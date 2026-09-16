Todos van al Mulhacén, pero pocos conocen la “montaña mágica española” declarada Patrimonio de la Humanidad: esconde petroglifos, pinturas rupestres y una Cueva del Tesoro

Cuando se trata de turismo al aire libre, España tiene muchos pero claros favoritos: la siempre deseada Ruta del Cares, el Caminito del Rey, el ascenso a los Picos de Europa, el Teide o la codiciada cumbre del Mulhacén, el pico más alto de la Península Ibérica. Pero hay mucho más, y no siempre tan conocido, que espera ser visitado.

Erosión en la roca y monte Arabi, Yecla, Murcia / Istock / ROBERTO Fernandez

El Monte Arabí, en la localidad de Yecla, Murcia, se presenta como un inselberg geológico —algo así como un “monte isla” elevado, solo, de manera abrupta— de 1.065 metros de altitud sobre el altiplano de la mencionada región. Llamada la «Montaña Mágica» renuncia al paisaje típico, combinando kársticos modelados por la fuerza del viento, santuarios rupestres y yacimientos prehistóricos desconocidos.

Martín Álvarez

Patrimonio, historia y leyendas

Desde 1998 este insólito peñón está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, sin embargo, pocos conocen la razón de este título internacional, pues no se debe a la montaña en sí, sino a los vestigios históricos que guarda.

Erosión en la roca y monte Arabi, Yecla, Murcia / Istock / ROBERTO Fernandez

El Arabí forma parte del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, y en sus abrigos esconde leyendas: Cantos de Visera I y II, recogen el arte levantino naturalista hallado en la zona, con representaciones de bóvidos y caballos de más de 6.000 años; por su parte el Abrigo del Mediodía, responde al arte esquemático y lineal-geométrico, todo ello al aire libre y, ahora sí, protegido.

La leyenda Segú cuentan las historias locales, se dice que en su momento existieron pasadizos secretos bajo la Cueva del Tesoro guardados por lo que, se creía, eran seres mitológicos o caballeros medievales.

Además, en las zonas llanas se han encontrado grabados tallados, se cree, en la Edad del Bronce y, junto a ellos, un entramado de canalillos, atribuidos a antiguos rituales del agua, astronomía o marcadores solsticiales.

Erosión en la roca y monte Arabi, Yecla, Murcia / Istock / ROBERTO Fernandez

Esto no ha eximido al Monte Arabí de recibir otras condecoraciones, como el título de Monumento Natural, el primero de la Región de Murcia Región de Murcia por su singularidad geológica y ecológica; el de Bien de Interés Cultural, dado su valor arqueológico y pictórico; y Espacio Protegido Red Natura 2000, clasificado como una región primordial para la protección de las aves, así como su importancia comunitaria.

Paradas imprescindibles en tu visita

Pese a ser el claro protagonista, Yecla cuenta además con un segundo promontorio, el Arabilejo, una elevación anexa con restos de poblados fortificados, datados en el Bronce Medio, con restos de lo que se cree era un alternativo sistema de aguas.

Montaña Arabi y la cueva del agujero / Istock

Siguiendo con las formaciones geológicas, la Cueva de la Horadada propone una formación alveolar abovedada, es decir, en forma de cúpula y cubierta de pequeños agujeros, modelada por la erosión del viento y, gracias a este, proveedora de una de las mejores vistas de las llanuras de Yecla.

Por último, pero no menos importante, existe una cueva subterránea a la que llaman la “Cueva del Tesoro”, un espacio hueco subterráneo agrandado y mitificado por las creencias populares de la zona, donde se cree, habría enterramientos o sería la tapadera de secretos ocultos.