La Vía Verde más desconocida de España es también la más bonita: recorre una Reserva de la Biosfera a través de robles centenarios y osos pardos

Si te consideras amante del deporte y uno de tus planes favoritos por excelencia es hacer rutas largas de senderismo, no te puedes perder las famosas vías verdes, antiguos caminos de tren transformados en caminos seguros para caminar y montar en bicicleta. En España, encontrarás más de 3.400 kilómetros de estas rutas gracias al programa oficial de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La prohibición de vehículos a motor, es algo muy característico de las vías, garantizando una mayor seguridad y tranquilidad.

Sara Fernández García

En total, dentro de la Península hay alrededor de 140 Vías Verdes repartidas por las distintas regiones, con caminos muy seguros y fáciles de recorrer. Puedes pasear entre bosques en el norte con la Vía Verde del Plazaola o viajar entre olivos en el sur con la Vía Verde del Aceite. A diferencia de la Vía de los Ojos Negros, considerada la más larga y famosa de todo el país cerca de los 186 kilómetros hay otras vías desconocidas que también merecen la pena y que su belleza te dejará boquiabierto, hablamos de la Vía verde de Laciana, un camino natural de aproximadamente 13,74 kilómetros que se encuentra en la provincia de León, siguiendo el antiguo trazado de un antiguo ferrocarril minero.

Vía Verde de Laciana / @Turismocastillayleon

Desde Caboalles de Arriba hasta Villaseca de Laciana

En pleno corazón de la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana, declarada por la Unesco, la Vía Verde de Laciana, se encuentra en la comarca leonesa de Villablino, en la provincia de León; y a pesar de ser una de las más desconocidas, también es una de las más bonitas. Esta vía es una ruta de movilidad sostenible recuperada sobre el trazado del antiguo ferrocarril minero del carbón que mide aproximadamente de 6,2 a 7,7 kilómetros.

Camino Natural Vía Verde de Laciana. Tramo de Villablino a Villaseca / wikimedia Commons/DIVULGCIONCCNN

A lo largo de la ruta atraviesa bosques de Ribera y espectaculares robledales con vetustos, creando un túnel verde natural perfecto para recorrer a pie o en bicicleta. En la comarca de Laciana también es muy común encontrarse en pleno refugio vital del oso pardo cantábrico. Aunque cruzarse con uno en la propia vía es muy difícil, la ruta atraviesa el hábitat protegido donde habita y se recupera esta especie emblemática.

El Dato Si conecta con otros senderos locales, la red ferroviaria alcanza más de 13 kilómetros.

La Vía Verde de Laciana es una ruta muy llana y sencilla de apenas 13,7 kilómetros que une los pueblos del valle siguiendo el camino por donde antes pasaba el antiguo tren. Con Villablino en el centro, puedes elegir dos paseos sencillos, el primero es un tramo de unos 7 kilómetros asfaltado que va hacia Caboalles entre prados y viejas minas, o casi 7 kilómetros de camino de tierra que siguen el río Sil entre robles centenarios y puentes de hierro hasta llegar a Villaseca.

Villablino, León / wikimedia Commons/Zarateman

Un rico Patrimonio industrial y minero

A lo largo del recorrido, es inevitable fijarse en su rico patrimonio industrial y cultural. Es el caso del famoso Pozo María, uno de los pozos mineros de carbón más emblemáticos de la comarca, que sigue conservando su icónico castillete de hierro y sus instalaciones reconvertidas en un espacio cultural y de memoria minera. Muy cerca de Villaseca de Laciana, también encontrarás los Cargaderos de El Castro y sus bocaminas, lugares donde antiguamente se cargaba el mineral en los vagones y se abrían las entradas a las galerías subterráneas.

Nuestra Señora de Carrasconte Santuario, Villablino / wikimedia Commons/David Perez

Dejando a un lado su pasado industrial, la zona destaca por su arquitectura tradicional. En Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo se conserva una muestra de su arquitectura popular asturleonesa, donde destacan sus hórreos de madera con tejado de pizarra, además de sus pintorescas pallozas.

Robles del Laciana / wikimedia Commons/Luis Rogelio

En pueblos del recorrido como Robles de Laciana, sus casonas de piedra autóctona y los teitos tradicionales, llenos de detalles de la antigua vida de montaña, te llamarán muchísimo la atención. Uno de los monumentos religiosos de gran importancia declarados Bien de Interés Cultural, es el Santuario de Nuestra Señora de Carrasconte, considerado el centro espiritual e histórico más relevante de la comarca y muy famoso por su romería.