Los jubilados cambian la Costa del Sol por el pueblo vasco donde se llega a pie a una isla cuando baja la marea: un faro visitable, una basílica gótica y un puerto que sigue viviendo de la pesca

La Costa del Sol es el gran destino tradicional de jubilación y turismo sénior europeo: sol, temperaturas suaves, urbanizaciones, campos de golf, playas, servicios sanitarios y una amplia comunidad internacional. Sin embargo, hay otras regiones de España que ofrecen atractivos similares pero con un encanto diferente, como Lekeitio, un destino que representa una vida marinera más auténtica, e incluso compacta, rodeado de naturaleza casi salvaje y capaz de mantener una relación mucho más directa con el paisaje.

La Costa del Sol no es el único destino favorito del turismo sénior / Istock / Anton Sheiko

Es por eso que Lekeitio, situado a orillas del Golfo de Bizkaia, en la cornisa cantábrica, resulta tan atractivo como lugar de retiro. Y el argumento más importante, sin duda, es que se trata de una villa marinera con puerto pesquero, playas, un casco histórico monumental, restaurantes, paseos junto al mar y un tamaño urbano más que amable.

Sara Fernández García

Una vida en torno al puerto

El puerto de Lekeitio es el eje sobre el que gira la ciudad, un lugar con una tradición histórica que se remonta a la Edad Media, una época en la que la captura de ballenas tuvo especial relevancia: los pescadores vascos fueron conocidos por sus expediciones balleneras en el Cantábrico y, posteriormente, en aguas más lejanas.

La cuestión es que ese mismo puerto, todavía hoy continúa vinculado a la pesca, hasta el punto de que alrededor de él se organiza buena parte de la vida cotidiana. Hay bares, restaurantes, pequeñas tiendas y terrazas donde se puede disfrutar del ambiente local.

Un pueblo marinero de pasado medieval / Istock

Y luego está su casco histórico, que todavía conserva casas tradicionales vascas, palacios y calles estrechas que recuerdan su pasado como villa comercial y pesquera. Entre sus edificios más destacados está la Basílica de la Asunción de Santa María, una extraordinaria construcción gótica del siglo XV.

Su retablo mayor gótico-flamenco, del siglo XVI, es una de sus grandes joyas artísticas. Es una obra monumental, ricamente policromada y dorada, que convierte a esta pequeña localidad costera en un destino interesante también desde el punto de vista patrimonial.

Paseos junto al mar y playas para desconectar

Otro de sus atractivos para quienes buscan una jubilación activa es que permite disfrutar del mar sin necesidad de vivir en una gran ciudad turística ni tener que competir por buscar un hueco en la arena, como sí sucede en otros destinos mucho más masificados. En sus casi dos kilómetros de frente costero, cuenta con dos playas muy conocidas.

La playa de Karraspio que, aunque realmente pertenece al municipio vecino de Mendexa, está prácticamente integrada en el paisaje de Lekeitio; y la playa de Isuntza, situada junto al casco urbano y el puerto, muy famosa por ser la playa que conduce hasta la isla de San Nicolás.

La isla de San Nicolás o Garraitz / Istock

Esta isla, la de San Nicolás o Garraitz, es precisamente la imagen más extraordinaria de Lekeitio. Cuando baja la marea queda al descubierto un paso de piedra que permite caminar desde la playa hasta la isla. Durante unas horas, el islote deja de estar aislado y se convierte en una prolongación del paseo marítimo.

Una vez allí se pueden recorrer sus senderos, descubrir vestigios históricos y contemplar la costa vizcaína desde otra perspectiva. Lo curioso es que, cuando vuelve a subir el agua, el camino desaparece y la isla recupera su condición de pequeño territorio separado del continente. Eso sí, es importante consultar las tablas de mareas antes de cruzar, ya que no se trata de un paso permanente y, si no se tiene la información adecuada, el visitante corre el riesgo de quedarse atrapado al subir el agua.

También merece la pena acercarse al faro de Santa Catalina, situado sobre los acantilados. Interesante porque, entre otros motivos, se trata del primer y único faro visitable de Euskadi y alberga un centro de interpretación dedicado a la navegación. Entrar es acercarse un poquito más a la historia de este rinconcito vasco.