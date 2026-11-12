El mejor panettone de España en 2026 se hace en un pueblo a los pies de una montaña icónica: una pastelería familiar, cuatro títulos nacionales y un equipo de 10 personas para su elaboración

Llega diciembre, eso solo puede significar una cosa, la mejor época del año, unas fechas para disfrutar en familia, patinar sobre hielo, visitar los mejores mercados navideños y comer tus dulces navideños favoritos. Desde turrones, mazapanes, mantecados, trufas o el famoso Panettone. Este bizcocho de origen italiano se ha convertido en uno de los imprescindibles navideños que debe estar en todas las mesas, y en VIAJAR te enseñamos dónde comer el mejor panettone de España en 2026.

Adriana Fernández

El pueblo afortunado del que hablamos es Esteve de Palautordera, situado en la comarca de Vallés de Oriental en la provincia de Barcelona. Este hito gastronómico se elabora a los pies de la icónica montaña, el macizo de Montseny. Concretamente en la pastelería familiar Vallflorida Xocolaters, fundada en 1983 y dirigida por la segunda generación, Gerard y Lluis Costa. A día de hoy, es una de las pastelerías más famosas y un referente nacional de la alta repostería y la chocolatería vanguardista.

Vallflorida Xocolaters / Turisme Montseny

El panettone ganador de hasta cuatro títulos nacionales

Son un total de cuatro grandes títulos nacionales que esta pastelería ha ganado a lo largo de toda su trayectoria. En 2015 ganó el premio al Mejor Croissant Artesano de Mantequilla, tres años más tarde, en 2018, ganó el premio a la Mejor Pasta de Té. Y por último, en 2023, se llevó el doblete al Mejor Panettone en categoría clásica y de chocolate, además de revalidar el título clásico este año. Su catálogo se centra en dos grandes recetas ganadoras a nivel nacional como su Panettone Artesanal Clásico de fruta. Esta receta lleva fruta confitada italiana, mucha ralladura natural de cítricos, vainilla, mantequilla belga Corman y rematado con una corona glaseada crujiente.

Su segunda receta clásica es su famoso Panettone Artesanal de Chocolate, ganador del premio Mejor Panettone de Chocolate de España en 2023. Se elabora en base de masa madre y cacao de alta gama de la firma Chocovic. Una curiosidad es que se venden en piezas de 500 gramos, de tamaño grande. Sus precios están entre los 31 euros y los 37 y también se pueden comprar a través de su tienda online. Detrás de este postre, hay un gran equipo de 10 personas que se encargan de su elaboración junto a los dos hermanos Lluis y Gerard Costa, quieres lideran la tienda y la atención al cliente.

Sus horarios Podrás visitar este espectáculo gastronómico todos los lunes, martes, jueves y domingos de 8:00 a 14:00 H. Los viernes y sábados se amplía de 8:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Los miércoles es su día de descanso.

Esteve de Palautordera: mucho más que un panettone

Aparte de tener el mejor postre navideño de toda la comarca, no te puedes ir sin visitar su gran patrimonio histórico y medieval, un pueblo que te hará viajar en el tiempo y que te dejará con la boca abierta en cada rincón de tu visita. Una de las primeras visitas obligatorias es al Castel de Fluvià, una casa forta románica documentada desde 1154 y declarada Bien de Interés Nacional. Actualmente, funciona cómo una granja-escola y alojamiento rural.

Sant Esteve de Palautordera / Turisme Montseny

Uno de los templos parroquiales más antiguos de la comarca y con una arquitectura muy típica de la zona es la Iglesia de Sant Esteve, un monumento religioso que se sitúa en pleno corazón del pueblo. Por último, muy cerca está el Castell de Montclús, de origen medieval y con restos de su antiguo recinto fortificado y una característica torre cilíndrica.