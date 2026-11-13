En 1908 unos mineros abrieron por casualidad esta cueva de Cantabria; 118 años después la llaman "la Capilla Sixtina de la geología"

A principios del siglo XX, en la sierra de Arnero, en el occidente de Cantabria, los mineros trabajaban bajo tierra sacando zinc y plomo de las minas de La Florida. Una de sus galerías, el túnel de La Isidra, avanzaba por el interior del monte cuando los mineros notaron algo extraño: al romper la roca, una corriente de aire fresco les llegaba de frente. En el argot de la mina, eso tenía un nombre, el soplao, el aire que sopla cuando una galería excavada se encuentra con una cavidad natural.

Tren minero que llega a la entrada de la Cueva de El Soplao / Istock

Lo que habían encontrado, hacia 1908, era una cueva enorme, con kilómetros de galerías decoradas con estalactitas, estalagmitas y, sobre todo, miles de formaciones que crecían torcidas, hacia los lados o hacia arriba, como si no les afectara la gravedad. Tuvieron que pasar casi setenta años para que los espeleólogos la exploraran a fondo, y casi un siglo para que se abriera al público. Hoy la cueva de El Soplao es una de las grandes referencias del turismo subterráneo en España, y su riqueza geológica le ha valido el apodo de "la Capilla Sixtina de la geología".

Redacción Viajar

Un siglo de minas en la sierra de Arnero

La historia de El Soplao empieza en la mina. En 1855 se fundó en París la Compañía de Minas y Fundiciones de la Provincia de Santander, y en 1857 la reina Isabel II autorizó la explotación de La Isidra, la primera mina de zinc del lugar. Al principio se extraía calamina, un mineral de zinc, y a medida que las galerías se hacían más profundas empezaron a sacarse también galena, de la que se obtiene el plomo, y blenda, otro mineral de zinc.

Tren minero que llega a la entrada de la Cueva de El Soplao en Cantabria / Istock

Las minas de La Florida funcionaron durante unos 120 años. En sus mejores tiempos, en las dos décadas anteriores al cierre, llegaron a producir unas 75.000 toneladas al año, y cerraron a finales de 1978 por problemas económicos, sin que se hubieran agotado los filones. Del poblado minero original, que tenía capilla, escuela, lavadero, polvorín y cuadras, hoy solo quedan las ruinas, y en el monte siguen en pie lavaderos de mineral, castilletes y hornos de calcinación.

La cueva, mientras tanto, había quedado casi olvidada. En 1975 la exploraron y topografiaron los miembros del Speleo Club Cántabro, y tras las obras de acondicionamiento del Gobierno de Cantabria se abrió a las visitas en 2005.

Interior de la cueva de El Soplao / Turismo de Cantabria

Bajo tierra en un tren minero

El Soplao se reparte entre los municipios de Valdáliga, Rionansa y Herrerías, y su entrada está a unos 540 metros de altitud. La visita empieza como empezaba la jornada de los mineros, a bordo de una réplica del tren minero que recorre unos 400 metros por el interior de la antigua galería de La Isidra hasta llegar a la cueva. A partir de ahí, el recorrido sigue a pie y con guía durante aproximadamente una hora.

Interior de la Cueva del Soplao / Wikicommons

La visita turística pasa por la galería de La Gorda, la de Los Fantasmas, de más de 300 metros, con grandes estalagmitas blancas, y la sala de La Ópera. Lo que más sorprende son las excéntricas o helictitas, formaciones de carbonato cálcico que, en lugar de crecer hacia abajo como las estalactitas, se retuercen en cualquier dirección por efecto de la capilaridad y de las corrientes de aire. En El Soplao cubren techos y paredes enteras, y junto a ellas aparecen columnas, perlas de las cavernas y cristales de calcita en forma de diente de perro.

En total, la cavidad tiene unos 20 kilómetros de galerías naturales documentadas, a los que se suman otros 30 de galerías mineras, aunque solo una parte se puede visitar. Para quien quiera ver más, la visita de turismo aventura, para mayores de 12 años, recorre durante unas dos horas y media zonas sin acondicionar, como las galerías del Campamento, del Órgano o del Bosque, con casco, linterna, mono y botas de agua que proporciona la propia cueva. También hay una ruta de vía ferrata minera de unos dos kilómetros por el interior de las antiguas galerías.

Estalactita en la Cueva del Soplao / Turismo de Cantabria

Ámbar de hace 110 millones de años

En el verano de 2008, a pocos kilómetros de la cueva, en la localidad de Rábago, científicos del Instituto Geológico y Minero de España dieron a conocer un yacimiento de ámbar de unos 110 millones de años, del Cretácico Inferior. Dentro de las piezas encontraron avispas, moscas, mosquitos, cucarachas, chinches y arañas en un estado de conservación excelente, y los investigadores lo describieron entonces como el yacimiento de ámbar más importante de España y posiblemente de Europa.

Alrededor de El Soplao, el occidente de Cantabria ofrece otras visitas cercanas. A poca distancia quedan San Vicente de la Barquera, Comillas y el valle del Nansa, con Puentenansa como uno de sus pueblos principales.