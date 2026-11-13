Nadie lo visita, pero en este pequeño pueblo se fabrican las galletas más antiguas de España: entre dos ríos históricos y con pasado románico, es perfecto para una escapada de invierno

Las grandes historias comienzan en lugares tan pequeños y modestos como el sótano de una casa. Y la de Birba, unas de las galletas más antiguas de España (con permiso de Gullón, que nació solo un año antes) también. Todo empezó en 1893 en un ambiente de lo más doméstico en el seno de una casa familiar del Pirineo de Girona donde, sin saberlo, se estaba horneando la historia de las que hoy son las galletas más antiguas de España.

Tan especial que a esta zona se la conoce como "la Suiza catalana" / Istock

La primera producción de Birba, la marca de galletas vinculada a la Suiza catalana, fue mucho más doméstica de lo que uno podría imaginar hoy: las galletas se elaboraban con un pequeño horno y maquinaria rudimentaria. No existía todavía una fábrica propiamente dicha ni un lugar donde almacenarlo, más allá de un pequeño hueco destinado en el sótano de la vivienda situado junto a la sala donde se empaquetaban y se metían en cajitas para su distribución.

Adriana Fernández

Unas galletas para los turistas

Es la historia de Camprodón y sus galletas. La familia Birba empezó a hacer galletas para resolver un problema de estacionalidad turística. A finales del siglo XIX, Camprodon recibía veraneantes de la alta sociedad, especialmente de la provincia de Barcelona. En verano vendían bizcochos y dulces, pero en invierno apenas había clientes por lo que se decidieron a diversificar sus productos lanzándose al mundo de las galletas, que se conservaban mejor y podían venderse durante todo el año.

La demanda creció tanto que en 1929 se abrió una fábrica en la avenida Maristany. Ese año Birba recibió el Gran Premio de la Exposición Internacional de Barcelona y hoy, la fábrica actual (construida en 2008 junto a Camprodon), supera los 7.000 metros cuadrados y conserva hornos de la antigua planta. Lo más interesante es que muchas de las variedades que comercializa hoy la marca ya se elaboraban en aquellos comienzos.

La iglesia románica de Sant Pere / Istock

Un pueblo de pasado románico y modernista

Camprodón no es solo un destino al que ir para probar y comprar sus históricas galletas, sino que se trata de una localidad que cuenta una historia de tradición y arquitectura mimetizada con el paisaje que merece la pena conocer de cerca.

Ubicado en la confluencia de los ríos Ter y Ritort, en pleno Pirineo gerundense, el entorno de Camprodón ofrece rutas de senderismo, bosques, fuentes y excursiones por el valle. Y uno de sus grandes atractivos es el Pont Nou, posiblemente su imagen más reconocible. Se trata de un puente de piedra documentado desde el siglo XII, con un arco característico y una antigua puerta fortificada. Es uno de los rincones más fotografiados de la villa.

Un pueblo atravesado por el río / Istock

Y, como no podía ser de otro modo en esta zona de Girona, donde el románico dejó una huella imborrable, está el monasterio de Sant Pere, cuyo origen se remonta al siglo X, cuando la fundación del monasterio impulsó la formación del primer núcleo de población. No hay duda de que este templo románico es una de las grandes referencias patrimoniales de Camprodón.

Otra huella imborrable es la que dejó la alta burguesía catalana que elegía Camprodón como su lugar de veraneo, y el mejor testimonio de aquel pasado es el paseo de Maristany y el de Font Nova, que conservan en pie el patrimonio modernista de aquella época (villas y residencias construidas entre finales del siglo XIX y principios del XX) en la que las familias acomodadas acudían al valle para pasar el verano.