El destino favorito de la clase media española para el puente de diciembre está a dos horas de España: una fiesta de las luces del 5 al 8 de diciembre, un casco renacentista Patrimonio de la Humanidad y "la capital mundial de la gastronomía"

Fue capital de la Galia romana y cuna de dos emperadores, Claudio y Caracalla, y veinte siglos después sigue presumiendo de aquel rango: es hoy la tercera ciudad de Francia y, para no pocos viajeros españoles, un destino de escapada que reúne historia, luz y buena mesa sin salir de Europa. Con la ventaja de que, cuando llega la Navidad, cada calle y fachada de la ciudad se llena de magia frente a millones de personas que buscan un plan diferente en unas fechas clave.

Lyon (Francia) en Navidad / Istock / bpperry

Para los bolsillos más pudientes, quizás visitar el pueblo de Papá Noel en Laponia es el sueño cumplido de cualquiera en Navidad, pero algunos prefieren hacer una excursión más sencilla, cercana y quizás, económica. Cuando cae la noche en Lyon (Francia) y las temperaturas empiezan a bajar, sus plazas y monumentos se convierten en un enorme escenario al aire libre. Reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, celebra la Fête des Lumières, una fiesta que combina arte, tecnología y tradición durante varios días. ¿Quién querría perderselo? Tenemos la respuesta: absolutamente nadie.

Lucía Alfonso González

Pocas ciudades concentran en tan poco espacio tanta Edad Media, tanto Renacimiento y tanta modernidad. Del pasado romano quedan las ruinas del anfiteatro de Fourvière; del Renacimiento, un casco urbano completo hoy declarado Patrimonio de la Humanidad; y del siglo XIX, el nacimiento mismo del cine, que los hermanos Lumière rodaron a las puertas de su propia fábrica. Una mezcla de capas históricas que se convierte en un enclave perfecto para pasar un fin de semana largo en diciembre.

Qué ver en la capital mundial de la gastronomía

El itinerario arranca en el Vieux Lyon, uno de los conjuntos renacentistas mejor conservados de Europa, repartido entre los barrios de Saint-Jean, Saint-Georges y Saint-Paul: basta perderse por sus traboules para asomarse a patios con escaleras de caracol que nadie adivinaría desde la calle. Sobre la colina que domina el barrio se alza la basílica de Notre-Dame de Fourvière, de finales del siglo XIX, con un mirador desde el que se divisa la ciudad entera.

Lyon (Francia) / Istock / bpperry

Mientras tanto, el título de "capital mundial de la gastronomía" no es una distinción oficial, pero lleva casi un siglo repitiéndose: lo acuñó en 1935 el crítico Curnonsky, autoproclamado "príncipe de los gastrónomos", tras recorrer Francia en busca de la mejor mesa del país. Ese prestigio lo construyeron generaciones de cocineras conocidas como las mères lyonnaises (entre ellas Eugénie Brazier, la primera mujer en reunir seis estrellas Michelin entre sus dos restaurantes, en 1933).

El corazón de esta identidad reside en los bouchons, pequeños restaurantes históricos donde se sirven platos abundantes y reconfortantes. Entre sus especialidades más emblemáticas destacan las quenelles, delicadas albóndigas de pescado gratinadas con salsa Nantua; el saucisson brioché, una jugosa salchicha cocinada dentro de un pan esponjoso; y la célebre salade lyonnaise, coronada con huevo poché y crujientes lardons.

Espectáculo de luces en Lyon (Francia) / Istock / frederic prochasson

Un espectáculo de luces inolvidable

La tradición arranca en 1852, cuando la ciudad cumplió una promesa hecha dos siglos antes a la Virgen María (protección frente a la peste a cambio de una estatua en Fourvière): el día de la inauguración amenazaba lluvia, el cielo se despejó, y los lioneses iluminaron espontáneamente sus ventanas con velillas, los lumignons. Hoy la fiesta es un festival de arte lumínico que proyecta instalaciones sobre fachadas, plazas y parques de toda la ciudad, con cerca de dos millones de visitantes en su última edición, según la oficina de turismo francesa.

Espectáculo de luces en Lyon (Francia) / Istock / kylianp

La celebración mantiene, además, su dimensión solidaria con Les Lumignons du Cœur. Esta iniciativa invita a comprar pequeñas velas por dos euros y destina la recaudación a una asociación benéfica. En 2025, los fondos se dirigieron a SINGA Lyon, entidad que trabaja en la integración de personas refugiadas.