Los 5 viajes más espectaculares del Imserso para la próxima temporada: tarifas desde 133 euros para perderse en capitales con historia, parques naturales y playas de ensueño

La cuenta atrás para la nueva campaña del programa de turismo del Imserso ya está en marcha y si eres un viajero previsor ya puedes ir empezando a preparar la agenda. Hay un abanico de propuestas que va desde estancias relajantes frente al Atlántico hasta recorridos monumentales por el interior peninsular, así que aquí hay planes para todos los gustos...¡y bolsillos!

Sara Fernández García

Si tienes dudas de qué viaje elegir, estas son las 5 opciones más atractivas de programa para que puedas planificar tu próxima escapada sin renunciar a precios competitivos, variedad de paisajes y un alto interés cultural.

Escapada urbana a capitales de provincia: la opción más económica

El centro histórico de Toledo está declarado Patrimonio de la Humanidad / Istock / benedek

Si eres de los que disfruta del bullicio de los cascos históricos, las rutas gastronómicas y las visitas a museos sin necesidad de hacer grandes desplazamientos...no lo pienses más, este es tu plan, que encima es el más asequible. En la modalidad de capitales de provincia puedes contratar una estancia de 4 días (3 noches) por tan solo 132,91 euros en temporada estándar.

Esto es perfecto si quieres meterte de lleno en el románico de Zamora, recorrer el trazado medieval de Toledo, posar frente al acueducto de Segovia o dejarte llevar por el tapeo en León. Este es un viaje pensado para hacerlo de forma autónoma, ya que no incluye transporte e incluye régimen de media pensión para que puedas tener total libertad para organizar el día a día como te guste.

Inmersión verde y circuitos de naturaleza

El Parque Nacional de Garajonay es un espectáculo de la naturaleza. / Istock

Si, por lo contrario, lo que te gusta es el senderismo, el aire puro y los ecosistemas protegidos, tu opción son los viajes de turismo de naturaleza. Por 305,75 euros (5 días y 4 noches con pensión completa y transporte incluidos) puedes descubrir los parajes más impresionantes de la geografía española.

Las rutas programadas bordean los picos del Parque Nacional de Picos de Europa, serpentean entre las frondosas dehesas de la Sierra de Aracena o se adentran en el microclima tropical del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. ¿Buscas saltos de agua, cañones fluviales y reservas de la biosfera con la comodidad de tener toda la logística resuelta? No mires más.

Circuitos culturales por el patrimonio peninsular

Plaza Vázquez de Molina en Úbeda, / Istock / Orietta Gaspari

Lo tuyo es recorrer todas las iglesias, museos, entender la historia local y no parar de aprender. Pues entonces tienes que elegir los circuitos culturales, la joya de la corona de la modalidad de escapada. Con 312,51 euros para itinerarios de 6 días (5 noches), estos viajes combinan rutas guiadas, traslados en autocar y alojamientos en régimen de pensión completa.

Por ejemplo, puedes visitar los monasterios de la Ribeira Sacra en Galicia, seguir las huellas del renacimiento andaluz en Úbeda y Baeza o recorrer los pueblos blancos de la Serranía de Ronda. Efectivamente, esta es tu propuesta si no quieres quedarte quieto y visitar varios conjuntos monumentales en un solo viaje.

El suave invierno de las Islas Canarias

El Teide, en Tenerife. / Istock

Y cuando en la península empieza a refrescar es momento de viajar al archipiélago canario. Para la próxima temporada, una estancia de 8 días (7 noches) con transporte en avión y pensión completa se sitúa en 378,75 euros durante la temporada estándar.

Desde las infinitas dunas de Maspalomas en Gran Canaria hasta las impresionantes coladas volcánicas del Parque Nacional del Teide en Tenerife, pasando por los paisajes lunares de Lanzarote, Canarias es el refugio en el que no podemos parar de pensar en cuanto se acerca el frío. Si resides en el archipiélago o prefieres gestionar tus propios billetes de avión puedes contratar la misma estancia de 8 días sin transporte por tan solo 224,28 euros.

Baleares: descanso mediterráneo y pueblos con encanto

Cala Fornells, Menorca. / Istock

Y de isla en isla y tiro porque me toca. El otro gran favorito es el Mediterráneo insular por su calma fuera de los meses de masificación durante el verano. Viajar a las Islas Baleares es sinónimo de calas de agua turquesa, la tranquilidad de la Sierra de Tramuntana en Mallorca o el encanto pesquero del puerto de Mahón en Menorca.

Noticias relacionadas

Una estancia de 8 días (7 noches) con vuelos y pensión completa incluidos salen a 285,29 euros en los meses de menor demanda. Si prefieres desplazarte por tus propios medios (en barco o por libre) hay una alternativa de 8 días sin transporte por 224,36 euros.