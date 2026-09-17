La nueva Reserva de la Biosfera de España esconde el segundo hayedo más grande de Europa: tiene un bosques con más de 40 metros de altura, y es perfecto para descubrir en otoño

España es el país del mundo con más Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO, territorios reconocidos internacionalmente que buscan armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social. En total son más de 55 espacios protegidos repartidos entre más de 6 millones de hectáreas y distribuidos en 16 de las 17 comunidades autónomas que hay en la península. Entre las incorporaciones más recientes destaca la Reserva de la Biosfera de Irati. Declarada en julio de 2024, esta reserva se encuentra entre los valles de Aezkoa y Salazar en Navarra, que destaca por su patrimonio arqueológico y un paisaje forestal lleno de abetos y hayas de más de 40 metros de altura.

Redacción Viajar

Su mayor tesoro es la Selva de Irati, el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa tras la Selva Negra alemana, en su interior se esconden lugares como la Reserva de Lizardoia, un bosque con árboles de más de 40 metros de altura y casi sin ser tocado por el ser humano. Es un hogar fundamental para los animales de los Pirineos, ya que da refugio a especies amenazadas que necesitan un bosque muy sano para vivir, como el pico dorsiblanco, un pájaro carpintero muy especial.

Selva de Irati en Navarra Pirineo bosque de hayas de otoño / Istock / TONO BALAGUER

El hayedo más extenso y mejor conservado de Europa

La Selva de Irati es uno de esos lugares que te deja sin palabras, aquel lugar que merece la pena que visites aunque sea una vez en la vida, se trata del hayedo-abetal más grande de Europa occidental, con más de 17000 hectáreas de bosque en el pirineo navarro. Los árboles alcanzan alturas considerables y además, forman una bóveda vegetal que en otoño se convierte en una explosión de rojos, ocres y amarillos.

Otoño mágico en la Selva de Irati: Cascada del Cubo, Río Irati / Istock / MARIBEL ESPINOSA

Su fauna sin duda es una de las más ricas, desde corzos, jabalíes, quebrantahuesos y miles de especies forestales que se encuentran dentro de este espacio protegido. Algo muy positivo es que, se puede recorrer a pie o en bicicleta por una red de pistas y senderos bien señalizados con acceso principal desde Ochagavía u Orbaitzeta.

¿Cuándo ir? Lo más recomendable es ir en otoño, entre mediados de octubre y principios de noviembre, uno de los momentos más vistos por el cambio de color de la hayas.

Dejando su lado la fauna, no puede pasar desapercibido su gran Patrimonio Histórico, destacando por sus famosos Hórreos Pirenaicos, declarados Bien de Interés Cultural, se trata de graneros elevados sobre pilares de piedra únicos en Navarra. De los 22 que se conservan en toda la comunidad, 15 están repartidos por los pueblos del Valle de Aezkoa. La Real Fábrica de Armas de Orbaizeta, es otro Bien Cultural, donde encontrarás ruinas de arqueología industrial del siglo XVIII situados en pleno bosque y donde se aprovechaba la madera local.

Prepárate bien Un buen calzado de senderismo es clave, además, conviene llevar capas de abrigo incluso en verano ya que la temperatura bajo la cubierta forestal baja considerablemente.

Los valles de Aezkoa y Salazar: el alma de Irati

Situados en el norte de Navarra, estos valles comparten la Selva de Irati, pero cada uno tiene su paisaje y patrimonio propio que debes de conocer. Empezando por el Valle de Aezkoa, este pequeño valle verde y húmedo está formado por nueve municipios con Garralda y Orbaizeta como referentes. Algo que pocos conocen es que es la entrada natural del Embalse de Irabia, a la estación megalítica de Azpegi, conjunto de dólmenes, cromlechs y túmulos prehistóricos en las zonas altas de pastos; y el impresionante Mirador de Zamariain.

Rio Irati en Navarra / Istock / Jose Ramiro Laguna

En cuánto al valle de Salazar, cuenta con una arquitectura impecable y senderos de alta montaña, donde destaca Ochagavía, uno de los pueblos más pintorescos del Pirineo Navarro por sus caseríos de piedra, puente medieval y la famosa ermita de Muskilda. Desde Ochagavía se accede al centro de acogida de Casas de Irati, punto de partida para la Cascada del Cubo y la Reserva Integral de Lizardoia.