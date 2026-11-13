Loles León (76 años), sobre el barrio obrero y pesquero donde están sus raíces: "Siempre he estado muy orgullosa de mis orígenes. Me miraban mal, pero me encaraba"

Loles León triunfó a las órdenes de Pedro Almodóvar en Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Átame!, pero su primer escenario fueron las calles donde se crio. Siempre ha defendido sus orígenes con uñas y dientes, incluso cuando la miraban mal por venir de donde venía. Ella nunca agachó la cabeza y se encaraba con quien hiciera falta. Allí dio sus primeros pasos y empezó a soñar con ser actriz.

Es un barrio con carácter, de pescadores y obreros, que nació a raíz de una derrota histórica y se trazó pensando en los cañones. Hoy conserva joyas barrocas, casas del siglo XVIII y tabernas de toda la vida donde se come como antes. ¿Sabes de qué rincón hablamos? Dale al play y descubre dónde están las raíces de Loles León.