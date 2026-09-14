El balneario más deseado de España en otoño tiene termas al aire libre: rodeado por montañas icónicas de más de mil metros de altura, cascadas a 40 grados y cuevas con aguas de manantial

El verano se acaba y no tiene por qué ser una mala noticia. Después de varios días de vuelta a la normalidad, por fin hemos asumido que el otoño es sinónimo de transición, balance y reflexión. Igual que se celebra la llegada del estío, no hay mejor manera de celebrar la de esta nueva estación que viajando y relajándonos en uno de los balnearios más deseados de España: el Balneario de la Hermida en Peñarrubia.

Esta es la opción oerfecta para una escapada en pareja. / Nerea Moreno / Gema Creativa

Alargar ese sentimiento de verano eterno es muy posible gracias a esos balnearios que se encuentran en plena naturaleza con piscinas aptas para las épocas más frías del año. En el corazón de los Picos de Europa, en Cantabria, se esconde un paraíso termal rodeado de cuevas y cascadas que alcanzan los 40 grados de temperatura. No es ninguna novedad, puesto que sus aguas llevan funcionando de manera terapéutica y medicinal desde el siglo XVIII.

Adriana Fernández

Un balneario con historia

El uso y disfrute de aguas de este tipo lleva realizándose desde la época romana, aunque de este se tiene constancia que comenzó hace tres siglos. El manantial de la Hermida se mantuvo a la intemperie hasta el año 1841, sufriendo inundaciones y las inclemencias del tiempo. Poco a poco, pasando de mano en mano y tras muchas reformas, acabó convirtiéndose en lo que es hoy. Aunque no se rehabilitó y abrió al público general hasta principios de este siglo.

El Balneario de la Hermida, en Picos de Europa / Istock / Ruth Laguna de las Heras

El lema del balneario -que también tiene hotel- es "descansar el cuerpo y serenar el espíritu". Está considerado de los mejores de España por las propiedades micromedicinales de sus aguas, pero también por estar ubicado en la comarca de Liébana en Cantabria. Sus múltiples piscinas están abiertas para familias, parejas o amigos, en un ambiente que invita a la calma, la retrospección y el sosiego a un precio de no más de 30 euros para una experiencia básica.

Una cueva con cascadas y aguas termales

Una de las zonas más increíbles de la Hermida es la Cueva Termal, un espacio único en el país donde encontrarse de frente con el placer, el descanso, la paz y el bienestar. Está enmarcada entre montañas de más de mil metros de altitud, dejando a cualquiera impresionado con las vistas. Además, cuenta con una cascada espectacular de la que brotan aguas provenientes directamente de manantial.

También destaca el Circuito Termolúdico, que incluye ducha de limpieza, terma húmeda, pediluvio bitérmico de marcha, sauna finlandesa, baño de inmersión frío, baño Hermida, nebulización fría, vaporario de manantial - jacuzzi, ducha bitérmica y piscina termal dinámica. Todo esto para después terminar de relajarse en el exclusivo hotel, donde también es posible disfrutar de un restaurante con los platos típicos de la zona.

Una comarca repleta de rincones impresionantes

El entorno de Liébana, además, es muy propenso al turismo activo, habiendo lugares cerca como Fuente Dé en Picos de Europa, el Parque de la naturaleza de Cabárceno, las Cuevas de Altamira, el Camino Lebaniego y el de Los Santuarios, el Bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal, el Mirador de Santa Catalina o la estación de esquí de Alto Campoo para el invierno.

Vistas desde el Mirador de Santa Catalina sobre la garganta de La Hermida / Istock / borjalaria

Tomar el Balneario de la Hermida como punto de partida para conocer esta región es una muy buena manera de adentrarse en Liébana desde la curiosidad y la calma. Porque no hay nada como relajarse en un spa después de un largo día descubriendo lugares nuevos, o redescubriéndolos, porque Cantabria siempre se presta a la sorpresa. Y es que está más que demostrado que el otoño también es para descansar y, sobre todo, viajar.