La región favorita de la clase media española en otoño es el "Gran Cañón" de Galicia: una Reserva de la Biosfera con cañones fluviales, monasterios medievales y la leyenda de una venganza romana

Si hablamos de destinos cotizados, Tenerife encabeza la lista. Lo confirma un estudio de la plataforma de viajes eDreams que ha revelado el interés que genera la isla canaria con la llegada del mes de septiembre. A su lado, Palma de Mallorca, la capital madrileña e Ibiza terminan de rellenar la cabeza de grupo de los grandes favoritos estivales, eso sí, seguidos de cerca por otros clásicos como Gran Canaria.

España es favorita, y por encima de vecinos como Francia o Italia se lleva el 34% de las reservas de viajes de la plataforma a lo largo de septiembre, un mes que, además, ha aumentado su popularidad en un 57% respecto del 2025, según datos de la agencia online eSky.

Viñedos en otoño, vista de la Ribeira Sacra, Galicia / Istock

Pero no nos engañemos, el otoño llegará tarde o temprano por más que tratemos de largar el calor, por eso te proponemos este destino alternativo que podrás disfrutar sin masificaciones en una época en la que el paisaje llega a su máximo apogeo.

Sara Fernández García

Otoño en la Ribeira Sacra

Encajonada entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de la de Ourense, la Ribeira Sacra, Reserva de la Biosfera por la Unesco y Bien de Interés Cultural (BIC) recoge las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, a lo largo de un conjunto serpenteante de terrazas, paredes graníticas, viñedos y cañones.

Famosa por sus miradores y la Denominación de Origen que allí se cultiva, con la llegada del otoño la Ribeira completa se llena del contraste cromático de la zona, bañada en cepas amarillentas, cobrizas y carmesí, mientras que las laderas de frondosas combinan ocres y marrones. Por la mañana la niebla baja inunda el fondo de los cañones, y tras su paso, los monasterios que descansan en las zonas elevadas despuntan sobre este banco, como flotando.

Viñedos en otoño, vista de la montaña de la Ribeira Sacra, Galicia / Istock

Le leyenda de los cañones Según la tradición popular, se dice que orografía del Sil responde a los celos de los dioses romanos. El dios Júpiter, se había enamorado de la preciada tierra gallega, y su esposa Juno, envenenada en celos, la atravesó hasta dividirla, dando origen a las profundas gargantas.

Las mejores vistas las ofrecen los famosos miradores que despuntan en la zona donde, entre castañales, robles y alcornocales podrás disfrutar de las vistas y, si tienes suerte, de algún animal salvaje.

Los Balcones de Madrid se elevan a más de 500 metros sobre el curso del río Sil donde se dice, históricamente, se despedía a los afiladores y barquilleros que emigraban. El Mirador de Caborco y el de Santiorxo, en Amandi; y el Mirador de Cabo do Mundo, elevado sobre el meandro que describe el río Miño alrededor de una península rocosa cubierta de viñedos y vegetación. En ellos busca las aves rapaces, búhos, águilas y milanos; los corzos y jabalíes, los escurridizos zorros y, si tienes buena vista, tritones y lagartijas.

Paisaje del Ribeira Sacra desde las alturas. / Istock / David Pedre

Patrimonio y cultura de la Ribeira Sacra: paradas obligatorias

El nombre de Ribeira Sacra se registra por primera vez en 1124, en un texto que cita el término Rovoyra Sacra, es decir, robledal sagrado, que con el tiempo evolucionó hacia la interpretación actual, dada la proliferación de monasterios e iglesias en las riberas de los ríos.

Prueba de ello son los muchos que aún se mantienen en pie e impregnan el aire pesado de un misterio sobrecogedor:

Conjunto Monumental de San Vicente del Pino - Monforte de Lemos

Formado por el Palacio Condal, la Iglesia de San Vicente del Pino, de gótico tardío y la Torre del Homenaje del antiguo castillo medieval, este conjunto domina el valle que acompaña el río Cabe.

Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil - Parada de Sil

Un bosque de castaños esconde esta iglesia románica de finales del siglo XII con ábside semicircular, un rosetón calado en la fachada y restos del antiguo claustro.

Monforte de Lemos San Vicente do Pino torre y monasterio, Lugo / Istock

Iglesia Rupestre de San Pedro de Rocas – Esgos

Dicen que es el conjunto monástico más antiguo de Galicia, conformado a base de capillas y tumbas sobre granito, acompañadas por un campanario exento erigido sobre un monolito natural.

Los Nueve Obispos de Santo Estevo Historias medievales cuentan cómo nueve obispos gallego-asturianos renunciaron a sus sedes para retirarse al Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. Tras sus muertes, sus restos descansaron en el claustro del monasterio y dicen que sus anillos guardaban propiedades curativas (incluso milagrosas).

Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil - Nogueira de Ramuín

Antiguo cenobio Benedictino, entonces Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, su origen se remonta al siglo VI, con un conjunto arquitectónico que combina elementos románicos, góticos y renacentistas, destacando sus tres claustros históricos, el Románico, el De los Obispos y el Renacentista. Además, la iglesia del mismo santo descansa en O Saviñao, de estilo románico y presidida por un gran rosetón decorado.

Santo Estevo de Ribas de Sil. / Istock

Hoy este parador mantiene en gran medida la impresionante estructura de piedra, apto para pernoctar convertido en hotel histórico de cuatro estrellas.