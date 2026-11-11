Valentina (78 años) es la última vecina de una aldea asturiana a la que ya no llega ni el panadero: "Vivo sola, sola y sola"

En el occidente de Asturias, sobre el valle del Navia, hay una aldea a la que se llega por una carretera llena de baches. Hace años, cada quince días, los lunes, sus vecinos se subían a una furgoneta para ir al mercado de Boal, donde pasaban por el banco, hacían la compra y comían juntos. Con el tiempo, el grupo fue menguando. Primero quedaron dos. Después, ninguno.

Valentina vive en una aldea perdida de Asturias. / Istock / doble.dphoto

En Bustello, una aldea del concejo de Illano, solo queda Valentina. Llegó de joven, recién casada, a la casa que había levantado la familia de su marido, y allí sigue. "Vivo sola, sola y sola", resumía en un reportaje de elDiario.es, que pasó un día con ella. Tenía entonces 78 años. Hasta su puerta ya no sube ni el panadero.

Sara Fernández García

Una aldea que se fue vaciando

La casa de Valentina estuvo siempre llena. Llegaron a vivir en ella seis personas, sus hijos, su marido, sus suegros y ella, y en la aldea se vivía de lo que daba la tierra: la leche de las vacas, las castañas, la miel, el trigo y el centeno. "Antes éramos felices con menos", recuerda. De aquella casa dice que "siempre fue una buena casa", y que su marido era muy mañoso.

Hoy, de aquel pueblo solo queda ella. La carretera está abandonada, el reparto de pan dejó de llegar y para hablar por el móvil tiene que buscar el único rincón de la ventana del salón donde hay cobertura. Ella lo resume en pocas palabras: es "lo que me tocó".

Asturias está plagado de pequeñas aldeas. / Istock / Jose Luis Gutierrez

"Me falta la gente"

Sus días tienen una rutina tranquila. Una auxiliar del servicio de ayuda a domicilio la visita y salen a dar pequeños paseos, con alguno de los bastones de madera que eran de su marido. En casa, la radio le hace compañía, hace sopas de letras y cocina platos de siempre, como el caldo de rabizas o la sopa de pan. A quien llega a verla le recibe con café y pastas.

Sus hijos van a verla a menudo, y una vez la familia le organizó un viaje de cinco días a Benidorm. Fue la primera vez que subió a un avión y que durmió en un hotel. Le propusieron repetir, esta vez en Tenerife, pero prefirió quedarse en casa. Lo que echa de menos está más cerca: "Me falta la gente", dice. Y aun así, no se plantea irse. "Yo, si me volviese joven, también igual me marchaba, pero esta es mi casa. Y casa solo hay una".

Concejo de Illano, en Asturias. / Istock

Illano, entre ríos y bosques

Bustello pertenece a Illano, uno de los concejos más envejecidos y menos poblados de Asturias. Tiene unas 400 personas repartidas en algo más de 100 kilómetros cuadrados, en la comarca del Navia-Porcía, y desde los años setenta ha perdido buena parte de sus vecinos por la emigración. La propia web de turismo del Principado lo presenta como un "paraíso de aguas, ríos y bosques", con laderas de abedules, robles, alcornoques y avellanos.

Valle del Navia. / Istock

Desde Bustello se ve el valle del Navia y la hoz de San Esteban de los Buitres, un paraje declarado Bien de Interés Cultural que en otoño e invierno, con las primeras nieves, se contempla desde Eilao, la capital del concejo. El río Navia forma aquí el embalse de Doiras, terminado en 1934, el primero de la llamada ruta del kilovatio, con más de 50 kilómetros de orillas entre laderas boscosas y paseos en barco.

El concejo guarda además una historia muy antigua. En la sierra de Carondio hay más de una veintena de túmulos neolíticos, junto al dolmen de Entrerríos, y en Illano se conservan los castros de El Castelón y Los Castelloes. Entre su patrimonio religioso destaca el santuario de Nuestra Señora del Pastor, de 1665, que se levanta junto a un tejo centenario.