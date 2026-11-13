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Lucía Alfonso González

El mercadillo navideño más bonito del mundo está en una plaza que enamoró a Unamuno: perfecta para recorrer a pie, tiene jardines iluminados y un salón barroco de piedra dorada

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Todos pensamos en Viena o Praga cuando se trata de mercadillos navideños, pero uno de los más bonitos te espera mucho más cerca, en una ciudad castellana. Del 26 de noviembre al 5 de enero, una de sus plazas se llena de puestos, talleres, espectáculos y luces en pleno casco histórico, Patrimonio Mundial de la Unesco, frente a las catedrales y a pocos minutos a pie de cualquier parte. En Navidad, sus jardines se iluminan, con un gran protagonista y la plaza, que ya ha conseguido adeptos, continúa enamorando.

Puedes recorrer la ciudad a pie entre conventos, huertos con leyenda y un cielo pintado que guarda uno de sus edificios universitarios. Y no te vayas sin probar su comida más emblemática, una masa rellena de lomo adobado, jamón, chorizo ibérico y huevo duro. Cómprala en un obrador de toda la vida y cómetela mientras paseas entre los puestos navideños. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.