El paseo marítimo más largo de Europa está en España: 26 kilómetros entre playas volcánicas, pueblos costeros y 20 grados de media hasta en invierno

Un paseo marítimo excepcional no es necesariamente el más imponente o monumental, ni el que tiene más restaurantes o playas. Es aquel que consigue que caminar junto al mar se convierta en una experiencia en sí misma: por el paisaje, la arquitectura, la relación con el agua, la vida que se desarrolla a su alrededor y las sensaciones que transmite. De hecho, hay paseos marítimos que son auténticos atractivos turísticos internacionales y que justifican por sí solos una visita a una ciudad. Y uno de los más espectaculares lo hemos encontrado en España.

Un paseo marítimo que pasa por pueblos tan bonitos como este / Istock

Con un recorrido de más de 26 kilómetros, la isla de Lanzarote presume de tener el paseo marítimo más largo de toda Europa. Un sendero de adoquines junto al mar que conecta algunos de los pueblos más turísticos de la isla, Puerto del Carmen y Costa Teguise, pasando por Playa Honda y Arrecife, la capital de la isla, rodeados de los increíbles paisajes volcánicos de la isla y con un clima que hace que visitarlo durante cualquier época del año sea una delicia.

Lucía Alfonso González

El paseo marítimo más grande de Europa

Una de las particularidades del recorrido que realiza este paseo marítimo es que no atraviesa un litoral deshabitado, sino que permite conocer distintas caras de Lanzarote a través de los municipios por los que pasa. Como decíamos, comienza en Puerto del Carmen, uno de los centros turísticos más conocidos de la isla, y su avenida de las Playas bordea arenales, restaurantes, hoteles y terrazas.

Caminando se llega hasta Playa Honda, con un ambiente más residencial y una extensa playa de arena dorada, es una de las zonas más frecuentadas por los habitantes de la isla. después está Arrecife, la capital, y desde el paseo marítimo se puede disfrutar tanto del puerto como el Charco de San Ginés, nombre con el que se conoce a su extensa laguna de agua salada, y sus pequeñas embarcaciones. Y, por último, Costa Teguise, otro de los grandes enclaves turísticos, con playas, zonas comerciales y paseos frente al Atlántico.

Un paseo marítimo con más de 26 kilómetros / Istock

Se calcula que recorrer los 26 kilómetros completos a pie lleva entre cinco y seis horas, aunque lo interesante es hacerlo por etapas, disfrutando de las playas y los núcleos urbanos. ¿Lo mejor? Que también se puede recorrer en bicicleta, lo que lo convierte en un paseo mucho más agradable incluso.

Un paseo entre volcanes

El paisaje que rodea a esta parte de la isla es otro de los grandes puntos fuertes que hacen que este paseo marítimo, además de largo, sea excepcional y el gran elemento diferenciador que lo posiciona por encima de cualquier otro recorrido litoral europeo.

Y es que Lanzarote es una isla de origen volcánico y eso se aprecia continuamente en su costa: rocas negras, coladas de lava, playas de arena oscura y contrastes entre el terreno árido y el azul intenso del océano. Aunque el paseo atraviesa principalmente zonas urbanas y turísticas, permite contemplar ese paisaje característico de la isla.

El Charco de San Ginés / Istock

Si a eso le sumamos el hecho de que Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, no hay duda de que el paisaje es el gran atractivo de este recorrido. La naturaleza, junto a su arquitectura tradicional y su modelo de integración en la vida cotidiana son parte de su identidad.