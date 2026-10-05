El tren que atraviesa un paisaje declarado Patrimonio Mundial y cuesta menos de 20 euros: se le conoce como el tren del vino y tiene más de 150 años de historia

Hoy resulta difícil creer que el tren que atraviesa uno de los paisajes más bonitos de Portugal no naciera precisamente con un interés turístico, sino con otro que nada tiene que ver con el de hacer una maleta y recorrer el mundo por puro placer. Una realidad que, sin embargo, define algunos de los trayectos más espectaculares del mundo, y el que atraviesa el valle del Duero al otro lado de la frontera con Portugal es uno de los más significativos.

Es uno de los paisajes más bonitos del mundo / Istock

La Linha do Douro es la línea ferroviaria histórica a la que nos referimos, un trayecto que tiene más de 150 años de existencia y que hoy en día sigue funcionando como servicio regional. Y es que su construcción comenzó en 1873 y el primer tramo entró en servicio tan solo dos años más tarde, entre Ermesinde y Penafiel.

Adriana Fernández

Hay que tener en cuenta que por aquella época, la intención de poner en marcha este tren era mucho más práctica que turística: el objetivo principal era romper el aislamiento que vivían los pueblos situados en la zona norte del del interior de Portugal (las carreteras eran bastante deficientes), facilitando el transporte de mercancías (más que de pasajeros); y cuando decimos mercancías nos referimos sobre todo a la producción de vino de Oporto que nacía en esta zona del valle del Duero.

Valle del Duero / Istock / Simon Dannhauer

Y así es como el ferrocarril fue avanzando progresivamente hacia el interior: llegó a Régua en 1879, a Pinhão en 1880, a Tua en 1883 y a Pocinho en 1887. Ese mismo año se completó la conexión hasta Barca d'Alva, en la frontera española, enlazando después con la línea nacional que continuaba hacia La Fregeneda, Salamanca y Madrid. Se completaba así la conexión internacional entre Oporto y España.

Panorámica de la ciudad de Oporto / Istock

Las estaciones más bonitas de la ruta

El tren atraviesa el Alto Douro Vinhateiro, una región inscrita por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Por si fuera poco, se trata además de la primera región vitivinícola demarcada del mundo y su paisaje está formado por las terrazas de viñedos construidas sobre las laderas del valle. Y las vías del tren del vino, que así se le conoce popularmente en Portugal, las atraviesan casi en sentido literal.

Hoy el tren de la Linha do Douro no llega hasta España, sino que la última parada está en Pocinho, con un total de 172 kilómetros y cerca de 40 estaciones y apeaderos. Sale de Oporto y la estación de salida no puede ser más bonita: São Bento, considerada por muchos una de las estaciones de tren más bonitas del mundo. Sus murales de azulejos en tonos blancos y azules tienen la culpa.

Es un paisaje Patrimonio Mundial / Istock

¿Cuánto cuesta el billete de tren? El servicio regular MiraDouro cuesta actualmente menos de 15 euros por trayecto entre Porto São Bento y Pocinho; y, si alguien no quiere hacer el recorrido completo, puede bajarse en Pinhão o en Régua y pagar menos de 11 euros.

Uno de los tramos más bonitos es esl que comienza en las inmediaciones de Régua y continúa hacia Pinhão, Tua y Pocinho. Es ahí donde el tren se introduce plenamente en el paisaje vitivinícola del Duero: las vías discurren durante buena parte del trayecto junto al río, entre viñedos en terrazas, quintas, pueblos y laderas cada vez más escarpadas.

Estación de Pinhao / Istock

Pinhão, parada fundamental

Pinhão no es una parada cualquiera. Su estación recuerda a la de Oporto (salvando las distancias), en el sentido de que también es famosa por sus paneles de azulejos, instalados en 1937, que representan escenas de la vendimia, el cultivo de la vid y el transporte del vino en barcos rabelos. Es prácticamente una síntesis visual de la historia económica del valle.

Y hay una relación histórica muy directa entre el ferrocarril y el vino: la llegada del tren permitió transportar mucho más fácilmente la producción de la región vitivinícola histórica del Douro Vinhateiro hacia Oporto. De hecho, cuando el tren llegó a Pinhão en 1880, se había conseguido el objetivo fundamental de conectar ferroviariamente Oporto con la región vitivinícola del Duero.