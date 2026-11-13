El pueblo de las siete puertas donde comer “el mejor cordero asado de España”: perfecto para recorrer a pie sus iglesias románicas, una muralla asomada a un cañón y una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa

Sepúlveda lleva siglos siendo un lugar destacado en el territorio segoviano, convirtiéndose en una de las villas más emblemáticas de toda la provincia. Su ubicación sobre las hoces del río Duratón ha convertido esta localidad en protagonista de la historia castellana desde hace mucho tiempo atrás. Lo más destacado es su rico patrimonio medieval y su espléndida arquitectura que te hará viajar en el tiempo.

Adriana Fernández

Es reconocido como el pueblo de las siete puertas donde comer “el mejor cordero de España”. Esta villa conserva uno de los patrimonios más importantes declarados Conjunto Histórico-Artístico en el año 1951. Algo que quizás no sabías es que pertenece a la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, una lista en la que solo se encuentran 70 localidades.

Sepulveda / Istock / Rudolf Ernst

Una visita llena de mucha historia

Este pueblo segoviano destaca por ese gran contraste entre su historia medieval y la naturaleza salvaje característica de su entorno. El recorrido empieza en el corazón del pueblo, concretamente en la Plaza Mayor y la Puerta del Azogue, donde podrás observar los restos del antiguo castillo de Fernán González y cruzar la antigua puerta de la muralla asomada a un cañón para acceder a la villa medieval. En la zona alta del pueblo, está la iglesia de El Salvador, el templo románico más antiguo de la provincia de Segovia del siglo XI que cuenta con una galería porticada y una extensa torre campanario.

Pueblo de Sepúlveda / Istock / JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

Si lo que quieres es conocer un poco más sobre su historia medieval y los fueros de la villa, el Museo de los Fueros ubicado en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, es un importante templo románico de tres naves del siglo XIII declarado Monumento Nacional. La antigua Cárcel de Sepúlveda es otro de los principales puntos de interés del pueblo, un edificio histórico situado en la plaza que hoy funciona como oficina de turismo y centro de interpretación sobre la historia penitenciaria del lugar.

Iglesia románica y su muro de piedra. Sepulveda / Istock / Rudolf Ernst

Las siete puertas de Sepúlveda

Históricamente Sepúlveda es conocida como la "Villa de las Siete Puertas" debido a su antigua muralla medieval del siglo X, cuyos accesos estaban custodiados por siete puertas principales reflejadas en su escudo municipal. La puerta más importante y situada en el barrio de San Esteban, es la Puerta del Río, la principal y última en cerrarse en caso de alarma.

Puerta de la Fuerza, y carretera romana en Sepúlveda / Istock / IMAG3S

Otras de las más importantes son: la Puerta del Azogue, ubicada al antiguo mercado; la Puerta de La Fuerza, la Puerta del Postiguillo, que destaca por conservar parte de su fábrica medieval más antigua; la Puerta de Duruelo, del Vado o de la Judería, con acceso al antiguo barrio judío.

Puerta del azogue / LPMBE

El verdadero espectáculo natural de Sepúlveda

El pueblo se encuentra literalmente a la altura de las Hoces del Río Duratón, un cañón de roca donde viven más de 800 parejas de buitres leonados, una de las mayores colonias de toda Europa. Una curiosidad es que estas especies utilizan las repisas y cuevas de los farallones de más de 100 metros de caída vertical para instalar sus nidos de ramas. Su ubicación es estratégica para mantenerse a salvo de sus depredadores terrestres como zorros o jabalíes.

Vultures en las Hoces del Duraton / Istock / avierGil1000

Aunque duermen y se crían en Sepúlveda, realizan rutas diarias de entre 100 y 3000 kilómetros por toda la meseta castellana en busca de ganado muerto o fauna silvestre. En estos mismos acantilados comparten territorio con otras aves rapaces protegidas de gran valor como el alimoche común, el halcón peregrino, el águila real y el búho real. Una característica muy común de estas aves es que carecen de plumas en la cabeza y el largo cuello para evitar que los restos orgánicos se queden adheridos al introducirlos en el interior de los cadáveres.

Buitre leonado ibérico / Istock / jorge-imstock

"El mejor cordero asado de España"

Más allá de su patrimonio, esta villa medieval destaca por su famoso cordero lechal asado en horno. Un plato estrella que deberás de probar sí o sí; además, son muchos los asadores donde destacan como los mejores de la ciudad y podrás probar esta auténtica joya gastronómica.

El Mesón Zute el Mayor es el templo histórico del lechal castellano, famoso por su propuesta tradicional basada en el cordero asado. Muy cerca, el Figón de Ismael, un asador centenario que funciona desde 1849 y operado por generaciones de la familia Ortiz, especializados en lechazo y cordero en horno de leña.