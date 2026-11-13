Entre Jaén y Ciudad Real se encuentra uno de los castillos más antiguos de Europa: una fortaleza califal del año 968 con 14 torres, un pueblo de casas blancas y dehesas de Sierra Morena

Esta es una fortaleza de muros rojizos y torres cuadradas que domina los tejados y parece vigilar el paisaje desde hace siglos. Domina la silueta de un pequeño pueblo de casitas blancas, entre olivares y dehesas de encinas y alcornoques, con Sierra Morena como telón de fondo. Una construcción de origen andalusí que se ha convertido en la gran imagen de esta localidad de Jaén y en uno de los motivos para organizar una escapada por el interior de la provincia... Es un sueño recorrer sus calles, palabrita.

Baños de la Encina (Jaén) / Wikimedia Commons

De hecho, una visita a Baños de la Encina se resuelve en una tarde: la subida al castillo, un paseo por sus vías blancas y, para quien quiera alargar el viaje, una excursión hasta el cercano Parque Natural de la Sierra de Andújar en busca del lince ibérico. Te aseguramos que pocas fortalezas españolas permiten caminar, en tan poco espacio, por mil años de historia. La localidad se encuentra a unos 52 kilómetros al norte de la capital jiennense. Su posición, en el corredor natural que comunica Jaén con Ciudad Real camino de Despeñaperros, explica por qué ha vuelto a aparecer en las listas de viajeros como uno de los pueblos mejor conservados.

Adriana Fernández

El municipio forma además parte de la red Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2021, un sello que comparte con otras localidades distinguidas por mantener intacto su urbanismo histórico. El recinto amurallado dibuja un óvalo de unos 2.700 metros cuadrados defendido por 14 torres cuadradas, casi sin puertas ni ventanas al exterior, pensadas para resistir asedios. A ese núcleo califal se le añadió en el siglo XV, ya en manos cristianas, la llamada Torre del Homenaje, más robusta y elevada que el resto... Y a los pies de la fortaleza se extiende Baños de la Encina, un pueblo de fachadas encaladas lleno de magia.

Entre sus edificaciones destacan varias casas solariegas con escudos de armas tallados en piedra, como el Palacio de los Molina de la Cerda, la Iglesia gótica de San Mateo y la Ermita barroca del Cristo del Llano, parada tradicional de la Semana Santa local... Pero la verdadera joya es el Castillo de Burgalimar.

Iglesia en Baños de la Encina (Jaén) / Wikimedia Commons

La fortaleza califal de los siete reyes

El Castillo de Burgalimar fue declarado Monumento Nacional en 1931, lo que hoy equivale a la categoría de Bien de Interés Cultural. Además, el centro histórico de Baños de la Encina figura en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La fortaleza se integra también en la Ruta de los Castillos y las Batallas, el itinerario turístico que recorre las principales fortificaciones de la provincia de Jaén. Su aspecto tiene algo de fortaleza de frontera: murallas compactas, almenas y un conjunto de torres que dibujan una silueta difícil de confundir con cualquier otra.

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina (Jaén) / Istock / Antonio Ciero Reina

Buena parte de su singularidad está en el material empleado para levantarlo: tapial de argamasa, una técnica que consistía en compactar diferentes capas de tierra y mortero dentro de encofrados de madera. El resultado son esos muros de tonalidad rojiza que todavía hoy llaman la atención de los viajeros. Durante mucho tiempo, Burgalimar se ha relacionado con el califato de Al-Hakam II y con el año 968, una atribución respaldada por una inscripción conservada en el Museo Arqueológico Nacional.

Sin embargo, la historia de la fortaleza no está completamente cerrada. Investigaciones más recientes han cuestionado esa cronología tradicional y plantean que el conjunto defensivo podría haberse levantado en una etapa anterior a la batalla de las Navas de Tolosa.

Baños de la Encina (Jaén) / Wikimedia Commons

Un yacimiento arqueológico que completa la visita

Para completar un viaje cargado de historia, conviene acercarse a Peñalosa, un yacimiento arqueológico situado a pocos kilómetros de Baños de la Encina. Asentado sobre un espolón de pizarra junto al río Rumblar y parcialmente rodeado hoy por el embalse, está vinculado a la Cultura del Argar y permite conocer cómo vivían las sociedades del sureste peninsular durante la Edad del Bronce. Destaca especialmente por su relación con la minería y la transformación del cobre.

Los restos de escorias, hornos y crisoles encontrados en el yacimiento muestran la importancia que tuvo la actividad metalúrgica para sus habitantes. No se trata, por tanto, de un simple complemento a la visita al castillo, sino de otra forma de acercarse a la memoria de este territorio y a las comunidades que lo ocuparon mucho antes de la Edad Media.