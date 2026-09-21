El restaurante con "el mejor cachopo de España" no está en Asturias, tiene 4.500 reseñas en Google y 4,6 estrellas: "El tamaño es descomunal y la carne súper tierna con un queso que se deshace"
La Charca Taberna, en el centro de Madrid, debe su fama a la propuesta gastronómica que presenta, que la ha galardonado como mejor cachopo de España en 2020.
“He recorrido Asturias de punta a punta y lo siento por los asturianos, que me perdonen, pero no había comido un cachopo tan bueno nunca”, así empieza una de las más de 4000 reseñas que acumula este restaurante asturiano establecido en Madrid. Desde luego un buen comienzo para el que dicen –sus propios comensales-, es, cuanto menos, “el mejor cachopo de la capital”.
Y como no hay nada como fiarse de la opinión de alguien previo, solo ha hecho falta leer los cometarios de Google para cerciorarse de que, cuanto menos, probarlo será un acierto.
Cómo es comer en el favorito de la capital
Con una valoración de 4.6/5 estrellas, La Charca Taberna, en una de las calles colindantes a la Plaza de España de Madrid, se presenta como “el concepto de taberna de toda la vida, pero con toques modernos a la vez que vintage”, una definición austera en comparación con la fama que le sucede.
“Hemos creado un espacio diferente para cada hora del día”, explican en su página web oficial, haciendo mención al horario ininterrumpido de desayunos a cenas con copa que ofrecen durante toda la semana, un servicio que, cuanto menos, facilita poder probar el que ha sido Campeón del Concurso "Mejor Cachopo de España 2020", otorgado por la Guía del Cachopo en Oviedo; Campeón del Concurso "Mejor Cachopo de Madrid 2018"; y 2.º Clasificado en el Concurso "Mejor Cachopo de España 2019", además de galardonado con los Tripadvisor Travelers' Choice 2021.
Con platos de hasta 30x20 centímetros, la oferta es clásica, pero excelente: “Hemos pedido tanto el campeón, como el de cecina, a cuál mejor, carne tierna, un relleno justo que le da un sabor suave al paladar sin tapar unos sabores a otros”, explica una de las reseñas. Pero el plato principal no es lo único importante, y continúa: “los torreznos con revolconas muy tiernos, nada de restos ni cortezas chiclosas. Y los postres muy buenos, especialmente el arroz con leche tostado. La sidra de calidad, hasta el punto de que entra sola”, el veredicto parece evidente.
Recomendación del público
Lo malo de tener fama es que es un secreto a voces, por eso una de las reseñas recuerda: “Es un sitio pequeño y muy solicitado, así que recomiendo reservar antes de ir”.
Pero no todo es cachopo, y desde los entrantes, La Charca propone anchoas del Cantábrico, jamón de bellota, bacalao ahumado, o zamburiñas a la parrilla, seguidas de una colección de pescados, desde la merluza hasta el rape al ajillo; carnes, como solomillo, carrillada o rabo de toro; y platos de cuchara, como verdinas o arroz caldoso.
Buena comida y precios razonables
¿Y de precio? “No es barato, pero tampoco caro. Precio acorde a la calidad y cantidad de comida”, explica uno de los comensales. Con un menú del día de lunes a viernes por 20 euros, bebida, café y postre incluidos, el restaurante espera en Juan Álvarez Mendizábal 7, en el centro de Madrid, accesible a pie y con parada en la estación de metro de Plaza de España.
En cualquier caso, la respuesta es siempre la misma: “Sin duda volveré”, “Repetiremos”, o “¡Volveremos pronto!”, un claro indicativo de que lo que es bueno, funciona, gusta, y llega. Y si hablamos de algo tan difícil como traer a la capital un clásico de la gastronomía asturiana, sin duda merece reconocimiento.
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