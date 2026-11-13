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La ciudad favorita de la clase media española para el puente de diciembre es un casco medieval intacto Patrimonio de la Humanidad: torres nobiliarias, cigüeñas en los tejados y la torta de queso más famosa de España

Una buena ciudad medieval siempre es buena opción para una escapada, pero más aún si está en el corazón de Extremadura.

Una ciudad medieval siempre es buena idea para pasar el puente de diciembre

Una ciudad medieval siempre es buena idea para pasar el puente de diciembre / Istock / Rudolf Ernst

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Lidia Lozano

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Cada ciudad de España tiene un encanto especial, siempre respaldado por historia, arquitectura y tradiciones que se mantienen en todos los rincones. Por eso es complicado elegir tan solo una, sobre todo cuando se trata de escoger destino para el puente de diciembre. Pero la clase media española lo tiene claro y sabe que como Cáceres hay pocos lugares en el mundo, y que cualquiera es buena excusa para ir a visitarla. Más aún aprovechando varios días de puente.

Esta impresionante urbe monumental fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. En su territorio reúne vestigios de múltiples momentos de la historia, desde los romanos hasta hoy, pasando por los árabes o los judíos. Afirmar que hay pocos lugares como Cáceres en el mundo no es ninguna hipérbole, puesto que se considera el tercer conjunto monumental medieval mejor conservado de Europa, solo superado por los de Praga y Tallín.

El pueblo más bonito de Cáceres está repleto de palacios renacentistas: dicen que "todo el mundo debería visitarlo una vez en la vida"

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Adriana Fernández

Esto lo convierte, por ende, en el casco antiguo mejor conservado de España. Así que podría decirse que visitar Cáceres es como viajar a alguna capital europea antigua donde todo el mundo saca fotografías a su alrededor. Pero sin salir del país. La ciudad queda dividida en dos partes por la antigua muralla almohade, lo que facilita su recorrido para los viajeros y también la comprensión de su historia: dentro está la ciudad vieja y fuera la más "moderna".

La plaza Mayor de Cáceres

La plaza Mayor de Cáceres / Istock / StockPhotoAstur

Templos religiosos y nobiliarios

El centro es lo que compone la ciudad intramuros o ciudad vieja de Cáceres, en una suerte de laberinto de calles, edificios antiguos y monumentos nobiliarios. Es la urbe que existía durante la Edad Media y que se configuró en torno a dos parroquias, Santa María y San Mateo. La primera de ellas, la iglesia-concatedral de Santa María, es una de las principales construcciones de la época, que se observa nada más cruzar el arco de la estrella.

La concatedral de Santa María, la iglesia más importante de Cáceres

La concatedral de Santa María, la iglesia más importante de Cáceres / Istock / TONO BALAGUER

Este templo cristiano, erigido entre los siglos XV y XVIII, es el más importante de la capital. Presenta un estilo arquitectónico que bebe tanto del románico como del gótico y el renacentista. Está rodeado de palacios, mansiones y casas nobles, porque por algo se dice que los mangurrinos son "unos señoritos". Uno de los más destacados es el palacio de Carvajal, convertido en el Patronato de Turismo de Cáceres; aunque también son relevantes el de Ovando y el de Mayoralgo.

La torre del Palacio de Carvajal en el casco antiguo de Cáceres

La torre del Palacio de Carvajal en el casco antiguo de Cáceres / Istock / Flavio Vallenari

Cáceres era conocida por su arquitectura señorial, pero también defensiva. Tras la Guerra de Sucesión, la reina Isabel la Católica mandó rebajar y eliminar las almenas de las torres nobiliarias para limitar su poder. Ejemplo de ello son la torre de Sande, la del Sol, la de Carvajal, la de los Púlpitos o la de los Pozos. Sin embargo, hubo una excepción: la Torre de las Cigüeñas es la única que conserva sus almenas y altura originales -más de 30 metros- por la lealtad de su dueño.

Las torres de Cáceres son más bajas desde la Guerra de Sucesión española

Las torres de Cáceres son más bajas desde la Guerra de Sucesión española / Istock / THEPALMER

Nobles y cigüeñas, en peligro de extinción

Precisamente su relevancia nobiliaria le valió a la ciudad el sobrenombre de la villa de los mil y un escudos. En todas sus plazas, la de San Jorge, la de San Mateo, la de San Pablo y la de las Veletas, hay edificios con escudos nobiliarios. Además de otros como la iglesia barroca de San Francisco Javier del siglo XVII, la iglesia de San Mateo que se erige sobre los restos del alcázar almohade, el convento de San Pablo o el palacio de las Cigüeñas.

La iglesia de San Francisco Javier en Cáceres

La iglesia de San Francisco Javier en Cáceres / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Las cigüeñas es otra de sus mayores señas de identidad, de ahí que varios lugares tomen el nombre del ave, como también lo hace El Corral de las Cigüeñas, donde se celebran eventos culturales. Anidan en los rejados de las casas, aunque su población no ha hecho más que decrecer en los últimos años. Si lo que se quiere es ver cigüeñas, quizá mejor desplazarse hasta Malpartida de Cáceres, conocido como el Pueblo Europeo de la Cigüeña.

Las cigüeñas son una seña de identidad de Cáceres

Las cigüeñas son una seña de identidad de Cáceres / Istock / ahau1969

La torta de queso más famosa de España

Pero Cáceres no es solo edificios monumentales -dos grandes juderías históricas y todo lo que pueda quedar sin abordar en un artículo como este-. En Cáceres se puede degustar la famosa torta del Casar, que se elabora en la sierra de San Pedro y cuenta con Denominación de Origen Protegida. Mucha gente cree que solo se elabora en el pueblo de Casar de Cáceres, por razones evidentes, pero en realidad se elabora en 36 términos municipales de varias comarcas.

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La torta del Casar se elabora en 36 municipios de Cáceres

La torta del Casar se elabora en 36 municipios de Cáceres / Wikicommons. JavierTortadelCasar

En Cáceres capital hay muchísimos establecimientos que la tienen en su carta, por no decir todos, aunque podrían destacar algunos como El Figón de Eustaquio, un clásico de la cocina tradicional extremeña; la Torre de Sande, ubicado en el interior del palacio y famoso por su tarta de queso de torta del Casar; o en el Tal Cual, que se encuentra en la plaza Mayor y es muy apreciado por sus tapas de torta y patatera, dos clásicos cacereños.

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