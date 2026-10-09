El tren histórico más bonito de Europa está en Gran Bretaña y tiene vagones Pullman de la Belle Époque: una travesía art déco por la campiña inglesa como en una novela de época

Hay muchas maneras de viajar a Londres (desde España, el avión es lo más habitual, aunque también se puede hacer en coche atravesando el Eurotúnel que conecta Francia con el Reino Unido). Pero, una vez allí, lo habitual es quedarse en la ciudad del Big Ben y dejarse llevar por sus calles. Sin embargo, hemos descubierto una alternativa capaz de competir con cualquiera de las experiencias de viaje que, sí o sí, hay que hacer una vez en la vida.

Otra forma de viajar por Londres / British Pullman, A Belmond Train

Se trata de un viaje en tren por la campiña inglesa, con salida desde la céntrica estación de tren de Victoria Station, en el corazón de Westminster. Es el punto de partida de uno de los trayectos de ferrocarril más especiales que se pueden hacer en toda Europa, a bordo del British Pullman, A Belmond Train, que presume de ser uno de los trenes de lujo históricos más emblemáticos de Gran Bretaña.

Sara Fernández García

Un tren histórico de lujo

El British Pullman es un tren de lujo operado por Belmond que realiza principalmente excursiones de un día desde Londres. Y uno de sus grandes atractivos son sus vagones, 12 coches originales, pero restaurados, de las décadas de 1920 y 1930. Por si fuera poco, llevan el sello Pullman (es decir, vehículos ferroviarios de pasajeros caracterizados por ofrecer un alto nivel de lujo, comodidad y servicios exclusivos a bordo creados por la mítica Pullman Company a mediados del XIX) y ofrecen gastronomía a bordo, champán y experiencias vinculadas a destinos y acontecimientos británicos.

No es un tren, es una fantasía Art Decò / British Pullman, A Belmond Train

La historia de este tren es particularmente interesante. Y es que se trata de un proyecto que comenzó a finales de los años 70, cuando el empresario James Sherwood adquirió dos coches cama del Orient Express de los años veinte. El plan inicial era incorporarlos al futuro Venice Simplon-Orient-Express, el gran emblema de Belmond, la compañía a la que pertenece, pero aquellos vagones nunca llegaron a utilizarse en la Europa continental. El resto del tren se ensambló en Reino Unido y el British Pullman hizo su primer viaje en 1982.

Heredero del espíritu del Orient Express / British Pullman, A Belmond Train

Un viaje Art Decó

Viendo su estética, donde brillan con luz propia esos interiores que conservan (o recrean) marquetería, paneles de madera, iluminación Art Déco, tapicerías y detalles de latón, es como si estuviéramos de nuevo a bordo de la edad dorada del ferrocarril. Pero el British Pullman no es un tren moderno decorado bajo un clarísimo estilo vintage, sino que se trata de vagones históricos restaurados, muchos con una historia y un nombre propios, como Gwen, utilizado por primera vez en 1948 y que llevó a Isabel II a Brighton; o Vera, que sobrevivió a los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente transportó al entonces príncipe Carlos y a la princesa Ana.

La reina Isabel II viajó en estos vagones / British Pullman, A Belmond Train

Londres desde el tren

Como decíamos, la ruta del British Pullman no es la de un gran recorrido internacional, sino que se trata más bien de excursiones de un día desde la ciudad, con rumbo a Oxford, Bath, Canterbury, Dover y Folkestone. Además, también ofrece la posibilidad de realizar viajes especiales vinculados a lugares y acontecimientos como Chatsworth House, Goodwood, York o el Grand National.