Valles Occidentales: auténtico Pirineo
Un rincón del Pirineo aragonés donde montañas, bosques y pueblos guardan intacta la esencia de una forma de vida auténtica y sin filtros.
Imagina más de 27.000 hectáreas de montañas, bosques y valles; un escenario único donde la naturaleza se muestra en estado puro y la cultura deja su huella a través de pueblos de piedra y madera con tradiciones vivas. Si te cuesta visualizarlo, no hace falta imaginar más: el Parque Natural de los Valles Occidentales, en Huesca, es una joya del Pirineo aragonés y uno de sus espacios protegidos más emblemáticos.
Sus cumbres, como el Bisaurín, superan los 2.600 metros, mientras que por sus profundos valles discurren ríos cristalinos y una biodiversidad extraordinaria. Visitar los Valles Occidentales es adentrarse en un lugar donde naturaleza y cultura se entrelazan, un refugio que invita a la aventura activa, siempre con el compromiso de proteger un entorno único.
El relieve, modelado por antiguos glaciares, deja paisajes que cortan la respiración: picos, circos e ibones que reflejan el cielo. Entre sus rincones más emblemáticos destacan la Selva de Oza, Aguas Tuertas y el Castillo de Acher, símbolos del poder natural del lugar.
Pueblos de piedra y madera
El parque no solo protege su riqueza natural: también custodia siglos de historia y tradiciones. En el corazón del valle de Hecho se alza el Monasterio de San Pedro de Siresa, un referente del románico aragonés.
Las poblaciones cercanas (Ansó, Hecho, Aísa, Borau, Aragües del Puerto, Embún, Esposa, Fago, Jasa, Sinués, Siresa y Urdués) conservan intacta la arquitectura pirenaica: casas de piedra con tejados de losa, sus misteriosas chimeneas ‘espantabrujas’ y calles empedradas que invitan a conocer su historia.
La cultura popular se mantiene viva en sus fiestas y danzas tradicionales, en la artesanía y en trajes tan singulares como el de Ansó, considerado uno de los más antiguos de Europa y que cuenta con la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Naturaleza y biodiversidad
Los Valles Occidentales son un auténtico tesoro natural que reúne una sorprendente variedad de paisajes: bosques de hayas, abetales centenarios, pinares de altura y extensas praderas alpinas que en primavera estallan en color con flores silvestres.
En las zonas más altas se crean hábitats únicos donde sobreviven especies adaptadas a las condiciones del Pirineo. Su fauna es uno de los grandes tesoros del parque: el quebrantahuesos, símbolo de la conservación en Aragón; el urogallo, especie amenazada; o el sarrio, un trepador nato. También es posible avistar marmotas, corzos e, incluso, el oso pardo.
Influencers del Pirineo
Además de su belleza, los Valles Occidentales se abren al mundo con una nueva forma de dar a conocer su riqueza de la mano del proyecto BioPirineo. Su innovadora campaña, “Valles Occidentales. Auténtico Pirineo”, nace de una idea sencilla:la autenticidad.
Conocer este pedacito de paraíso es más fácil cuando te lo cuentan sus verdaderos protagonistas: pastores, guías de montaña, artesanos o joteras que viven el Pirineo día a día. Ellos son los “influencers del Pirineo”, las voces que transmiten su esencia con sinceridad y orgullo. En un mundo saturado de destinos prefabricados y experiencias artificiales, los Valles Occidentales ofrecen algo distinto: un Pirineo real, sin filtros, donde la relación con la naturaleza es íntima y profunda. Más que un lema, “Auténtico Pirineo” es una declaración de identidad: aquí todo es genuino, desde la gastronomía y el paisaje hasta las personas y las experiencias que lo hacen único.
El Parque Natural de los Valles Occidentales dispone de una web desarrollada por BioPirineo donde los visitantes podrán obtener toda la información necesaria del lugar, así como reservar su alojamiento, visitas y actividades: www.vallesoccidentales.com