El pueblo ideal junto a una Reserva de la Biosfera perfecto para recorrer a pie y comer la mejor tortilla de patatas de España: campeona nacional, sin cebolla y en un Conjunto Histórico-Artístico

No hace falta decir grandes cosas para vender este sitio. El dato ya viene con gancho propio: en 2022, en la final del Campeonato de España de Tortilla de Patatas, celebrada dentro de Alicante Gastronómica, un mesón de esta localidad gallega se llevó el trofeo ex aequo con un restaurante de Logroño. Y lo hizo con una tortilla que no lleva cebolla, que se sirve prácticamente cruda por dentro, y que desde entonces otros cocineros de España copian abiertamente con la etiqueta de "estilo" suyo.

Paisaje urbano de Betanzos junto al río Mandeo, en Galicia / Istock

Un casco entero para perderse a pie, con la Reserva de la Biosfera pegada a la muralla

El pueblo no es otro que Betanzos, al que se puede entrar por cualquiera de sus tres puertas históricas conservadas: la del Cristo, la del Puente Viejo o la del Puente Nuevo. Y lo mejor es hacerlo andado, para descubrir su tablero de calles estrechas declaradas Conjunto Histórico-Artístico desde 1970. Una distinción que se percibe en sus balconadas de madera, sus galerías acristaladas y en un trazado que todavía respeta el de ciudad amurallada medieval, aunque la muralla en sí ya no exista.

Redacción Viajar

Dentro de sus calles hay, además, dos monumentos declarados de Interés Nacional: la iglesia de Santa María del Azogue y la de San Francisco. Esta última es una de las más interesantes, pues en su interior descansa el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, que se ve claro por estar sostenido por las figuras de un jabalí y un oso tallados en piedra.

Pero Betanzos es más que todo eso: según cuentan las guías oficiales de la Xunta de Galicia, este pueblo fue una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia. Una villa que se instala sobre la colina del castro romano de Unctia, con el agua del los ríos Mendo y el Mandeo abrazándola por ambos lados. Una posición que no ha sido nunca una casualidad: define, literalmente, por donde se entra a este pueblo, en una posición geográfica privilegiada.

Iglesia y convento de San Francisco en Betanzos / Istock

Todo lo que rodea al pueblo, además, no es un terreno cualquiera: es la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, declarada con esta distinción por la Unesco el 28 de mayo de 2013 dentro del Programa Mab. A este se suman otros 17 municipios y más de 116.000 hectáreas repartidas entre las cuencas de ambos ríos. Una de las rutas más interesantes es la que parte desde el propio casco urbano, con rutas fluviales que se adentran en el bosque atlántico y en el que se suceden molinos abandonados junto al agua y tramos donde el único ruido es el que hace el río a su paso.

La tortilla que le ganó a España, sin necesidad de cebolla

Alberto García Ponte y Ana María Suárez, del Mesón O Pote de Betanzos, se plantaron en la final de Alicante Gastronómica en 2022 frente a diez cocineros más, con un jurado presidido por el creador del certamen, Rafael García Santos, y sentados en él Quique Dacosta y Carme Ruscalleda, dos chefs repletos de estrellas michelín entre tantos otros. La deliberación fue, según contó después el propio jurado, la más ajustada de toda la historia del campeonato. Al final hubo empate: O Pote, un restaurante de Betanzos, se llevó el trofeo junto a Tizona, de Logroño.

Así es la famosa tortilla de Betanzos. / Istock

¿Qué tiene de especial la tortilla que se hace aquí? Nada de cebolla, para empezar. Y muy poco cuajada por dentro, casi líquida, algo que en otras partes de España se consideraría un fallo de cocción y que en Betanzos es la firma de la casa. La técnica se conoce ya como "estilo Betanzos" fuera de Galicia. Tanto que en ediciones posteriores del propio campeonato, cocineros de Madrid han presentado tortillas siguiendo ese mismo método, sin cebolla y muy poco hechas, reconociendo abiertamente de dónde viene la idea.

Casa Miranda, O Pote y Adega Lastras son los tres nombres que más suenan cuando se pregunta por la mejor tortilla del pueblo, y los tres han competido en ediciones del campeonato nacional. Conviene llamar antes de ir. En varios locales del centro histórico la tortilla se sirve solo bajo pedido, con antelación, porque hacerla bien lleva su tiempo y no se improvisa.

Lo que dejaron los indianos

Hay otra historia dentro de Betanzos que no tiene nada que ver con huevos ni con patatas. Es la de dos hermanos, Juan y Jesús García Naveira, que emigraron a Argentina a finales del XIX, hicieron fortuna, y volvieron a invertirla en su pueblo. De esa vuelta queda el Parque do Pasatempo, construido entre 1893 y 1914, declarado Bien de Interés Cultural desde 2020 y considerado uno de los precursores del concepto de parque temático tal y como hoy se entiende. Terrazas escalonadas por la ladera, esculturas que representaban maravillas del mundo y un jardín pensado como enciclopedia visual para los vecinos del pueblo. Hoy queda una fracción de lo que fue y se puede visitar. También en la Plaza Naveira sigue en pie la estatua de los dos hermanos, frente a las escuelas que también costearon ellos como recuerdo de lo que hicieron por el pueblo.

Río y paisaje de Betanzos. / Istock

Qué hacer en los alrededores y qué comer aparte de su tortilla

Hay lugares a un pequeño trayecto de coche que merecen la pena tanto como el pueblo de Betanzos. Uno de ellos es la ría de nombre homónimo, con playas de arena fina donde, cuando baja la marea, se deja al descubierto bancos de marisco. Siguiendo el curso del río arriba, la zona de Os Caneiros conserva restos de 19 milinos de agua, convirtiéndose en verano en punto de romería fluvial con barcas cargadas de gente comiendo empanada.

Si hablamos de gastronomía hay una cosa tanto o más deliciosa que su tortilla: el pan de Betanzos. Es de corteza gruesa y miga apretada, y tiene fama propia en toda la comarca. Comprarlo no es demasiado difícil, lo encuentras en todas las panaderías del caso histórico sin necesidad de encargarlo con antelación.