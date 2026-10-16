El viaje en tren junto al mar más barato de Portugal cuesta poco más de 2 euros: media hora pegado al Atlántico, de Lisboa a una villa de palacios y playas

Cada veinte minutos aproximadamente sale un tren que corre pegado al estuario del Tajo, y, después, directamente junto al océano Atlántico. Vecinos de la zona, viajeros y turistas se montan cada día para disfrutar de un trayecto de lujo por el precio más barato de todo Portugal. A veces solo hay que dejarse llevar y confiar en el proceso... Palabrita. El viaje, de unos 25 kilómetros, se cubre en poco más de media hora y cuesta poco más de dos euros. Un precio simbólico que promete una de las experiencias más singulares del país.

Las vistas del tren entre Lisboa y Cascais / Istock / BrasilNut1

Desde la estación de Cais do Sodré, en pleno centro de Lisboa, este maravilloso tren te lleva hasta detenerse en Cascais, una antigua villa de pescadores convertida hace más de siglo y medio en refugio de la realeza europea. Lo que hace especial este viaje no es solo el destino, sino el propio recorrido. Nada más dejar atrás los barrios ribereños de Lisboa, el tren bordea el Tajo a la altura de Belém y Algés, y a partir de Oeiras el mar pasa a ocupar todo el lado derecho del vagón, con las playas de Estoril sucediéndose una tras otra hasta la llegada a Cascais... Impresionante.

Adriana Fernández

La línea de tren más barata de Portugal que conecta con una villa de palacios

La llamada Línea de Cascais no es un trazado cualquiera dentro de la red portuguesa: el primer tramo se inauguró en 1889, y la línea completa hasta Lisboa quedó terminada en 1895. En 1926 se convirtió en la primera línea de la red ferroviaria portuguesa en electrificarse, un hito que entonces permitió cubrir el trayecto en apenas 22 minutos. Como veníamos adelantando, Cascais, su destino final, conserva hoy el Palacio de la Cidadela, el Museo Condes de Castro Guimarães y el Faro de Santa Marta como sus grandes hitos monumentales, en un conjunto urbano que fue, durante décadas, la residencia de verano de la monarquía portuguesa.

Cascais, el destino perfecto con el tren más barato de Portugal / Istock / CHUNYIP WONG

De hogar de pescadores a resort de reyes

Hasta bien entrado el siglo XIX era una localidad dedicada casi en exclusiva a la pesca. Todo cambió en 1870, cuando el rey D. Luís I decidió instalar su residencia de verano en el Palacio de la Cidadela, dentro de la fortaleza que protegía la villa. La costumbre se mantuvo hasta la caída de la monarquía en 1910, y más tarde la siguieron usando distintos presidentes de la República como residencia oficial de verano.

Ese giro hacia el turismo aristocrático se prolongó en el siglo XX con la vecina Estoril, apenas unas paradas antes de Cascais en la misma línea de tren. Durante la Segunda Guerra Mundial, con Portugal mantenido neutral, la zona se convirtió en refugio de aristócratas desplazados por el conflicto, diplomáticos y militares de ambos bandos, lo que dio origen al apodo de "Riviera portuguesa" o "Costa del Sol" que todavía conserva.

El museo municipal de Cascais (Portugal) / Istock / BrasilNut1

Entre los lugares más emblemáticos también se encuentra el Museo Condes de Castro Guimarães, que ocupa un palacete de 1897 construido por encargo de Jorge O'Neill, obra del arquitecto italiano Luigi Magnini en un estilo revivalista con guiños neomanuelinos. Hoy conserva una colección de arte, mobiliario indoportugués y una biblioteca con un manuscrito iluminado de 1505. El Faro de Santa Marta, por su parte, es uno de los más antiguos del municipio, y cuenta con un museo dedicado a cinco siglos de historia de la señalización luminosa en la costa portuguesa.

La Boca do Inferno en Cascais (Portugal) / Istock / alxpin

A poca distancia, una joya de la naturaleza: la Boca do Inferno, una grieta en los acantilados donde el Atlántico rompe con fuerza contra la roca, es la postal más fotografiada de todo el litoral de Cascais. Por poco más de 2 euros... ¿Estarías dispuesto a perderte todo esto?