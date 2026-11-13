Pagó 3,5 millones de euros y está en uno de los rincones más exclusivos del Mediterráneo: la mansión de Brad Pitt en España está en la "isla de la calma", a los pies de un Patrimonio Mundial

A principios del siglo XX, el pintor y escritor catalán Santiago Rusiñol dedicó largas temporadas a la isla de Mallorca, hasta terminar escribiendo un libro dedicado a su refugio, al que llamó 'L'illa de la calma'. Aquel título, que bien define la belleza y espíritu de la región, acabó convirtiéndose en el apodo de la isla, y más de un siglo después sigue usándose para hablar de una versión más amable e íntima que la de las grandes playas, con calas protegidas, pueblos de piedra y montañas que se bañan en el mar.

Pueblos del interior de Mallorca. / Istock / KERSTIN WAURICK

Esta imagen no pasó desapercibida para nadie, acrecentando un turismo que ha hecho que muchos hayan pasado de visitantes a residentes del Mediterráneo, y entre los nombres más conocidos destaca el del actor estadounidense Brad Pitt, quien mientras rodaba 'Aliados' en Gran Canaria, decidió comprarse una villa de ocho dormitorios por unos 3,5 millones de euros en el Port d'Andratx, en el extremo suroeste de la ínsula, con jardín, piscina y vistas directamente al mar. Desde entonces, son muchos los nombres que se han unido a su refugio.

Adriana Fernández

Port d'Andratx, de puerto pesquero a refugio de estrellas

El Port d'Andratx se ubica en una bahía casi cerrada al mar abierto, entre colinas cubiertas de pinos, a unos 30 kilómetros de Palma. Durante siglos fue un puerto pesquero, y hoy está considerado uno de los puertos deportivos más exclusivos del Mediterráneo occidental, con barcas de pesca amarradas rodeadas de grandes yates.

En las laderas que la rodean se reparten villas con vistas al agua, muchas de ellas de propietarios alemanes, británicos y estadounidenses, y aunque Pitt es uno de ellos, otros como la modelo Claudia Schiffer, que veraneaba en la isla desde joven, ha hecho de Andratx su refugio, y en los últimos veranos Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han incluido su yate entre las grandes naves del puerto.

Bahía de Port d'Andratx en la isla de Mallorca / Istock / Tobias Helbig

Alrededor las calas se cuentan, pequeñas y de gran belleza, entre Cala Llamp, Cala Moragues o Cala Egos, rodeadas de pinares, y a pocos kilómetros se extiende la playa de Camp de Mar, una de las más conocidas del municipio.

El municipio forma parte de la Serra de Tramuntana, la cordillera que recorre todo el noroeste de Mallorca y que la Unesco declaró Paisaje Cultural Patrimonio Mundial en 2011. Al norte del término la vista se vuelve montañosa y prácticamente inhabitada entre grandes montículos de roca como la Mola de s'Esclop. En este contexto, y aprovechando la orografía, la mejor manera de descubrir la isla es recorrer sus senderos, con opciones como la excursión a Sa Trapa, donde las ruinas de un antiguo monasterio de monjes del siglo XIX se asoman entre acantilados, una vista impresionante que incluye en su horizonte una segunda joya: el islote de Sa Dragonera.

A unos nueve kilómetros del puerto, enfrente del mencionado peñón, se encuentra el pueblo de Sant Elm, un islote alargado de unos cuatro kilómetros conocido por ser refugio frente a la piratería y que hoy está declarado parque natural. Su acceso es exclusivo en barco, desde Sant Elm o desde el Port d'Andratx, y en la isla quedan antiguos faros y miradores sobre el mar.

Sierra de la Tramuntana, Baleares. / Istock

Andratx, el pueblo de interior

Pero el puerto también tiene pueblo, y a unos cinco kilómetros tierra adentro está la villa de Andratx, el centro del municipio. Su imagen es la típica de las zonas rurales mallorquinas, con calles empedradas, mercados y arquitectura heredada como la iglesia de Santa María o el Castell de Son Mas, una antigua fortificación que hoy alberga el Ayuntamiento. En el término quedan también algunas de las míticas torres de vigilancia que, por entonces, avisaban a los pueblos de ataques de piratería, pequeñas invasiones frustradas que durante siglos sufrió la costa.

Vista del puerto de Andratx en Mallorca / Istock

Pese a que la temporada estival tiende a masificar el archipiélago, son las épocas de frío, nada exagerado en las islas, cuando la zona se vuelve tranquila, y recupera esa calma apacible de la que refería Rusiñol, cunado los yates se amarran, los visitantes regresan de vuelta y el municipio recupera el tono original de la zona: un clima suave, un diciembre templado y la época perfecta para descubrir que Mallorca es mucho más que sus playas, bajo la sombra de la Tramuntana.