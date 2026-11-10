Jesús Calleja (61 años) se fue a vivir a un pueblo de unos 400 vecinos y se construyó algo que no tiene nadie en León: finca futurista de 15000 metros cuadrados, helipuerto con hangar y una piscina que parece un lago

Esta vivienda es el sumun de las casas de campo: una parcela de más de 15000 metros cuadrados, más de 400 metros dedicados solo a vivienda, dividida en tres plantas, y más de mil metros cuadrados de superficie total construida. Además, si la miramos desde el cielo tiene aspecto de nave espacial. No hay que ser arquitecto para pensar que esta casa parece el capricho de alguien muy especial, y lo es, porque se trata de la casa que el divulgador y presentador más carismático de la televisión, Jesús Calleja, tiene en su tierra natal.

Un chale de lujo en medio de un pueblo con solera / Istock

Calleja es conocido por haber recorrido algunos de los lugares más remotos del planeta. Sin embargo, su pasión por su tierra es algo de lo que siempre presume; por eso no es de extrañar que su refugio se encuentre precisamente en una pequeña localidad leonesa, de apenas 400 habitantes.

Adriana Fernández

Una finca tan grande como dos campos de fútbol

Está en medio de un paraje de la provincia de León, y por tener, tiene hasta helipuerto, algo de lo que carece el resto de casas de la zona. Está en Golpejar de la Sobarriba, una pequeña localidad de la provincia de León, muy cerca de la capital, y tal y como apuntan algunos medios como Vanity Fair, es el lugar al que regresa después de sus viajes y expediciones.

Golpejar de la Sobarriba / Ayuntamiento de Valdefresno.

La finca ocupa lo mismo que dos campos de fútbol de tamaño reglamentario, y aunque la vivienda ocupa una parte importante de la parcela, el resto se distribuye entre jardines, instalaciones deportivas, edificaciones auxiliares y espacios exteriores. Y es ahí donde el helipuerto cobra un especial protagonismo, junto al hangar para su helicóptero, además de un rocódromo y piscina privada con aspecto de lago.

El helipuerto es, sin duda, la parte más llamativa de la vivienda. Tiene una zona habilitada para aterrizar su helicóptero y lejos de parecer simplemente un escenario de rodaje o un elemento meramente decorativo, se trata de una pista real de aterrizaje y despegue de helicópteros. Y es que Calleja es piloto y utiliza este medio de transportes en sus proyectos audiovisuales y desplazamientos, tal y como hemos podido ver en numerosas ocasiones en alguno de sus programas más icónicos de televisión, como ‘Volando voy’.

La piscina con forma de lago: la estrella

Junto al helipuerto, que también dispone de hangar privado, aparece la piscina con forma de lago, otro de los lugares más espectaculares de esta finca tan particular. Y es que, por sus dimensiones y su integración en el jardín, parece una pequeña laguna natural más que una piscina convencional.

Y luego está el rocódromo, una instalación privada para practicar escalada y entrenar sin salir de casa. Eso sí que es un lujo. Y no es el único: Calleja puso en marcha su escuela de alpinismo en 2006, es por eso que la propiedad alberga también instalaciones vinculadas a su actividad como montañero y divulgador de los deportes de aventura.