El viaje en tren más bonito de Andalucía cuesta menos de 20 euros: una línea que los ingleses construyeron para llegar a Gibraltar entre gargantas, pueblos blancos y un desfiladero de buitres

Lo que a día de hoy podemos disfrutar suele ser fruto de una premisa muy distinta que se planteó en los orígenes. Es lo que sucede muchas veces con los trenes. Si bien ahora se usan con fines turísticos, no siempre fue así. En Andalucía hay uno que conecta Algeciras en Cádiz con Ronda y Bobadilla en Málaga. Sin embargo, se ideó para facilitar las comunicaciones con Gibraltar en el siglo XIX, que ya era posesión británica.

El tren pretendía unir Gibraltar con el resto de la península / Istock / Artur Bogacki

El Peñón contaba con una gran relevancia militar y comercial, pero con un gran problema de comunicaciones. Aquellos que querían llegar a él desde el interior de la península no disponían de una línea ferroviaria que sí existía para conectar otros puntos. Los planes de The Algeciras-Gibraltar Railway Company Limited eran unir Algeciras con Bobadilla, donde el ferrocarril enlazaba con otras líneas, para que los viajeros del Peñón pudieran llegar al interior de España.

Adriana Fernández

Intereses españoles vs. británicos

Aquello fue un trabajo tanto de los británicos como de los españoles, y aquí surgieron las diferencias: los promotores ingleses querían alargar la red hasta Gibraltar y las autoridades españolas no, por razones estratégicas y el control de comunicaciones en ese punto tan importante. Entonces, los viajeros podían completar la ruta mediante una conexión por mar entre Gibraltar y Algeciras.

Algeciras en Cádiz es el punto de partida de este tren / Istock / photooiasson

Entre medias, recibió el impulso del Ayuntamiento de Ronda, lo que supuso una estrategia perfecta para evitar el aislamiento de la ciudad y mejorar su economía. Así, en lugar de construir una línea que conectara el litoral, acabó prestando servicio a localidades de la Serranía, pasando por la propia Ronda y el valle del río Guadiaro. De ahí que se diga que es uno de los trayectos más bonitos de Andalucía que hoy, por cierto, no cuesta más de 20 euros.

Los pueblos blancos donde hacer parada

Ronda es uno de los puntos más destacados del viaje. El Puente Nuevo es la imagen más reconocible de su postal, que salva el Tajo, un desfiladero excavado por el río Guadalevín. El casco histórico con las antiguas murallas y las casas que se asoman a la garganta lo convierten en el destino más apetecible de toda la Serranía. También destaca Benaoján, cuyas casas blancas parecen nacer de la montaña, donde se encuentra la Cueva de la Pileta llena de pinturas rupestres.

Las vistas del Puente Nuevo de Ronda en Málaga / Istock / Sean Pavone

Otro pueblo blanco precioso de la zona es Jimera de Líbar, ideal para conocer el paisaje del valle del Guadiaro entre laderas y campos. O Cortes de la Frontera, con casas señoriales y edificios históricos en su casco urbano. Además del Parque Natural de los Alcornocales y el cañón de las Buitreras en su entorno. Son 200 metros de altura que ha excavado el Guadiaro para dar lugar a un desfiladero con una impresionante colonia de buitres leonados.

Buitre leonado en el Cañón de las Buitreras / Istock / mFlower

En el sector gaditano llama la atención Jimena de la Frontera, cuyo castillo andalusí domina las casas blancas en el entorno de la bahía de Algeciras. Y Gaucín, que aunque está un poco alejado de la estación de El Colmenar, merece mucho la pena por ser uno de los pueblos blancos más pintorescos de la Serranía, con calles empinadas y un castillo en la peña más alta. En días despejados, se puede contemplar el Estrecho de Gibraltar desde sus miradores.

Vistas de Gaucín entre las montañas de la sierra / Istock / Stephen W. Morris

En plena naturaleza

En cuanto a la naturaleza, el cañón de las Buitreras es uno de los puntos más relevantes del trayecto al ser Monumento Natural de Andalucía, pero no el único. El Puente de los Alemanes es uno de los rincones más singulares de esta zona, encajado en el paisaje rocoso del Guadiaro como parte de las rutas que permiten acercarse a la garganta. Esta vía férrea que un día se pensó para unir Gibraltar con España, hoy es uno de los viajes más bellos del interior de Andalucía.