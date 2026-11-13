Se conoce como "el Nueva York de los bosques" y está en España: una metrópoli verde de 2.200 hectáreas con plazas, castaños centenarios, secuoyas de California y un barrio de hayas

Nueva York tiene unos 6.700 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las densidades más altas del mundo. En un valle del norte de Burgos hay un bosque que multiplica esa cifra por más de trece si se cuentan los árboles como vecinos, con más de 90.000 por kilómetro cuadrado. Con esa comparación, y con un plano que imita el de una ciudad, la Junta de Castilla y León bautizó este monte como la Metrópoli Verde, y en el vídeo que se proyecta a sus visitantes lo presenta como "el Nueva York de los bosques".

Una "metrópoli verde" plagada de cascadas. / Istock

La metrópoli ocupa unas 2.200 hectáreas dentro del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, un espacio protegido de unas 44.000 hectáreas en la comarca de Las Merindades. La puerta de entrada es San Zadornil, un pueblo que da nombre a un municipio de cuatro aldeas, la Jurisdicción de San Zadornil, donde hoy viven 62 personas, como recoge el padrón de 2025.

Sara Fernández García

Un bosque con plano de ciudad

La idea es recorrer el monte como si fuera una ciudad. La Metrópoli tiene siete plazas, que llevan nombres como La Resilla, el Ampo, Barrerones, Membrulle, Casumbo o Barrucales, y que funcionan como áreas de descanso con mesas y bancos. Entre ellas se reparten cuatro fuentes y cuatro miradores, el de Peña Carrias, el del Valle, el de Barrucales y el Panorámico, el más alto de todos, donde un panel explica la geología del valle.

Está en Las Merindades. / Istock

El bosque está dividido además en barrios, cada uno con sus vecinos. En el de Los Castaños crecen castaños centenarios, en el de Las Hayas, el más alto y fresco de la metrópoli, dominan los hayedos, y en el de Los Pinaster está la única mancha de este pino en todo el parque. El más curioso es el barrio de Los Extranjeros, una zona de unos ochenta años donde se plantaron árboles de otros continentes, como la secuoya gigante de California, el ciprés de Lawson, el pino de Oregón o los alerces.

Desfiladero del Rio Purón / Istock

En total, en este espacio pueden crecer hasta 35 especies autóctonas, y catorce de los árboles más singulares, entre ellos las secuoyas, los madroños, los castaños centenarios y los acebos, tienen un monolito que los presenta como "metropolitanos ilustres". Entre los troncos viven jabalíes, gatos monteses, zorros, corzos y ciervos.

Paseo del Molinar / Istock

La Casa del Parque

El recorrido empieza en la Casa del Parque La Metrópoli Verde, a la salida de San Zadornil por la carretera de Arroyo. Dentro, una exposición explica cómo se gestiona el bosque, por qué aquí chocan el clima atlántico y el mediterráneo y cómo compiten las hayas y los pinos por el mismo espacio. En la sala de audiovisuales se proyecta el vídeo "El Nueva York de los Bosques", y en "El Rincón de la Memoria" se exponen fotografías antiguas de los vecinos del valle.

Desfiladero del Rio Purón / Istock

Desde la casa se puede entrar a la metrópoli a pie, en bicicleta o a caballo, y en el propio centro se alquilan bicicletas eléctricas y se reservan visitas guiadas. Hay tres accesos, por San Zadornil, por Arroyo de San Zadornil, al que se llega en coche, y por Villafría, la aldea situada dentro del parque, a la que se sube por carretera desde San Zadornil.

San Zadornil y sus aldeas

En el pueblo, la iglesia de San Saturnino es una construcción medieval del siglo XIV de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón apuntado y con capiteles muy sencillos, decorados apenas con volutas. Desde San Zadornil sale la ruta en bicicleta Por la Metrópoli Verde, de unos 13 kilómetros y dificultad baja, que pasa junto a árboles centenarios de distintas especies, como pinos, tejos, robles, hayas o castaños, además de las secuoyas, y atraviesa la pequeña aldea de Villafría. El sendero del Arroyo de San Zadornil, también circular y de 13 kilómetros, se hace en unas dos horas entre encinas, pinos, castaños, acebos y quejigos.

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Arquitectura tradicional en San Zadornil / Istock / David Sanchez-Paniagua Carvajal

La historia del valle tiene también su capítulo militar. En San Millán de San Zadornil, otra de las aldeas del municipio, se libró en 1813 uno de los combates de la batalla de San Millán-Osma, durante la Guerra de la Independencia, que terminó con victoria de las tropas aliadas.