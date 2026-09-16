Últimas noticias Entramos en el pueblo español con el queso más cotizado del mundo

Sara Fernández García

Esta es la sierra española con la mayor densidad de lobos de Europa Occidental: sus pueblos se han convertido en destino internacional

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Hay pocos lugares en Europa donde sea posible contemplar lobos en libertad y a la vez tener probabilidad de éxito. Pero sí hay algunos donde esas probabilidades aumentan y tenemos la suerte de que uno de ellos se encuentra en el noroeste de España. Entre los bosques, montes y valles de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, sobrevive una de las poblaciones de lobo ibérico más importantes del continente.

Este espacio natural se ha convertido durante las últimas décadas en una referencia internacional para el cada vez más popular turismo de observación de fauna. Naturalistas, fotógrafos y viajeros especializados llegan cada año desde distintos países para intentar avistar al gran depredador de la Península Ibérica. Y pese a ser el gran protagonista, la Sierra de la Culebra es mucho más que un territorio de lobos. Dale al play para conocer todo lo que esconde.