies del mar y playas urbanas. La última parada antes de entrar a la capital es Ribadesella, una villa entre el río y el mar.

Las casas pesqueras de Llanes, Asturias / Istock / saiko3p

En esta localidad destacan el paseo del muelle y la subida a la ermita de Guía, desde donde contemplar el puerto, la desembocadura y la playa de Santa Marina. Y, finalmente, Oviedo, una ciudad donde merece la pena detenerse para conocer monumentos como la catedral de San Salvador, la estatua de La Regenta o el teatro Campoamor. Un broche de oro para un recorrido natural y rural por mucho menos dinero que los trenes de lujo españoles.