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Loles León (76 años), sobre el barrio obrero y pesquero donde están sus raíces: "Siempre he estado muy orgullosa de mis orígenes. Me miraban mal, pero me encaraba"

A sus 76 años, la "chica Almodóvar" sigue presumiendo del barrio marinero donde creció, un rincón con mucha historia y sabor a mar que descubrimos siguiendo sus pasos.

En el número 10 de la calle Tormenta, el rincón marinero donde creció Loles León

En el número 10 de la calle Tormenta, el rincón marinero donde creció Loles León / Istock / Vunav V

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Álvaro Martínez Fernández

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Loles León triunfó a las órdenes de Pedro Almodóvar en Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Átame!, pero su primer escenario fueron las calles donde se crio. Siempre ha defendido sus orígenes con uñas y dientes, incluso cuando la miraban mal por venir de donde venía. Ella nunca agachó la cabeza y se encaraba con quien hiciera falta. Allí dio sus primeros pasos y empezó a soñar con ser actriz.

Es un barrio con carácter, de pescadores y obreros, que nació a raíz de una derrota histórica y se trazó pensando en los cañones. Hoy conserva joyas barrocas, casas del siglo XVIII y tabernas de toda la vida donde se come como antes. ¿Sabes de qué rincón hablamos? Dale al play y descubre dónde están las raíces de Loles León.

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