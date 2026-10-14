El viaje en tren más bonito de Andalucía cuesta menos de 20 euros: una línea que los ingleses construyeron para llegar a Gibraltar entre gargantas, pueblos blancos y un desfiladero de buitres
Aunque se utiliza como tren normal y corriente para unir Cádiz y Málaga, el viaje es de lo más interesante a nivel turístico.
Lo que a día de hoy podemos disfrutar suele ser fruto de una premisa muy distinta que se planteó en los orígenes. Es lo que sucede muchas veces con los trenes. Si bien ahora se usan con fines turísticos, no siempre fue así. En Andalucía hay uno que conecta Algeciras en Cádiz con Ronda y Bobadilla en Málaga. Sin embargo, se ideó para facilitar las comunicaciones con Gibraltar en el siglo XIX, que ya era posesión británica.
El Peñón contaba con una gran relevancia militar y comercial, pero con un gran problema de comunicaciones. Aquellos que querían llegar a él desde el interior de la península no disponían de una línea ferroviaria que sí existía para conectar otros puntos. Los planes de The Algeciras-Gibraltar Railway Company Limited eran unir Algeciras con Bobadilla, donde el ferrocarril enlazaba con otras líneas, para que los viajeros del Peñón pudieran llegar al interior de España.
Intereses españoles vs. británicos
Aquello fue un trabajo tanto de los británicos como de los españoles, y aquí surgieron las diferencias: los promotores ingleses querían alargar la red hasta Gibraltar y las autoridades españolas no, por razones estratégicas y el control de comunicaciones en ese punto tan importante. Entonces, los viajeros podían completar la ruta mediante una conexión por mar entre Gibraltar y Algeciras.
Entre medias, recibió el impulso del Ayuntamiento de Ronda, lo que supuso una estrategia perfecta para evitar el aislamiento de la ciudad y mejorar su economía. Así, en lugar de construir una línea que conectara el litoral, acabó prestando servicio a localidades de la Serranía, pasando por la propia Ronda y el valle del río Guadiaro. De ahí que se diga que es uno de los trayectos más bonitos de Andalucía que hoy, por cierto, no cuesta más de 20 euros.
Los pueblos blancos donde hacer parada
Ronda es uno de los puntos más destacados del viaje. El Puente Nuevo es la imagen más reconocible de su postal, que salva el Tajo, un desfiladero excavado por el río Guadalevín. El casco histórico con las antiguas murallas y las casas que se asoman a la garganta lo convierten en el destino más apetecible de toda la Serranía. También destaca Benaoján, cuyas casas blancas parecen nacer de la montaña, donde se encuentra la Cueva de la Pileta llena de pinturas rupestres.
Otro pueblo blanco precioso de la zona es Jimera de Líbar, ideal para conocer el paisaje del valle del Guadiaro entre laderas y campos. O Cortes de la Frontera, con casas señoriales y edificios históricos en su casco urbano. Además del Parque Natural de los Alcornocales y el cañón de las Buitreras en su entorno. Son 200 metros de altura que ha excavado el Guadiaro para dar lugar a un desfiladero con una impresionante colonia de buitres leonados.
En el sector gaditano llama la atención Jimena de la Frontera, cuyo castillo andalusí domina las casas blancas en el entorno de la bahía de Algeciras. Y Gaucín, que aunque está un poco alejado de la estación de El Colmenar, merece mucho la pena por ser uno de los pueblos blancos más pintorescos de la Serranía, con calles empinadas y un castillo en la peña más alta. En días despejados, se puede contemplar el Estrecho de Gibraltar desde sus miradores.
En plena naturaleza
En cuanto a la naturaleza, el cañón de las Buitreras es uno de los puntos más relevantes del trayecto al ser Monumento Natural de Andalucía, pero no el único. El Puente de los Alemanes es uno de los rincones más singulares de esta zona, encajado en el paisaje rocoso del Guadiaro como parte de las rutas que permiten acercarse a la garganta. Esta vía férrea que un día se pensó para unir Gibraltar con España, hoy es uno de los viajes más bellos del interior de Andalucía.
- El viaje en tren más bonito del mundo recorre los paisajes más espectaculares del norte de España: un interior que te traslada al siglo XX, vagón restaurante e hidromasaje
- La catedral más bonita del mundo está en España y tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio: es Patrimonio de la Humanidad y tiene uno de los grandes retablos del barroco europeo
- Parece un escenario de una película de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España: en una Reserva Natural Marina y con un casco antiguo amurallado
- Parece Islandia, pero es España: la cascada más alta de la Península Ibérica es una grieta que se alza más de 200 metros sobre el vacío
- La Reserva de la Biosfera más grande de España es un mar de encinas donde pasta el cerdo ibérico: un bosque mediterráneo protegido, hogar de linces, buitres y águilas imperiales
- Pocos lo conocen, pero es el destino favorito de los mayores de 65 años por su tranquilidad y ritmo de viaje relajado: un centro histórico Patrimonio Mundial y un sabroso cocido
- El tren regional más bonito del norte de España cuesta menos de 30 euros: recorre acantilados, rías y pueblos marineros de toda la cornisa cantábrica
- Hasta el 25 de octubre este puerto se convierte en la mejor feria de marisco de España: pulpo a la gallega, percebes, gaitas, queimada y 40 toneladas de producto fresco