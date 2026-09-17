Qué fue de Sodeto, el pueblo que saltó a la fama por volverse millonario en la lotería a falta de un vecino: así se vive hoy en el lugar que repartió más de 100 millones de euros

Eran las nueve y media de la mañana del 22 de diciembre de 2011 cuando el número 58.268 empezó a sonar por la megafonía del Teatro Real. En Sodeto, una pedanía de Los Monegros que entonces rondaba los doscientas y pico habitantes, casi nadie estaba pegado a la radio esperando ese momento con la fe de otros años. La Asociación de Amas de Casa llevaba semanas vendiendo participaciones puerta a puerta para pagar las fiestas del pueblo, como se hace en tantos sitios pequeños de España. De las participaciones repartidas salió El Gordo: 400.000 euros por décimo.

Vista aérea de Sodeto. / Turismo Monegros

Lo que convirtió a Sodeto en noticia internacional no fue solo el premio. Fue que, de setenta hogares que había en el pueblo, solo uno se quedó fuera. El resto, prácticamente todos, amanecieron siendo ricos el mismo día. Ese contraste, un pueblo diminuto de Huesca donde faltó comprar un solo décimo para que la suerte fuera unánime, recorrió medios de medio mundo. Hoy, sin embargo, Sodeto sigue siendo lo que era antes de aquel diciembre: un puñado de calles trazadas en cuadrícula, una plaza con iglesia y ayuntamiento, y un bar que hace de todo.

Sara Fernández García

El día que cambió Sodeto

La Asociación de Amas de Casa de Sodeto no inventó nada nuevo aquel año. Vender el número entre vecinos para sacar dinero para las fiestas patronales es una costumbre que se repite en pueblos de toda España, y en Sodeto llevaban haciéndolo bastante tiempo. Lo distinto fue el resultado. Casa por casa, calle por calle, casi todo el pueblo tenía algo del 58.268 entre las manos.

La plaza central, la misma donde hoy se sientan los pocos vecinos que quedan a media mañana, fue el punto donde se corrió la voz aquella jornada. El bar, entonces como ahora el único local del pueblo, se llenó de gente que no sabía si reír o llorar. Lo que sí quedó fijado en la memoria colectiva de Sodeto es que el reparto no fue igual para todos. Cada casa había comprado un número distinto de participaciones, así que hubo quien se llevó una cantidad que le cambió la vida entera y quien recibió lo suficiente para arreglar el tejado y poco más.

El vecino que se quedó fuera

Costis Mitsotakis, cineasta griego, vivía entonces en Sodeto por su relación con Sandra del Pozo, vecina del pueblo por parte de su abuela. La asociación de amas de casa no llamó a su puerta, así que aquella mañana de diciembre se despertó siendo, según su propio testimonio recogido después en medios como ABC News y el pódcast 99% Invisible, el único habitante del pueblo sin nada del premio. Con el tiempo, y ya separado de Sandra aunque manteniendo la amistad, siguió documentando como cineasta la manera en que el pueblo digería aquella riqueza repentina, un material que da para pensar en cómo cambia una comunidad entera de la noche a la mañana.

De su situación actual no hay demasiado publicado y del supuesto documental, tampoco. Todavía no se sabe si saldrá a la luz en algun momento, pero lo que sí está suficientemente claro es que el pueblo no volvió a sufrir como antes.

Iglesia de Sodeto / Turismo Monegros

¿Cómo es Sodeto hoy?

Sodeto se levantó entre los años 50 y 60 como pueblo de colonización, uno de tantos que el Instituto Nacional de Colonización construyó sobre tierras que habían sido del duque de Villahermosa. Se nota en cuanto se llega. Las calles forman una cuadrícula perfecta, sin las curvas de los pueblos que crecieron sin plan durante siglos, y las casas comparten el mismo material, piedra arenisca con tejado a dos aguas de teja roja, como si todas hubieran salido del mismo molde con pequeñas variaciones.

Caminar por Sodeto no lleva más de diez minutos de punta a punta. La plaza central concentra lo poco que hay de vida pública: la iglesia, el ayuntamiento y el bar, que sigue siendo el único negocio del pueblo. Quien llega esperando ver rastro del dinero repartido en 2011 se lleva una sorpresa. No hay mansiones ni coches de lujo aparcados en la calle. Hay un pueblo pequeño de Los Monegros, con la misma vida modesta que tenía antes de hacerse famoso.

Calle en Sodeto. / Turismo Monegros

Los Monegros que rodean a Sodeto

Sodeto pertenece al municipio de Alberuela de Tubo, en plena comarca de Los Monegros. El paisaje que envuelve el pueblo es puro estepario, tierras llanas y secas que cambian de color según la estación, con Grañén como cabecera de comarca cerca y Sariñena algo más allá, ya asomando al pantano de La Sotonera. Es una zona que vive del cereal y de una gastronomía sin florituras, donde el cordero de raza "Rasa Aragonesa" asado al horno de leña es la referencia y donde las verduras de la huerta del Alto Aragón, regadas gracias a los canales del Cinca y el Ebro, tienen un peso que se nota en cualquier mesa. En Grañén, el Bar Restaurante Casa Aznar lleva décadas sirviendo cocina casera de la zona a quien pasa por la comarca.

Pero los Monegros no es una comarca pensada para el turista que busca monumentos. Es tierra de horizontes largos, de pueblos como Sodeto que crecieron de un plan de colonización y que hoy conservan esa arquitectura casi idéntica casa tras casa, algo que empieza a atraer a quien busca precisamente eso, un paisaje distinto al del resto de España.