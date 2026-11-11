Se conocieron en las aulas de árabe de la Autónoma: Las raíces separadas de Silvia Intxaurrondo y Farouk Jhinaoui están a 1500 kilómetros entre un pueblo minero y el país de Cartago

Silvia Intxaurrondo es hoy una de las caras más conocidas de La 1, donde presenta cada mañana uno de los programas de actualidad de la cadena pública. Antes pasó por la Cadena SER, CNN+, Cuatro, ETB y Telemadrid, y en 2023 ganó el Premio Ondas a la mejor presentadora de televisión. Lo que menos gente sabe es que, además de Periodismo, estudió Filología Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, y que fue allí donde conoció a Farouk Jhinaoui, un estudiante tunecino que cursaba la misma carrera.

Silvia Intxaurrondo. / Gtres

Desde entonces comparten vida, dos hijos y una empresa de comunicación que fundaron juntos. Él ha preferido quedarse siempre en un segundo plano, y apenas se sabe de él que nació en Túnez y que la familia viaja con frecuencia a su país en vacaciones. Ella, en cambio, ha hablado muchas veces de dónde viene, y su lugar en el mundo está en un valle de Bizkaia: Sopuerta, el pueblo donde se crio su padre.

Sara Fernández García

Silvia Intxaurrondo, la primera universitaria de la familia

Silvia Intxaurrondo nació en Barakaldo en 1979 y creció en Santurtzi, en la margen izquierda del Nervión, en una familia trabajadora. "Yo soy la primera generación de universitarios de mi familia", ha contado. "Mis padres lo fiaron todo a nuestra educación. Lo que soy se lo debo a ese empeño que pusieron en que saliéramos adelante a través del estudio".

Silvia Intxaurrondo nació en Barakaldo. / Istock / ANDREI MOISEI

Pero su refugio está unos kilómetros tierra adentro, en el pueblo de su padre. "Soy feliz en Vizcaya, en el pueblo donde se crio mi padre", ha dicho. Allí ambientó una de sus novelas. "Necesitaba un municipio que recogiese aislamiento pero que a la vez yo lo conociese bien… es el municipio en el que se crió mi padre", explicó, y lo describió como "un paisaje inhóspito, digamos, en algunos momentos del invierno". Sus recuerdos de infancia están en sus calles: "la calle de mi abuela La italiana, el bar del pueblo o el barrio de las casas donde mi padre tenía el caserío".

Creció en Santurtzi. / Istock

Sopuerta, hierro y casas torre

Sopuerta tiene unos 2.600 habitantes y está en Las Encartaciones, la comarca más occidental de Bizkaia, en un valle por el que corre el río Mercadillo, rodeado de montes como el Alén, de 805 metros. Durante siglos, la zona vivió de la extracción de mineral de hierro, y en La Linde todavía se conservan dos hornos de calcinación, donde se tostaba el mineral, declarados monumento. Por el antiguo trazado del ferrocarril minero discurre hoy la Vía Verde de los Montes de Hierro.

Sopuerta, País Vasco. / Wikicommons

El pueblo conserva también una larga historia anterior a la minería. Durante las luchas entre bandos de la Baja Edad Media, los linajes de la zona levantaron casas torre por todo el valle, y Sopuerta llegó a tener hasta 13. Hoy quedan seis en pie. La de Garay se construyó en 1360 y se reformó a comienzos del siglo XVI, y la de Urrutia, de hacia 1525, es la única casa torre de Bizkaia con dos plantas de vivienda. Completan la lista las de la Puente, Llano, Villa y Avellaneda. En el barrio de Avellaneda está la Casa de Juntas de las Encartaciones, de los siglos XIV al XVI, donde se reunían los representantes de la comarca y que hoy es el Museo de las Encartaciones. Completan la visita la iglesia gótica de San Martín, del siglo XIV, los restos de la calzada romana que unía la costa con la Meseta y la cueva de los Franceses, con restos del Paleolítico.

Farouk Jhinaoui, de Túnez a Madrid

De Farouk Jhinaoui ha trascendido muy poco. Siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, y apenas se conocen detalles de su vida personal. Llegó a España desde Túnez y estudió Filología Árabe en la Universidad Autónoma, donde completó también un máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos, el mismo que cursó Silvia.

Farouk, su marido, es de Túnez. / Istock / Norbert Scanella

Se ha especializado en la historia del mundo árabe, un tema sobre el que ha participado en conferencias y charlas, y esa misma especialidad está en el origen de Sukun Comunicación, la empresa que dirige con ella, dedicada a la comunicación y las relaciones públicas con especial atención a los países árabes. Su vida familiar sigue muy ligada a Túnez, adonde viajan a menudo en vacaciones.

Túnez, de Cartago a Sidi Bou Saïd

El país de Farouk es uno de los destinos con más historia del Mediterráneo, y lo demuestra su lista de patrimonio: Túnez tiene diez lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El último en sumarse ha sido este mismo año Sidi Bou Saïd, el pueblo de casas blancas y puertas azules asomado al golfo de Túnez.

Ruinas de Cartago, en Túnez. / Istock

Muy cerca quedan las ruinas de Cartago, la ciudad que fundaron los fenicios y que fue rival de Roma, y la medina de la capital, Túnez, con sus zocos y mezquitas, las dos en la lista desde 1979. Hacia el interior, en El Djem, se conserva uno de los anfiteatros romanos más grandes del mundo, y en el centro del país está Kairuán, considerada la cuarta ciudad santa del islam, tras La Meca, Medina y Jerusalén. Más al sur, la isla de Yerba se incorporó a la lista en 2023.