La ciudad Patrimonio Mundial donde probar "las mejores garrapiñadas de España" es perfecta para una escapada en noviembre: herencia andalusí, la cuna de Cervantes y dulces de convento

En los conventos de clausura, las monjas apenas tienen contacto con el exterior, y durante siglos la única forma de hacerles llegar algo, o de recibir lo que ellas ofrecían, fue el torno. Es una especie de armario giratorio de madera encajado en el muro. Se toca una campanilla, se pide y se deja el dinero en el hueco, y al girar aparece el pedido sin que se vea a la monja del otro lado.

Catedral Magistral de los Santos Justo y Párroco de Alcalá de Henares / Istock / Angelo D'Amico

Por ese torno han salido durante generaciones yemas, mantecados y pastas. Las monjas aprovechaban los huevos, el azúcar y la fruta que les regalaban vecinos y benefactores, y en Sevilla, por ejemplo, hay facturas de huevos y azúcar del convento de San Leandro que documentan sus yemas desde el siglo XV. A mediados del siglo XIX, tras las desamortizaciones que dejaron a muchas órdenes sin tierras ni rentas, la repostería pasó a ser uno de sus principales sustentos, y así nació la fama de los dulces de convento que todavía hoy se venden en toda España.

Sara Fernández García

Uno de esos tornos sigue girando en la plaza de San Diego de Alcalá de Henares, junto a la universidad que fundó el cardenal Cisneros. De él salen cajas de almendras garrapiñadas, el dulce más conocido de una ciudad que está a 31 kilómetros de Madrid, que vio nacer a Cervantes y cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1998, por haber sido la primera ciudad universitaria planificada del mundo. Su centro se recorre a pie y es una escapada sencilla para un fin de semana de noviembre.

La Plaza de Cervante en Alcalá de Henares y el Ayuntamiento / Istock

Las garrapiñadas de las clarisas de San Diego

El convento de las Clarisas de San Diego ocupa la esquina de la calle Beatas con la plaza de San Diego. Tras su sencilla fachada, con el escudo de Cisneros sobre la puerta, espera un zaguán de azulejos con las cajas de muestra junto al torno. Nació a finales del siglo XVII como escuela para niñas pobres, fundada por una viuda del cercano Santorcaz, y acabó convertido en monasterio de clausura.

Las garrapiñadas son, muy probablemente, de origen árabe, y en Alcalá aparecen documentadas desde el siglo XVIII, con una receta que apenas ha cambiado: las almendras se cuecen en un almíbar de azúcar que se va tostando y secando a su alrededor hasta formar una costra rugosa y crujiente, y ya en 1747 Juan de la Mata aconsejaba en su 'Arte de la Repostería' hacerlas en un cazo de cobre, para que no se pegaran, y con guantes, para no quemarse con las salpicaduras. Además del torno, se venden en las pastelerías de la ciudad junto a las rosquillas, las tejas o la costrada, un pastel de hojaldre con crema, merengue y almendra picada.

Una fortaleza andalusí sobre el Henares

Mucho antes de la universidad, Alcalá fue la romana Complutum, de la que quedan a las afueras el foro, las termas y los mosaicos de la Casa de Hippolytus. Después llegó la etapa andalusí, que dejó el propio nombre de la ciudad, del árabe al-qal'a, la fortaleza.

Esa fortaleza sigue en pie al otro lado del río, en lo alto de un cerro que domina el valle del Henares. Es Alcalá la Vieja, la atalaya que los musulmanes levantaron a finales del siglo X para vigilar el paso del río y que llamaban Qal'at 'Abd al-Salam. Los cristianos la conquistaron a comienzos del siglo XII y la entregaron al arzobispado de Toledo. Hoy se conservan dos torres restauradas, un tramo de muralla y los restos de un aljibe, con vistas a la ciudad que heredó su nombre.

Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España / Istock

Un paseo por la ciudad de Cervantes

El paseo por el centro empieza en la calle Mayor, la antigua calle principal de la judería. Son casi 400 metros con soportales a los dos lados, apoyados en columnas de piedra y pilares cuadrados, y el Ayuntamiento la presenta como la calle porticada por ambos lados más larga que se conserva en Europa. A mitad de recorrido está la Casa Natal de Cervantes, hoy museo, levantada donde, como cuenta la tradición, nació el escritor.

La calle termina en la Catedral Magistral, un templo de gótico tardío con una torre a la que se puede subir. Solo hay dos iglesias en el mundo con el título de magistral, esta y la de San Pedro de Lovaina, en Bélgica, porque sus canónigos tenían que ser doctores y profesores de la universidad.

Plaza cervantes de Alcala de Henares / Istock

En el extremo opuesto se abre la plaza de Cervantes, con la estatua del escritor y un quiosco de música, y muy cerca está el Corral de Comedias, de principios del siglo XVII, uno de los teatros más antiguos de Europa. A pocos minutos aparece el Colegio Mayor de San Ildefonso, el edificio principal de la universidad. Tras su fachada plateresca se suceden el patio de Santo Tomás de Villanueva, el patio Trilingüe, donde se enseñaba latín, griego y hebreo, y el Paraninfo, la sala donde cada 23 de abril se entrega el Premio Cervantes. Por la calle Colegios siguen otros edificios universitarios, como el Colegio de San Pedro y San Pablo, sede del Rectorado, y desde allí la plaza de San Diego y el torno de las clarisas quedan a un par de minutos. La costrada, para quien prefiera merendar antes de volver, se encuentra en las pastelerías de la plaza de Cervantes y de la calle Mayor.