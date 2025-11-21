Vente a Menorca, la isla que brilla todo el año

Menorca invita a saborearla despacio. Desde las recetas más tradicionales hasta las propuestas que fusionan la gastronomía local con influencias internacionales, cada plato es un viaje. La isla fue Región Europea de Gastronomía en 2022, un reconocimiento que sigue vivo en sus productores, bodegas y talleres. Se puede aprender a elaborar una mahonesa con matices sorprendentes, catar aceites, vinos y mieles, visitar el cultivo de azafrán o incluso crear tu propio queso y recibirlo en casa tras su maduración. Amén de los quesos, en su recetario tradicional destacan platos de verduras y hortalizas como el oliaigua; manjares de origen marinero como la caldereta de langosta; y cocciones al horno, como las berenjenas rellenas. El gusto de los menorquines por lo dulce se refleja en una variada repostería y en la elaboración de todo tipo de pastas dulces y saladas, como los carquinyols, flaons, pastissets o amargos.